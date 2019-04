La patronal pide a los partidos que respeten el REF sin cortapisas

La patronal aprovechó ayer la comparecencia pública posterior a la reunión con Coalición Canaria (CC) para hacer un llamamiento a la unidad de todos los partidos en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF). El vicepresidente de la división tinerfeña de la CEOE, Andrés Calvo, hizo hincapié en que el Gobierno central que salga de las elecciones del próximo domingo tendrá que elaborar los presupuestos del Estado con escrupuloso respeto al fuero autonómico. Y si no es así, puntualizó, tendrán que ser las fuerzas políticas las primeras en exigir que se cumpla el REF y, en definitiva, el Estatuto de Autonomía. "Debemos ser exigentes en el cumplimiento de nuestro Régimen Económico y Fiscal", insistió el también presidente de la patronal industrial Asinca. No en vano, agregó Calvo, de que el próximo Ejecutivo tenga o no en cuenta el fuero regional dependen una serie de partidas presupuestarias "que son mucho dinero para Canarias". "Tenemos que hacer que el nuevo Gobierno lo cumpla", subrayó.

La patronal de la provincia recibió al presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y a los consejeros Rosa Dávila y Pedro Ortega. Los empresarios les trasladaron la preocupación de que los cuatro años de trabajo que hay detrás del nuevo REF (aprobado en octubre) queden en agua de borrajas cuando el futuro Gobierno estatal tenga que elaborar los presupuestos. Hay que recordar que ya el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumplía preceptos del fuero y el Estatuto en el proyecto de ley de presupuestos que finalmente fracasó por la falta de apoyos en las Cortes. De haber entrado en vigor en los términos planteados por el Ministerio de Hacienda, ni la inversión del Estado en Canarias habría llegado a la media nacional, como prevé el Estatuto, ni las empresas de las Islas habrían podido disfrutar de muchas de las exenciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Aunque el PSOE y el Gobierno de Sánchez aseguraron que se corregirían esos olvidos (finalmente no hizo falta por el fracaso del proyecto de ley de presupuestos), la inquietud caló en los empresarios. "Es el primer año en que se va a aprobar un presupuesto con nuevo REF, y no podemos fallar".

"Nos jugamos mucho", continuó Andrés Calvo, que confía en que los cuatro años de trabajo en Bruselas y Madrid "para conseguir el REF" (tarea en la que Asinca se implicó especialmente) no caigan en saco roto.

Clavijo, a quien también acompañó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, puso énfasis, por su parte, en que a diferencia de los partidos de ámbito nacional, en CC no quieren ni ministerios ni secretarías de Estado, sino simplemente "resolver los problemas" de la Comunidad Autónoma. Por eso pidió el voto para su correligionaria Ana Oramas, porque hace falta, argumentó, "una voz independiente en el Congreso". "Si no tenemos a Ana Oramas, Canarias no estará representada, quedará diluida entre los grandes partidos", ahondó el nacionalista, que calificó de "poco gratificante" el debate a cuatro en RTVE.

Fernando Clavijo califica de "poco gratificante" el debate a cuatro en la televisión pública