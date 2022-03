El paro del transporte reduce a la mitad la mercancía que llega a los puertos canarios

Los muelles canarios ya están notando los efectos del paro de los transportistas. La cantidad de mercancía que se carga en los barcos que provienen de la Península y que reciben los operadores en los puertos del Archipiélago se ha reducido a la mitad desde el inicio de la huelga debido a las dificultades que tienen las empresas para trasladar sus productos hasta las terminales de carga. Una situación que si bien no está provocando un desabastecimiento generalizado en las Islas sí que está produciendo escasez en ciertos artículos.

«El paro está teniendo una incidencia importante y podría llegar a suponer problemas en la llegada de determinadas materias», apunta Jaime Cabrera, director Comercial y jefe de Fletamento de Naviera Armas Trasmediterránea, quien teme que si el cese de la actividad de los transportistas se recrudece y se acaba sumando todo el sector «el bloqueo constante sí podría suponer un problema de suministro que a día de hoy no existe más allá de cuestiones concretas».

La situación no es fácil para las navieras que continúan realizando las rutas hasta el Archipiélago con la mitad de la carga pero teniendo que soportar el 100% de los costes estructurales necesarios para movilizar los barcos, con un combustible que continúa disparado. El sector advierte que si el conflicto con los transportistas no se resuelve pronto cada vez tendrán más dificultades para mantener todas las rutas e incluso puede haber navieras que tengan que paralizar la actividad.

Las navieras podrían limitar las rutas a las Islas por la baja rentabilidad de las operaciones

Los puertos en los que las navieras se están encontrando más problemas para cargar la mercancía hasta Canarias son los del Norte y los de la costa andaluza, exceptuando aquellos que tienen conexión a través de ferrocarril para hacer llegar la mercancía, en los que la huelga apenas está teniendo incidencia.

El presidente de la Asociación Canaria de Empresarios Importadores y Distribuidores de productos de Consumo (Adican) en la provincia de Las Palmas, Pedro Peña, apunta que los asociados ya están comunicando problemas de suministro por la huelga de transporte en la Península. Dificultades que afectan sobre todo a los productos perecederos. «No está llegando mercancía porque desde la fábrica no se ha logrado trasladar a puerto o bien porque la planta ha paralizado su actividad porque no tenía entrada de materia prima», explica.

De hecho, industrias alimentarias como Danone, Nestlé, Lactalis, Calvo, Azucarera, Cuétara o Estrella Galicia han dado ya la voz de alarma por encontrarse en una situación límite, ante la imposibilidad de seguir produciendo debido a la falta de suministros y demandan al Gobierno central medidas para atajar un paro que cumple hoy su décimo día.

Industrias de alimentación del país paran su actividad por la falta de suministros

A su vez, los supermercados del Archipiélago también están notando una menor recepción de mercancía en los muelles. Así lo asegura Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican). «Es cierto que no están llegando en su cantidad habitual», reconoce, pero también detalla que las empresas en el Archipiélago, debido precisamente a la lejanía con el continente tienen unos almacenes mucho más grandes lo que provoca que «tengamos una mayor cantidad de stock», algo que ha incidido para que en Canarias todavía no se haya notado tanta escasez de productos como sí ha ocurrido en los establecimientos de la Península. «Se está priorizando el embarque de las mercancías perecederas por lo que aquellas que no lo son se están recibiendo con mayor retraso». Sin embargo, también señala que son precisamente estos productos de los que hay «una mayor cantidad en los almacenes».

Alonso quiso recordar también que el paro del transporte afecta al resto de España pero no a otros países del entorno europeo o de fuera de la Unión Europea (UE), por lo que recalca que las mercancías que se importan desde estas regiones continúan llegando con normalidad, por lo que descarta que pueda producirse un desabastecimiento generalizado. «En este momento solo falta alguna marca», insistió y recalcó que no se están produciendo compras compulsivas como se produjeron en el inicio de la pandemia «porque en aquel momento se vio que no faltó mercancía».

«Los consumidores se están comportando con responsabilidad y no se están viendo imágenes de compras compulsivas», añade Alfredo Medina, secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan». Aunque sí señala que en la última semana sí han constatado un cierto incremento en el volumen de las compras que realizan sus clientes.