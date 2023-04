El banco regional estadounidense First Republic Bank cae por encima del 70% en Bolsa en dos días. El hundimiento en Wall Street está acompañado por la información compartida por Bloomberg de que la entidad estaría explorando la venta de activos valorando entre 50.000 y 100.000 millones de dólares (45.397 y 90.795 millones de euros) para reforzar su balance. Las desinversiones, que incluyen hipotecas y valores a largo plazo, buscarían reducir el desajuste entre los activos y pasivos del banco, según indicaron a la agencia personas familiarizadas con el asunto. Si la operación continúa bajo estos parámetros, los compradores potenciales podrían recibir garantías o acciones preferentes como incentivo para adquirir activos de la entidad por encima del valor de mercado. Las acciones del banco se hunden por encima del 20% por segunda vez consecutiva en esta semana. Este martes se dejó un 49% en Bolsa tras la masiva fuga de depósitos registrada por la entidad en el primer trimestre del año.

Cinco minutos después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, los títulos del First Republic se desplomaban este martes algo más de un 27 % y se situaban alrededor de un 90 % por debajo del nivel que tenían antes de marzo, cuando la entidad se vio arrastrado por las turbulencias desatadas por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB). Este nuevo tropezón en los mercados reaviva los temores

El banco, que fue rescatado por otras entidades con una inyección conjunta de 30.000 millones de dólares presentó sus cuentas trimestrales este martes, tras el cierre bursátil. La entidad bancaria ha anunciado un plan de ahorros en el que se incluyen despidos que afectarán al 20 o 25% de su plantilla.

Los resultados mostraron el duro impacto que sufrió por ese pánico bancario, que le llevó a perder más del 40 % del dinero que tenía depositado, hasta quedarse en 104.500 millones de dólares. Esa cifra incluye además los 30.000 millones de dólares aportados por la gran banca estadounidense, sin los cuales la caída habría sido aún mayor, de cerca de 100.000 millones de dólares en total. El First Republic sufrió además una fuerte caída de su facturación y de sus beneficios y, aunque el banco asegura que la situación está estabilizada, el panorama de cara al futuro es complejo por los grandes préstamos que tuvo que solicitar para hacer frente a la salida de depósitos.

Fuga de depósitos

La entidad bancaria reveló este lunes que durante el primer trimestre del año sus depósitos se redujeron en más de un 40%, si bien aseguró que la situación está estabilizada y emprenderá medidas para enderezar su negocio, incluido un recorte de entre el 20 % y el 25 % de su plantilla. La entidad californiana, que se vio arrastrada por las turbulencias desatadas por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB), presentó este lunes sus cuentas trimestrales, que arrojan luz sobre la crisis que vivió y que llevó a una decena de grandes bancos a acudir a su rescate e inyectar 30.000 millones de dólares.

"Con el cierre de varios bancos en marzo, experimentamos salidas de depósitos sin precedentes. Actuamos con rapidez y usamos nuestras carteras de préstamos y valores de alta calidad para conseguir liquidez adicional", explicó en un comunicado el jefe financiero de First Republic Bank, Neal Holland. Según indicó, ahora la entidad está trabajando para reestructurar su balance y reducir gastos y préstamos a corto plazo.

Las cuentas de la entidad muestran una enorme salida de depósitos, que ahora suman 104.500 millones de dólares, un 40,8 % menos que al cierre de 2022 y un 35,5 % menos que en el mismo periodo del año pasado. Esa cifra incluye además los 30.000 millones de dólares aportados por la gran banca estadounidense, sin los cuales la caída habría sido aún mayor, de cerca de 100.000 millones de dólares en total.

Según First Republic, la rápida huida de dinero que sufrió a partir del 10 de marzo con el colapso del SVB se vio frenada tras ese rescate y para la semana del 27 de marzo la situación había comenzado a estabilizarse. Hasta el viernes pasado, el banco tenía depósitos por valor de 102.700 millones de dólares, solo un 1,7 % menos que al cierre de marzo y consecuencia sobre todo del pago de impuestos que muchos clientes tienen que hacer en abril.

Como parte de su presentación de resultados, First Republic anunció planes para reforzar su salud financiera, que incluyen una reducción de su plantilla, recortes en la compensación de sus ejecutivos, menos espacio de oficinas y una rebaja de proyectos no esenciales. El banco espera recortar su número de empleados entre un 20 % y un 25 % durante el segundo trimestre de este año, según explicó en la nota, en la que no dio más detalles sobre los despidos. En cuanto a los resultados en sí, First Republic ganó en el primer trimestre 229 millones de dólares, un 32,9 % menos que en el mismo periodo del año anterior, pero por encima de las expectativas del mercado.