Femete va a impartir en los próximos días una amplia variedad de cursos gratuitos de formación, vinculados a los sectores del metal y de la industria, que están subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Estas acciones formativas se caracterizan porque, mayoritariamente, facilitan la obtención de certificados de profesionalidad con elevados porcentajes de inserción laboral. Además, el alumnado podrá realizar prácticas profesionales no laborales.

Concretamente, esta es la oferta de formación gratuita que se va a desarrollar en las instalaciones de Femete (La Laguna), prioritariamente para personas trabajadoras en situación de desempleo: “Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas” (510 horas), que habilita para instalaciones interiores de suministro y evacuación de agua (fontanería), “Servicios para el control de plagas” (380 h.), que posibilita la capacitación para realizar tratamientos biocidas según la normativa vigente, “Montaje y mantenimiento de parques eólicos” (160 h.) y “Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas” (550 h.).

Además, este es el listado de cursos prioritariamente para personas ocupadas: “Mantenimiento de vehículos híbridos” (40 horas), “Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas” (210 h.), “Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas” (630 h.), “Operaciones de descargo” (50 h.), “Soldadura de tubería de polietileno” (30 h.), “Electromecánica de mantenimiento de bombas y equipos de presión” (60 h.), “Montaje e instalación de frío industrial (40 h.) y “Autómatas programables” (60 horas, en La Palma).

Teleformación gratuita

También Femete ofrece siete cursos gratuitos de formación con metodología online subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE. Esta es la oferta de teleformación que se impartirá para alumnado de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera: “Cálculo de estructuras y elementos estructurales con Cype” (30 horas), “Virtualización y ‘cloud computing’. Virtualización del escritorio con VMware y Microsoft” (76 h.), “Diseño asistido por ordenador con autocad” (50 h.); “Especialista en seguridad en internet” (30 h.), “Eficiencia energética” (70 h.), “Conceptos para el diseño de instalaciones de energía solar fotovoltaica” (60 h.) y “Facturación electrónica” (80 h).

Para más información sobre la oferta de cursos de formación gratuitos que ofrece Femete, se puede contactar en el correo formacion@femete.es, la web www.femete.es o el teléfono 922296700.

“Impulso de nuevos nichos de empleo”

Por otro lado, el Cabildo Insular de Tenerife, a través de Fifede, organiza tres itinerarios formativos en el marco del proyecto de “Impulso de nuevos nichos de empleo”, un programa que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), dentro del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (Medi). Estas acciones formativas, exclusivas para personas demandantes de empleo, son: “Reparación de equipos eléctricos. Electromedicina” (290 horas teóricas y 160 horas de prácticas no laborales en empresas), “Electricidad en viviendas: autoconsumo fotovoltaico y puntos de recarga de vehículos” (505 horas teóricas y 160 horas de prácticas no laborales en empresas) y “Mantenimiento mecánico industrial de los aerogeneradores” (370 horas teóricas y 160 horas de prácticas no laborales en empresas). Para más información, www.fifede.org/formacion/.