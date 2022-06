Las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE) llevan ya varias semanas sin seguridad privada. El motivo es que los vigilantes están de baja. En total son 23 profesionales vinculados a la empresa Sistemas SH Lanzarote, que asumió parte de la actividad que en su día desarrolló la extinta Seguridad Integral Canaria (SIC). Y también recibió la deuda de esta con la Administración de la Seguridad Social.

Los mencionados trabajadores no han cobrado los meses de marzo, abril y mayo, explica un portavoz. Y su situación empieza a ser muy complicada. Este mismo empleado recuerda que sus compañeros que trabajan en las diferentes instalaciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para la misma compañía de seguridad ya percibieron los salarios de marzo y abril. Sin embargo, en su caso no se ha logrado tal avance.

El pasado martes hubo una reunión de una representación del personal con un cargo del SCE para abordar la situación, donde este último explicó los pasos que se han dado para resolver la polémica situación. Para los trabajadores, «lo que pasa es que los tiempos que baraja la Administración no son los que nosotros deseamos», según explica la fuente. Desde el SCE les dijeron que se está a la espera de que los servicios jurídicos den el visto bueno a las condiciones para sacar un concurso de urgencia para que otra empresa se haga cargo del servicio, de subrrogar al personal y de hacer frente a las actuales deudas heredadas supuestamente desde la época de Seguridad Integral Canaria.

Mientras se resuelven tales trámites, los vigilantes que llevan tres meses sin cobrar pasan por muchos apuros. «Hablamos con los bancos para las hipotecas, pero sabemos que los bancos no perdonan», comenta el trabajador. En otros casos, hay vigilantes que se han visto obligados a pedir comida a familiares. Pero hasta esos seres queridos que los ayudan también empiezan a verse desbordados por la situación. También hay afectados que no lo están pasando tan mal, pues tienen una pareja que trabaja y mantiene sus ingresos. Algunos que residen solos han vivido hasta ahora de sus ahorros. Pero estos también se agotan, «ya se sabe, es difícil mantener algo de donde sale y no entra...», manifiesta el portavoz.

Indica que hay gastos «de comida, facturas del agua y la luz, la hipoteca o el coche, por ejemplo». Este profesional lamenta la falta de empatía de otras personas. Como ejemplo, refiere que «a una compañera que fue a explicar su situación en un banco se le ofreció la posibilidad de sacar una tarjeta de crédito». Es decir, "cargarla con una deuda mayor en el futuro próximo", a juicio de este representante.

Muchos de los vigilantes que llevan tres meses sin cobrar empezaron a trabajar para Sistemas SH Lanzarote a finales del 2018. La situación empeoró en junio del año pasado, cuando se produjo el mayor retraso. Un empleado ingresó su nómina el día 19. En noviembre del 2021 y en enero del presente año se volvió a repetir tal circunstancia, explica el representante del personal. Por esa razón, los afectados deciden poner en conocimiento del Servicio Canario de Empleo la situación, para saber si se le podía rescindir el contraro a la mercantil ante sus incumplimientos. Aclara el representante que «sabemos que desde el SCE están haciendo todo lo que está en sus manos para solucionar este gran problema, pero estamos llegando a una situación insostenible».