El pasado 30 de junio finalizó la campaña de la renta de este año y muchas personas ya conocían si les salía apagar o a devolver. En caso de que seas de las segundas, querrás saber cuándo te van a hacer el ingreso, porque ya se han hecho algunos, pero la gran mayoría siguen sin tener ninguna notificación.

Hacienda sigue un calendario tributario para las devoluciones de la declaración de la renta. Ahí vienen marcados los plazos y las fechas de todos los casos posibles que te pueden ocurrir cuando hace la presentación de tus impuestos. Sin embargo, el organismo que gestiona nuestros impuestos ha comunicado que tiene una gran cantidad de declaraciones retenidas.

¿Por qué pasa esto?

Hacienda ha dado a conocer los datos de la campaña de este año y ha comunicado que 350.000 declaraciones están retenidas. Esta cifra es tres veces mayor a la del año pasado en el que solo se registraron 100.000 casos. Esto supone que 500 millones de euros están estancados en las arcas públicas hasta que se resuelvan los problemas tributarios y se libere la cantidad correspondiente a cada caso.

La razón principal por la que ocurre es por deudas con la Administración pública. Pueden ser desde multas de tráfico no pagadas hasta impuestos sin tributar. Por esta razón, hasta que no se realice el pago, no se devolverá el dinero.

Si la renta te ha salido a devolver y no te han hecho el ingreso, deberás ponerte en contacto con la Agencia Tributaria para conocer toda la información en tu caso particular, arreglar todos los problemas y tenerlo todo listo para que te den el dinero que te pertenece.

Gracias a esto ya conoces que debes tener todos tus impuestos pagados para que Hacienda no se quede con tu dinero y te devuelva lo que has pagado de más.