El despacho de abogados especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, Canarias Sin Deuda, ha cerrado un verano récord con más de 1,5 millones de deuda cancelada en el archipiélago. Solo en el último trimestre, ha anunciado la cancelación definitiva de deudas para 31 personas. Desde sus inicios, Canarias Sin Deuda ha cancelado más de cuatro millones de deuda en Canarias.

La situación económica de los últimos tres años ha disparado en las islas el número de personas que ante situaciones de insolvencia han optado por recurrir a la llamada Ley de Segunda Oportunidad para lograr la cancelación de sus deudas y optar a un nuevo comienzo sin cargas.

Según el abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz, “los niveles de deuda de particulares y autónomos en Canarias se han visto incrementados por la situación económica, la inestabilidad laboral y el alza de la inflación. Existe un mecanismo legal que permite a las familias cancelar sus deudas y empezar desde cero, es La Ley de Segunda Oportunidad”.

Desde su aprobación en 2015, la Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos pedir y conseguir la liberación de sus deudas y evitar así la entrada en una espiral de endeudamiento que les impide rehacer sus vidas. El despacho de abogados Canarias Sin Deuda, se especializa en la tramitación de estos casos, acompañando y asesorando para hacer frente al sobreendeudamiento y la incapacidad para afrontarlo.

El patrón de la deuda en Canarias

Los expertos de Canarias Sin Deuda advierten de que no hay un patrón muy específico de las personas con alto nivel de endeudamiento que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad. Aunque registran casos procedentes de todo el Archipiélago, destacan por casuística las islas capitalinas, seguidas de Lanzarote y Fuerteventura.

En cuanto a la cantidad de deuda acumulada de las personas que optan por recurrir a esta posible solución, depende de cada caso, si bien la media es de unos 70.000 euros.

Samuel Díaz explica que “El nivel de endeudamiento viene establecido por los compromisos y gastos que tiene que asumir cada persona. El caso varía entre un autónomo que tiene que cerrar una actividad en la que ha comprometido dinero y una persona que pierde su empleo y recibe algún tipo de subsidio, aunque hablamos en la mayoría de casos de deudas que exceden los 25.000 euros y se sitúan de media en Canarias en los 70..000”.

El perfil que recurre a la Ley de Segunda Oportunidad es en un 62% soltero o soltera. Esto se explica por la dificultad que puede darse para afrontar con un solo sueldo las cargas asumidas. Un 21% son personas casadas, un 14% divorciadas o separadas y en una minoría son personas viudas o parejas de hecho. Por lo que respecta a la situación familiar, según un estudio de Canarias Sin Deuda, el 47% tiene hijos a su cargo.

Atendiendo a la fuente de ingresos de las personas que recurren a la ley al encontrarse en situación de insolvencia, según datos del despacho de abogados, un 55% son trabajadores por cuenta ajena, que reciben un salario pero que no es suficiente para asumir el pago de los créditos contraídos; mientras que un 10% son autónomos. Por su parte, un 13% son desempleados con algún tipo de prestación, y también el 13% son pensionistas. Solo en un 8% de los casos, los afectados son desempleados que ya no cuentan con ningún tipo de ingreso, lo cual demuestra que las deudas comienzan a surgir cuando los deudores tienen la creencia de que podrán hacerles frente.

Causas del endeudamiento en Canarias

Por lo que respecta a las causas que conducen a altos niveles de deuda, destacan la pérdida del empleo o la reducción drástica de los ingresos, una enfermedad, tener que hacerse cargo de personas dependientes, verse arrastrado por la ayuda prestada a familiares cercanos o gastos extras que desestabilizan la situación económica.

Además, según el abogado de Canarias Sin Deuda, “El encarecimiento de costes en los últimos años implica una mayor dependencia de diferentes tipos de productos financieros, tarjetas revolving y créditos rápidos, fáciles de conseguir pero que implican altos intereses que, mal gestionados, pueden aumentar la deuda y agravar la situación”. Desde Canarias Sin Deuda también advierten de que detrás de muchos casos de espiral de endeudamiento se encuentra el desconocimiento y la falta de cultura financiera.

España fue uno de los países que más tardó en incorporar a su sistema judicial la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo ideado para que las personas físicas, incluyendo a los autónomos, puedan cancelar sus deudas, cumpliendo así con la recomendación de la Comisión Europea del año 2014. Sin embargo, desde su aprobación en nuestro país hace más de siete años, el número de personas sigue creciendo, ya que cada vez es una solución posible más conocida.

Para poder optar a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de requisitos entre los que figura ser un deudor de buena fe. Es decir se debe demostrar que no ha sido responsable (no ha habido dolo o culpa grave) de haber desembocado en ese proceso. También es imprescindible no haber sido condenado penalmente por delitos contra el patrimonio, falsedad documental, contra Hacienda y la Seguridad Social.