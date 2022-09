La Fundación CajaCanarias y la Fundación ‘la Caixa’ organizaron ayer una nueva edición del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa sobre El arte de liderar en 10 claves, que tuvo lugar en el Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro contó con la participación de Alfonso Jiménez, partner de Exec Avenue, y Alejandro Pociña, presidente de AF Steelcase, y fue presentado y moderado por Juan Ramón Fuertes, vicepresidente de la Asociación Española de Directivos, AED Canarias, y director territorial de CaixaBank.

El acto, al que acudió numeroso público, se celebró bajo la dirección técnica de la AED y de la Fundación FYDE CajaCanarias.

«Hay que hablar de liderazgos en plural; son necesarios para empujar los proyectos» Juan Ramón Fuertes - Director territorial de CaixaBank

¿Qué tienen en común los directivos de éxito? A lo largo de la sesión de ayer se profundizó sobre las claves en las que se sustenta un liderazgo exitoso: construcción de equipos, comunicación eficaz y transparente, conocimiento del negocio y el mercado, innovación, disciplina y autenticidad, ambición (sana), apuesta por la diversidad, cuidado físico y mental, equilibrio y conciliación, y pasión por su trabajo.

Juan Ramón Fuertes destacó que «hay que hablar de liderazgos en plural. El país necesita de múltiples liderazgos para empujar los proyectos».

El director territorial de CaixaBank también destacó que, a través de AED Canarias, «lo que queremos es ayudar a los directivos a encontrar instrumentos para hacer mejor su trabajo. Cuantos mejores directivos tengamos, mejores empresas vamos a tener, así como una mejor economía y entorno para todos nosotros».

Alejandro Pociña comenzó diciendo que «un líder tiene que ser buena persona. Lo mismo que hace en su vida, con sus principios y su familia, debe tratar de llevarlo a la oficina, ya que si no es lo mismo se produce algo que no es auténtico. Lo peor que se puede hacer en esta vida es ir fingiendo algo que no eres. Yo me considero una persona cercana y un líder tiene que ser una buena persona. Es importante transmitir confianza a la gente que diriges, tener una idea clara, ser capaz de comunicarla, explicarles muy bien a cada uno de los que participan en el proyecto cuál es su aportación».

«Un líder tiene que ser buena persona, y transmitir confianza a la gente que diriges» Alfonso Jiménez - Partner de Exec Avenue

Pociña insistió en que «para que todo funcione tienes que tener la confianza de tu gente, y el paso previo para tenerla es la transparencia. Es superimportante ser transparente. Es lo que va construyendo a lo largo de los años el hecho de que la gente pueda confiar en ti».

Por su parte, Alfonso Jiménez apuntó que «el líder deber tener una visión clara y saber hacia dónde ir. Los líderes deben transmitir claramente su visión y hacia dónde van en un negocio, que debe ser compartida, que transmitan seguridad y que sea atractiva para atraer talentos».

Jiménez añadió que el líder debe estar «en el barro» y saber «del negocio que se trate, porque tiene que conocerlo y no estar alejado del mismo, conociendo a sus clientes y dar un buen servicio». Asimismo, hizo hincapié en que «hay que dedicarle más tiempo a las personas, haciendo que los demás se ilusionen con el proyecto, se sientan partícipes del mismo y que lo hagan suyo. El líder es un referente que deber tener un comportamiento ético y justo en sus decisiones, equilibrado, y ser un modelo».

Por otra parte, Alejandro Pociña comentó que «si el líder se equivoca en la visión, tenemos un problema serio. Hay que contrastar opiniones, preguntar a la gente que sabe e investigar, aunque al final tú eres el que tienes que tomar la decisión final y asumir riesgos». Y añadió que es fundamental «emplear muchísimo tiempo en comunicar y más ahora con el teletrabajo».

Alfonso Jiménez resaltó que el modelo de trabajo que se va a configurar «no está claro todavía. Estamos en una situación de transición. Hemos descubierto que teníamos a nuestra disposición una serie de tecnologías que no utilizábamos. En algunos sectores se ha mantenido este modelo, pero otros como las cadenas de alimentación o las entidades financieras no dejaron de trabajar presencialmente. El resto ha ido hacia un modelo híbrido. Hay muchos equipos directivos que sueñan con la eliminación del teletrabajo y la vuelta total a la oficina y, sin embargo, el trabajador en un porcentaje muy alto no lo entiende, cuando se ha demostrado que se puede trabajar desde casa, desde una segunda residencia o desde otro lugar. Ese es un debate global, aunque en España no hemos sido tan reivindicativos como en Estados Unidos»

«Los líderes deben tener una visión clara y compartida, y dar seguridad» Alejandro Pociña - Presidente de AF Steelcase

Por su parte, Alejandro Pociña comentó que «se ha demostrado que el trabajo se puede hacer desde casa. Ahora, es el mercado el que marcará la pauta. Aquellas empresas que apuesten más por la presencialidad, con una cierta flexibilidad, frente a los que mantengan el otro esquema, veremos quiénes son más competitivos y atenderán mejor a los clientes». Y recalcó que «con la pandemia, la gente se ha replanteado su vida. Nos ha impactado a todos y esto tiene mucho peso. En Estados Unidos la gente se va sin tener otro trabajo. En España, te resignas a quedarte donde estás, te desconectas y pierdes la ilusión».