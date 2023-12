Te resumimos los momentos más destacados del Desayuno de Negocios para impulsar el éxito empresarial con SAP Business One, celebrado el pasado jueves 14 de diciembre en la oficina de Itop Consulting en Santa Cruz de Tenerife, único Partner 100% canario.

Se congregó a líderes empresariales, tecnólogos y entusiastas de la transformación digital, donde se exploró el impacto de SAP Business One en el entorno empresarial de Canarias. Sumérgete en las experiencias compartidas y las conversaciones motivadoras que están catalizando la revolución digital en las islas.

La jornada fue guiada por Cristoffer Adrián, Director de Desarrollo de Negocio. Contamos con la participación inicial de Miguel Fernández Cejas (CEO de Itop Consulting), Ricardo Cruz Ribeiro (Channel Manager de SAP en España) y Juan Pérez Dueñas (Product Manager - SAP Business One). Posteriormente, Francisco Javier Pérez Alonso (Adjunto a dirección en la Gaviota Alimentación S.L.) y Valentín Santana (Responsable de AUSAPE en Canarias) tomaron la palabra tras la parada del desayuno, para reponer fuerzas.

Miguel Fernández Cejas: “Misión: impulsar la transformación digital de nuestros clientes”

Miguel proporcionó una perspectiva completa de la evolución de Itop Consulting, resaltando las actuales líneas de negocio y las soluciones que estas ofrecen.

Presentó la propuesta de valor de Itop, centrada en soluciones clave, un equipo humano especializado, una metodología efectiva y un compromiso sólido con los clientes. Hizo hincapié en la importancia de la "Intimidad con los clientes", buscando establecer relaciones a largo plazo como socio tecnológico.

Describió un servicio caracterizado por una amplia gama de soluciones clave líderes del mercado, un equipo motivado y experto, una metodología que garantiza el éxito del proyecto, empatía, asesoramiento personalizado y una estrategia de crecimiento hasta 2026. Se destacaron áreas clave como rentabilidad, especialización, experiencia del cliente, gestión del conocimiento, metodología, retención del talento, desarrollo de productos, inteligencia artificial y ciberseguridad. La presentación reflejó un compromiso total con la excelencia y la innovación.

Ricardo Ribeiro: “El compromiso que tiene SAP con las Pymes”

Ricardo compartió sus experiencias desde su incorporación a SAP allá por el 2007, cuando la mayoría de los clientes eran grandes grupos corporativos. Su misión fue transformar ese escenario, focalizándose en respaldar a las empresas más pequeñas (Pymes) que inicialmente no estaban representadas en el ecosistema de SAP. Optaron por lograrlo mediante expertos, así como varios canales, y hoy, el 80% de los clientes de SAP se benefician de la solución SAP Business One, centrada ésta en las necesidades de dichas pymes.

Hizo hincapié en la creencia firme en el potencial que España alberga, y cómo las pymes pueden aprovecharlo. La integración de las pymes en el ecosistema SAP no es simplemente una elección de solución, sino una estrategia de negocio y una visión hacia el futuro.

En la actualidad, están alcanzando este objetivo apoyándose en Partners, cuya experiencia brinda una ventaja competitiva, ya que colaboraron en la construcción del producto junto con SAP. La misión es seguir trabajando en esta dirección, para impulsar el crecimiento y la plena integración de las pymes en el entorno digital actual.

Juan Pérez Dueñas: “ El software de gestión como ventaja competitiva”

Juan Pérez Dueñas, Product Manager de SAP Business One en España, compartió estadísticas impactantes sobre la presencia global de SAP, con más de 450.000 clientes en 180 países, donde el 80% son pymes. Destacó la evolución digital hacia la era inteligente, subrayando la creación de valor a través de la automatización industrial y de procesos, guiando a las empresas hacia la inteligencia empresarial.

Enfocándose en el impacto de la automatización, adelantó la transformación del mercado laboral hacia roles vinculados a las nuevas tecnologías y la reducción de empleos rutinarios. Detalló el futuro de las pymes, resaltando la necesidad de tecnologías digitales maduras y asequibles. Subrayó que la empresa inteligente estará impulsada por datos, con un ERP como núcleo.

Abordó la realidad de la adopción de tecnologías digitales en las pymes españolas, evidenciando la baja digitalización en comparación con la media europea. Destacó la importancia del esfuerzo para aumentar el uso de la tecnología en este segmento.

Para alcanzar la inteligencia empresarial, resaltó la clave en el valor de la experiencia, abogando por enfoques innovadores como el diseño centrado en la innovación, la generación de ideas y visión, prototipos rápidos, proyectos de integración y el desarrollo de casos de negocio.

Francisco Javier Pérez Alonso: “Caso de éxito: La Gaviota Alimentación S. L.”

Francisco Javier, Adjunto a dirección en La Gaviota Alimentación S.L., compartió la travesía de superar desafíos antes de adoptar SAP Business One como ERP en su modelo de negocio. La Gaviota Alimentación, especializada en frutos secos en Canarias, enfrentó muchos obstáculos significativos.

La implementación de SAP Business One generó una transformación radical en su proceso productivo, requiriendo una reubicación, la adquisición de maquinaria y la adaptación a nuevos procesos de gestión tras obtener certificaciones clave como ISO 9001, ISO 14001 e IFS Food.

Francisco resaltó las características clave de SAP Business One para ellos: amplitud, usabilidad, personalización e integración. Destacó que durante las inspecciones para las certificaciones antes mencionadas, SAP Business One demostró una 'exquisita trazabilidad del proceso de fabricación/envasado', un punto fuerte evidenciado a través de la implementación del sistema.

Valentín Santana: “¿Qué es AUSAPE?¿SAP Business One en Canarias con AUSAPE?

Valentín, Responsable de AUSAPE en Canarias, delineó la misión y metas de AUSAPE, la Asociación de Usuarios de SAP España. Destacó la vital importancia de la asociación en fomentar la transferencia de conocimientos entre la comunidad SAP y su influencia en el desarrollo del software mediante la comunicación de las necesidades y experiencias de los miembros.

Los objetivos principales de AUSAPE incluyen comunicar a SAP las necesidades de sus asociados, facilitar el intercambio de información entre los miembros sobre productos SAP, establecer relaciones con otras asociaciones similares y difundir información relevante en los medios de comunicación.

Valentín resaltó que la delegación de AUSAPE en Canarias, con 18 años de existencia en 2023, se enfoca en compartir conocimientos, organizar cursos de formación y acercar a la región canaria información sobre las novedades en productos y servicios SAP.

Adicionalmente, destacó la iniciativa del Grupo de Trabajo SAP Business One en Canarias, que ofrece beneficios como cuotas reducidas para asociarse como APD Business One y la posibilidad de crear un Grupo de Trabajo local para abordar específicamente temas relacionados con SAP Business One, respaldado por Itop Consulting como partner en Canarias.

Desde Itop, nuestro más sincero agradecimiento tanto a los Ponentes como a los Asistentes, por haber hecho posible el éxito de este Desayuno de Negocios para impulsar el éxito empresarial con SAP Business One.

¡Esperamos volver a verte en la próxima edición!