La Agencia Tributaria ha advertido que en la próxima campaña de la renta habrán varias novedades para los contribuyentes. Sobre todo por las distintas reformas fiscales que se han aprobado en los últimos meses, por lo que habrá que tener en cuenta si nos afecta o no.

Entre esos cambios cabe destacar cuatro cambios fundamentalmente. Uno de ellos es la deflactación del IRPF que se producirá en algunas comunidades autónomas así como la disminución por rendimientos del trabajo sobre salarios brutos que estén entre los 15.000 y los 20.000 euros. Pero además, también habrá una ampliación de 14.000 a 15.000 euros del mínimo exento de tributar en el IRPF así como las modificaciones que sufrirán los contribuyentes empleados por cuanta propia, es decir, los autónomos.

Deflactación del IRPF

No ocurrirá en todas las comunidades autónomas, es la primera novedad, que no afectará a todos los españoles. Se trata de la deflactación del IRPF en algunas comunidades. En Madrid lo notarán sobre todo los que cuenten con un sueldo bruto de 20.000 euros, donde la reducción de la cuota alcanzará el 6,26%.

Para los que ganen 32.600 euros, ascenderá a 2,71%, mientras que se reducirá al 1,49% para aquellos que lleguen a 90.000 euros. Se estima que beneficiará a unos tres millones de madrileños.

En la Comunidad Valenciana también se adoptaron medidas en esta línea. En septiembre anunciaron la rebaja del tramo autonómico del IRPF para el próximo año, con efecto retroactivo a enero de 2022. Esto supondrá una ayuda para los que ingresen menos de 60.000 euros. Elevan hasta los 111 euros el ahorro por ciudadano. Otras comunidades que también anunciaron deflactaciones fueron Galicia, Murcia o Andalucía.

Rendimientos del trabajo

Una de las grandes novedades en la próxima campaña de declaración de la renta será la reducción por rendimientos del trabajo en los sueldos de entre 15.000 y 21.000 euros. Dentro de este parámetro se incluyen unos cuantos millones de españoles. El Ejecutivo calcula que esta decisión implicará una rebaja para la mitad de los trabajadores. Debe tenerse en cuenta que el mínimo exento de tributación en el IRPF pasa de 14.000 a 15.000 euros. Esto significa que por debajo de esta última cantidad no habrá que abonar el IRPF, es decir, que no es obligatorio realizar la declaración de la renta. Entre otras cosas, permitirá que una persona que gane el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no tenga que tributar.

Deducción por maternidad

También sufrirá variaciones la deducción por maternidad. Hasta la fecha estaba pensada para las madres trabajadoras que percibían 100 euros al mes por cada hijo de menos de 3 años. A partir del próximo año cambiará la situación y se convertirá en una ayuda que también llegará a las progenitoras que carezcan de empleo y permanezcan en el paro. Está previsto que entre en vigor a partir del próximo mes de enero.

Autónomos

Los que más modificaciones experimentarán serán los autónomos. El Gobierno contempla para el próximo ejercicio una disminución adicional en el IRPF de 5 puntos en el rendimiento de módulos. Los cálculos del Ejecutivo elevan el número de beneficiarios hasta los 577.688 profesionales. Los autónomos que tributan por estimación directa simplificada aplican una reducción del 5% del rendimiento neto con un máximo anual de 2.000 euros. Aquí se encuadran los gastos deducibles de complicada justificación. En su caso, se incrementará hasta el 7% el porcentaje de disminución. Esto supondrá una rebaja para casi un millón de trabajadores por cuenta propia. La cantidad estimada sería de 116 millones.

El próximo ejercicio fiscal se presenta un tanto complejo para algunos ciudadanos debido a la introducción de estas novedades. No obstante, siempre es aconsejable acudir a un asesor o pedir cita en la propia oficina de Hacienda.