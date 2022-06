Hace 25 años nació CYMA S. L. como respuesta a las demandas de sus clientes. De ser la delegación en Canarias de una fundición y de una fábrica de vallados pasó, por exigencias de mercado, a formar sus propios equipos de montaje, ofreciendo así un servicio más completo a los clientes. De esta forma, paso a paso, CYMA ha ido creciendo hasta abarcar todos los aspectos necesarios para dar solución a cualquier demanda de seguridad perimetral.

El responsable de la empresa, Iván Chimeno, lo resume perfectamente; CYMA realiza proyectos llave en mano “convertimos la idea del cliente en realidad y lo hacemos dando respuesta eficaz a su problema”. Un “llave en mano” que incluye el desde el asesoramiento hasta adaptar y personalizar, si fuera necesario, el producto final para que se ajuste a la demanda del cliente.

Especialistas en vallados, barandillas, perfilería de fibra de vidrio, mobiliario urbano y redes y mallas de poliamida, según explica Iván Chimeno, a lo largo de estos 25 años de vida la empresa ha podido colocar más de 200 kilómetros de vallas. Y no es de extrañar esta cifra, su porfolio de trabajos realizados tanto en obra civil como en obra privada es llamativa por su alcance y diversidad; desde cerramientos de polideportivos a vallados de autopista, aerpuertos, pasando por mantenimientos para municipios.

No hay obra chica ni grande que no pueda ser acometida por esta empresa, que tiene su sede en el Polígono de la Campana (C/ Benjamín Franklin, 2, nave 1B) en El Rosario, Tenerife, y cuenta, incluso con una delegación en Uruguay; solvencia y prestigio en un sector competitivo en el que los resultados se miden por la satisfacción de los clientes.

CYMA no solo asesora, sino que cuenta con producción propia. Fabrica y coloca barandillas de todo tipo, que elabora a partir tanto del proyecto aportado por el cliente como diseños propios ajustados a las demandas del cliente. El resultado, una enorme versatilidad que no tiene rival en el mercado pues puede ajustar y adaptarse a necesidades concretas aportando, por tanto, la solución más eficaz.

En este sentido, como explica Iván Chimeno, CYMA trabaja con materiales tradicionales como el hierro, la fundición o la forja, así como otros mas novedosos, tales como la madera tratada o el poliéster reforzado de fibra de vidrio. El también llamado PRFV. es un material formado por una matriz polimérica y fibras de vidrio; un material ligero y resistente, rígido, con buen comportamiento frente a la corrosión y al desgaste sin apenas mantenimiento, y buen aislante térmico, acústico y eléctrico y, sobre todo, ideal para su colocación en Canarias ya que gracias a sus características no sufre oxidación; uno de los males que sufren las islas. Tras más de diez años trabajando con este material, esta empresa certifica las ventajas del mismo y cuenta con numeroso ejemplos de clientes satisfechos con el resultado del mismo. Una apuesta segura que poco a poco va ganando, de manos de los especialistas como CYMA, presencia en todo tipo de obras.

Pero CYMA no solo fabrica el producto que quiera el cliente; también cuenta con catálogo de los fabricantes más reputados y puede, y ahí el éxito de su versatilidad, adaptar productos de fábrica a necesidad es del cliente. Ello permita a la empresa disponer del más amplio catálogo de vallados que llama la atención tanto por la presencia en él de las primeras firmas del sector como por la innovación y diseño.