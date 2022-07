El sector de la construcción cuenta con los mejores datos de empleo de los últimos cinco años y lo ha hecho pese al encarecimiento de las materias primas, el aumento del precio del combustible o los problemas de conectividad marítima que tiene Canarias. Todo ello con una pandemia de covid en este tiempo que llegó a paralizar la economía y cuyas consecuencias en el mercado aún se perciben. En total son 56.376 trabajadores y 5.691 empresas las que dependen de esta actividad económica en Canarias, unas cifras a las que hay que añadir los puestos de trabajo que se generan de manera indirecta. “Nuestras empresas significan el 10% del total del tejido empresarial canario y nuestra actividad supone el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago”, explicó el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, durante el acto que tuvo lugar la semana pasada para conmemorar el 45 aniversario de la creación de la federación.

Alrededor de 300 personas quisieron acompañar a la federación en la ceremonia que se organizó en el Casino de Santa Cruz de Tenerife. Junto a Izquierdo estuvieron presentes el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y también presidente nacional de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), Pedro Fernández Allen, así como el director de la FLC, Julio Gil. Tampoco faltaron el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, o el presidente de la CEOE, Pedro Alfonso, entre otros representantes de la sociedad económica, cultural y política de Canarias.

Tras agradecer a todos los invitados que acudieran a la celebración, el presidente de Fepeco tomó la palabra para reivindicar el insularismo. “Ser isleño tiene unas connotaciones específicas que vienen marcadas por el aislamiento que produce vivir en una isla, en un territorio limitado. Los poetas canarios siempre han cantado al mar como vínculo de unión, eso es verdad en la lírica, pero no podemos obviar que el mar nos divide. De ahí parten las peculiaridades de cada una de las Islas que son en verdad una riqueza que engrandece al conjunto”, argumentó Izquierdo, quien defendió que “no hay que tener miedo al qué dirán por defender a ultranza la ínsula en la que uno ha nacido, vive o de la que quiere formar parte. Tenemos que quitarnos el miedo a defender la isla en singular, a que te llamen insularista de manera despectiva por querer lo mejor para tu terruño”. “Canarias se fundamenta desde abajo, es decir, desde cada una de las ocho islas porque defendiendo las peculiaridades, demandas e intereses de cada una de ellas, estamos engrandeciendo al conjunto que es nuestra comunidad autónoma”, apuntó para concluir exhortando a los presentes a que se sientan insularistas “porque es la mejor manera de ser canario”.

A lo largo de su discurso, el líder de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña tuvo duras palabras para la administración pública, pues, a su juicio, “Canarias no tiene sino un problema, la administración pública”. “La administración pública está descalabrada, no es neutral, causa mucho daño y mucho perjuicio, pues es la raíz que envenena y para el sistema productivo, y enfada, con razón, a los ciudadanos por su torpeza e ineficacia”, arremetió Izquierdo.

“Dicen que el teletrabajo en la función pública ha mejorado la productividad, será en Marte porque aquí no se nota en absoluto”, criticó el presidente de Fepeco, quien también aprovechó para denunciar no solo la falta de personal y de medios que padece la administración pública, sino también la escasez de coordinación entre servicios, departamentos y hasta entre las distintas administraciones. Por ello, Izquierdo exhortó a los políticos abordar este problema, pues “mientras sigamos así, Canarias no tendrá futuro”. “Las inversiones huyen desesperadas de Canarias tras años esperando por una licencia de obras y las empresas no pueden trabajar ni crear más empleo porque lo impide la burocracia”, clamó.

Óscar Izquierdo insistió en que la función pública carece de métodos que permitan medir y verificar la productividad y aseguró que este es el motivo por el que “casi nadie se esfuerza en sacar su trabajo en tiempo y forma. Además, los distintos departamentos y servicios son verdaderos reinos de taifas, donde sus jefes, funcionarios empoderados, hacen y deshacen, siendo un verdadero gobierno en la sombra que entorpece el crecimiento económico y el desarrollo social de Canarias”. Como ejemplo a este argumento, el líder de la patronal de la construcción puso los “52 millones de euros en obras que se han quedado desiertas desde enero de 2021 a junio de 2022, unas 140 obras y seguro que alguna se nos ha quedado fuera”.

Fepeco fue una de las primeras organizaciones empresariales que se crearon en España al inicio de la Transición. La aprobación de la Ley 19/1977, de 1 abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, abría el camino para que, quince días después de su entrada en vigor, se fundara la patronal de la construcción ante el entonces Ministerio de Relaciones Sindicales. Solo unas semanas después de su creación, nacía la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el 7 de junio de 1977, Fepeco se integraba en la organización estatal. A lo largo de sus 45 años de historia, Fepeco se ha caracterizado por ser “una organización con una estabilidad envidiable”, pues a lo largo de estos años solo ha tenido cuatro presidentes: Agustín Seco, Félix Quemada, Antonio Plasencia y Óscar Izquierdo. “Es justo reconocer que Fepeco es hoy lo que es gracias a la labor de Antonio Plasencia, quien a lo largo de tantos años ejerciendo la presidencia, dignificó y fortaleció a esta organización”, dijo Izquierdo, quien apuntó que la federación es una organización moderan, que se acomoda a las demandas y necesidades de las empresas en particular y a la industria de la construcción en general, ofreciendo todo tipo de servicios, ayudas y asesoramientos especializados.