Isabel Rodríguez: «Este invierno Iberia Express oferta 1,4 millones de asientos en Canarias, una cifra histórica»

Como bien ha comentado, hoy comienza la temporada de invierno. Y para reforzar nuestro servicio, hemos puesto a la venta 1,4 millones de asientos entre Madrid y Canarias, lo que supone un dato histórico, el dato más alto de toda nuestra historia. La cifra es un 43% más alta que en la prepandemia, en el invierno de 2019. También supone un aumento de plazas del 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

¿Este incremento de plazas en qué islas va a repercutir?

Las plazas van a crecer en todas las islas en las que operamos. Desde el Aeropuerto de Gran Canaria vamos a ofrecer hasta ocho vuelos al día y desde Tenerife, entre Tenerife Norte y Tenerife Sur, hasta nueve. En Lanzarote hasta tres diarios, en Fuerteventura dos, y en La Palma entre uno y dos. En total, hablamos de 160 frecuencias, es decir, 320 vuelos semanales con Canarias, lo que supone casi un puente aéreo.

¿Este incremento de vuelos en el Archipiélago implicará un aumento de la flota de la compañía?

Todo depende del número de aviones que tengamos disponibles. Ahora mismo contamos con 25 aviones dentro de la flota, que se ha incrementado con relación a 2019. Lo que estamos haciendo sobre todo es incorporar modelos de aeronaves más eficientes y de mayor tamaño.

¿Por eso pueden ofertar más asientos en las rutas?

Exacto, esto nos permite tener más asientos a la venta. En 2024 tendremos el 50% de la flota renovada con aviones modelo A3121 Neo, que nos permiten reducir las emisiones un 15% en comparación con los modelos que teníamos previos a la pandemia y nos ayuda a cumplir con esa meta en materia de sostenibilidad que nos hemos marcado: conseguir las cero emisiones netas en 2050.

Aparte de esa renovación, ¿Iberia Express ha puesto en marcha otras acciones para alcanzar ese objetivo sostenible?

Sí, estamos trabajando para ser también más eficientes en el consumo de combustible, por lo que estamos apostando mucho por la inversión en combustibles SAF –fuel sostenible–.

¿Estas inversiones ‘verdes’ pueden afectar al bolsillo del viajero?

La inversión en combustible eficiente y en la renovación de la flota se están llevando a cabo de forma que, en la medida de lo posible, se pueda mantener el precio de los billetes. Cuando detectemos que los precios se disparan un poco, ampliaremos la oferta para controlarlos, pero para eso todavía falta un poquito.

¿Y la tasa verde que quiere implementar la Unión Europea puede afectar a los precios? ¿Cómo valoran la medida?

Más que un sistema impositivo, nosotros optamos por que se impulsen iniciativas, como la renovación de la flota y, sobre todo, la utilización de los combustibles de origen sostenible, para que los vuelos sean más sostenibles y se reduzcan las emisiones. En cualquier caso, las rutas canarias están exentos por el momento.

Bruselas ha puesto como objetivo que el 70% del combustible de las aeronaves sea sostenible para 2050. ¿Es posible?

Para llegar a los niveles de combustible de origen sostenible a los que usted se refiere, hay que impulsar nuevas plantas de producción. Y eso, sin duda, es una asignatura a desarrollar, pero no depende tanto de las compañías aéreas. Cuando hablamos de impulsar, nos referimos a que haya una producción en cantidad suficiente y a unos precios que no supongan una carga adicional ni para las aerolíneas ni para los clientes.

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incluye eliminar los vuelos cortos siempre que haya alternativa vía tren cuya duración sea de dos horas y media. ¿Afecta a Iberia Express?

En vuelos cortos estamos operando Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga. En este sentido, realizamos un estudio junto con PricewaterhouseCoopers en el que analizamos la intermodalidad de los viajes, es decir, la coexistencia del tráfico viario y aéreo. Estamos a favor de que estén en funcionamiento ambas formas de transporte. España todavía no está preparada para que, en caso de que se elimine el avión en distancias cortas, no se vea afectada la conectividad. En Sevilla y Málaga, alrededor del 40% de nuestros pasajeros van en conexión con vuelos de larga distancia, y hasta que no tengamos un tren con una frecuencia lo suficientemente alta que transporte a estas personas hasta el aeropuerto, los movimientos se verían muy afectados, sobre todo hacia el extranjero.

Binter acaba de anunciar que conectará Madrid con Canarias, la misma ruta en la que operan ustedes. ¿Tenían previsto en este aumento de la competencia? ¿Cómo les afecta?

Estamos en un libre mercado y estamos encantados de que entre cualquier competidor. Nosotros tenemos una capacidad muy importante dentro de las Islas. Somos líderes en el mercado canario y vamos a seguir apostando por mantener ese liderazgo.