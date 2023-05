«Las movilizaciones serán después de mayo si la patronal no negocia»

¿Se avecina un endurecimiento de la conflictividad laboral en el segundo semestre?

Los conflictos sabemos cuando empiezan y cómo los propiciamos pero después no sabemos cuándo pueden acabar. Este Primero de Mayo es un día simbólico para la clase trabajadora pero, además de eso, lo celebramos en un año electoral. Nos vamos a dirigir especialmente a la patronal para decirles que estamos dispuestos a negociar un millar de convenios colectivos, que afectan a más de 10 millones de trabajadores, en el marco del quinto Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva para evitar una conflictividad que no interesa a nadie. España tiene buenas perspectivas de crecimiento económico este año y estamos dispuesto a negociar convenios plurianuales y a participar en una negociación donde se establezcan criterios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Hasta ahora la patronal no ha hecho nada, es decir, no está dispuesta a implicarse en una hoja de ruta que facilite la negociación. Ante eso lo que hemos dicho es que iremos convenio a convenio donde tengamos fuerza sindical y donde no haya avances promoveremos movilizaciones. Si en el mes de mayo no hay movimiento por parte de las patronales empezaremos con esta estrategia porque lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados. No vamos a esperar más porque ellos lo que están esperando es que haya un posible cambio de ciclo político tras las elecciones generales que les favorezca para que la carga de la factura recaiga otra vez sobre los trabajadores.

En los primeros años de la legislatura hubo varios acuerdos en el marco del diálogo social con el Gobierno ¿Por qué ahora no?

Porque había dinero público y los empresarios ponían la mano. Nos pusimos de acuerdo en la pandemia que teníamos que salvar empresas y puestos de trabajo y eso nos costó 45.000 millones de euros al conjunto del país. En ese momento pusieron la mano y facilitaron acuerdos pero ahora que decimos que hay que repartir beneficios en una situación complicada como esta, con un acuerdo que mejore las condiciones laborales, en vez de colaborar están en una situación de inmovilismo total.

El Gobierno presume de que se están haciendo reformas con paz social, lo que no sucede en Francia ¿Aquí se puede romper la paz social aunque no sea contra el Gobierno como sucede en el país vecino?

Evidentemente aquí la situación no es como la de Francia porque ha habido un proceso de diálogo social hasta donde se ha podido, pero insisto en que en su momento había fondos públicos y los empresarios estaban muy cómodos pero en estos momentos, donde se hacen públicas las cifras escandalosas de beneficios mientras los salarios pierden poder adquisitivo, resulta que hay una merma de un 5% de capacidad adquisitiva por la subida de la inflación.

En Canarias esta pérdida por la inflación empeora por tener unos salarios más bajos ¿no?

Cierto. Tenemos un diferencial mayor con la media española en inflación en general y especialmente en los alimentos. Aún así nunca he dejado de valorar la evolución de otros parámetros en Canarias porque hemos liderado la creación de empleo, la contratación indefinida, los afiliados a la Seguridad Social... En Canarias hay unos 400.000 trabajadores que no han renovado sus convenios colectivos y hay casos en los que no se han constituido todavía las mesas negociadoras. Si hubiera un acuerdo a nivel nacional estoy seguro que aquí podríamos desbloquear negociaciones que ahora están paradas. Aquí las dos patronales se cierran en banda hasta que no haya un acercamiento estatal.

¿Las mayorías políticas que salgan de las elecciones autonómicas y generales condicionarán el escenario laboral?

CCOO no va a solicitar el voto a ningún partido político en concreto pero sí que vamos a promover una campaña movilizando el voto en los dos procesos electorales y sí decimos que no somos equidistantes. Nos sentimos más integrados y trabajamos mejor con opciones de gobierno progresistas e inclusivas que con opciones conservadoras. Sea cual sea el resultado trabajaremos con los gobiernos que se conformen pero siempre con el criterio de no dar ni un paso atrás en lo que hemos conseguido, quedan muchas cosas por consolidar y si se producen retrocesos habrá reacciones. En este Primero de Mayo vamos también a poner en valor el diálogo social y como en un escenario tan complicado se ha mantenido como ejemplo de acuerdos. A partir de ahí puede suceder cualquier cosa, incluso un Gobierno del PP pactando con la ultraderecha, lo que son palabras mayores porque cualquier derogación nos tendrá enfrente e incluso con huelga general llegado el caso.

¿Ve conciencia movilizadora en Canarias?

No hemos tenido un perfil movilizador contundente hasta ahora, por eso decimos que si no hay una hoja de ruta a nivel estatal para negociar tendremos que apretar el acelerador.