Los sindicatos aceleran las protestas para lograr más subidas salariales

Las organizaciones sindicales han centrado este Primero de Mayo en la subida de salarios para que los trabajadores puedan hacer frente al incremento del precio de los alimentos y que los beneficios empresariales sirvan también para aliviar los bolsillos. Sin embargo, las citas electorales de este año condicionan las negociaciones, prácticamente paralizadas, lo que augura un segundo semestre del año caliente en cuanto a movilizaciones.

Los sindicatos pretenden que el Día Mundial de los Trabajadores sea la espoleta de salida para presionar a la patronal, con el fin de avanzar en el diálogo social y la advertencia de que si no hay pasos concretos se convocarán manifestaciones y protestas. Por eso los dirigentes y representantes sectoriales de las centrales sindicales llevan algún tiempo movilizando a las bases para que acudan a las manifestaciones de hoy. Pero también son conscientes de que el puente que prolonga el fin de semana y el buen tiempo frena la concurrencia, además de la desmovilización que ha caracterizado en los últimos años las convocatorias del Primero de Mayo. «Hace falta que la CEOE sienta el aliento de la calle» y «tenga claro que, si no hay acuerdo ni reparto de la riqueza, la conflictividad está asegurada y se generalizará por todos los sectores», advierten.

En Canarias hay unos 400.000 trabajadores que o no tienen el convenio colectivo actualizado o las negociaciones se encuentran todavía lejos de llegar a un acuerdo. Sectores tan relevantes como el campo, el comercio, oficinas y despachos o empaquetados no tienen actualizados sus salarios, tras las diversas crisis que se han sucedido en los últimos años y que la espiral inflacionista no ha hecho sino empeorar.

Las dos citas con las urnas dibujan un horizonte complicado, sobre todo las elecciones generales de diciembre. Las organizaciones sindicales están convencidas de que la CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, están echando un pulso para demorar las negociaciones a la espera de lo que suceda en los comicios previstos para diciembre. Y aquí entra la politización en la que se encuentra también inmerso este Primero de Mayo: mientras la patronal alarga las conversaciones y se posiciona en contra de las últimas reformas del Gobierno, entre ellas las pensiones, los sindicatos advierten que un cambio de color político en el Gobierno central puede suponer no solo movilizaciones sectoriales como las que se plantean a corto plazo, sino huelgas más masivas en el caso de que el próximo Gobierno dé marcha atrás a algunas de las decisiones tomadas por el actual Ejecutivo.

Este escenario de incertidumbre política empuja a los sindicatos a acelerar la convocatoria de movilizaciones una vez que pase el Primero de Mayo y si la CEOE no mueve ficha. Las urgencias de la pandemia frenaron en 2020 el marco de la negociación colectiva y, tres años después, hay pendientes de negociar un millar de convenios en todo el país con más de 10 millones de trabajadores, 400.000 de ellos en Canarias.

El secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González, cree que el mayor o menor éxito de las movilizaciones que se convoquen «dependerá del músculo sindical que tengamos. Donde la gente se organiza, tiene su representación sindical y son capaces de plantarle cara a las propuestas de la patronal se han conseguido buenos acuerdos que nosotros valoramos». De hecho, al menos la mitad de los acuerdos que se alcanzaron en 2022 tienen cláusula de revisión salarial, inclusive en algunos sectores vinculados a la industria tras las movilizaciones que se convocaron. Un hándicap con el que tienen que medirse los sindicatos es el de la atomización del tejido productivo ya que más del 90% del mismo está formado por pequeñas y medianas empresas y autónomos, a los que cuesta llegar más, hay menos representación sindical y la capacidad de movilización es menor.

Tomar conciencia

«Es cuestión de que tomen conciencia los trabajadores de la necesidad de moverse, si los sindicatos somos fuertes tendremos a la masa trabajadora a nuestro favor. Los sectores deben movilizarse, lo que no podemos es resignarnos a creer que no tenemos el apoyo de los propios trabajadores que son las víctimas de esas políticas», advierte el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro.

Ambos dirigentes avisan que este Primero de Mayo es la fecha «en la que se va a empezar a pensar en movilizaciones si no hay negociación por parte de la patronal» y auguran que si el acuerdo por el empleo a nivel nacional no tiene frutos en breve el verano puede ser «bastante caliente» en algunos sectores que son muy fuerte en Canarias, como el hostelero.

En esta ocasión a la habitual unidad sindical de UGT y CCOO en la conmemoración del Primero de Mayo en Canarias se ha unido el sindicato USO, que también hace un llamamiento a la movilización de la ciudadanía canaria con motivo de esta fecha bajo el lema Subir salarios, bajar los precios, repartir beneficios.

Las dos principales manifestaciones, a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, comenzarán a las 10.30 horas. Los recorridos partirán desde la Plaza Weyler, en la capital tinerfeña, y el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. La manifestación de Tenerife finalizará en la Plaza de la Candelaria y la de Gran Canaria en la Plaza de Santa Ana, donde se leerá el manifiesto común por el Primero de Mayo. En Lanzarote y Fuerteventura habrán concentraciones a las 10.00 horas en la Plaza León y Castillo de San Bartolomé, en la isla de los volcanes, y ante la Subdelegación del Gobierno, en la capital majorera.

Habrá manifestaciones en la mayoría de las capitales de provincia de la Península, aunque la que fijará el seguimiento y la capacidad de convocatoria será la que se celebre en Madrid.