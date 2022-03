No hay nada más importante que nuestra salud física y psíquica, un buen descanso es vital para que podamos afrontar nuestro día a día con energía y un estado de ánimo óptimo. No se trata simplemente de dormir unas horas, debemos conseguir que nuestro sueño sea reparador. Las personas estamos cada día más concienciadas de que el descanso es salud e invertimos el tiempo que sea necesario para encontrar el colchón que más se adecue a nuestras necesidades. Dormir bien hace que estemos más sanos, evita que engordemos y nos protege frente a enfermedades graves como la diabetes. Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, así que más nos vale elegir bien el colchón en el que lo hacemos.

Los números no mienten y echando un vistazo a los colchones más vendidos del pasado año, tenemos un clarísimo vencedor, el 36,6% de las personas que compraron un colchón en las Islas Canarias se decantaron por Colossus. Este porcentaje es abrumador y podríamos pensar que en gran medida el éxito de este colchón se debe a las campañas de marketing que han acompañado a su lanzamiento. Aunque está claro que esto ayuda, nada más lejos de la realidad. Si analizamos los datos podemos observar que miles de clientes satisfechos vuelcan sus opiniones y expresan su amor a diario en reseñas y redes sociales por este colchón. La verdadera clave del éxito de la rápida expansión de Colossus, han sido las personas que utilizan este equipo de descanso a diario y que han conseguido que amigos, familiares y otros usuarios de las redes también se hayan interesado en descansar mejor.

Yaiza Fumero es preparadora física en un conocido centro deportivo del sur de Tenerife y hace ocho meses que descansa en un colchón Colossus. Hemos conversado con ella y le hemos hecho unas cuantas preguntas.

¿Inviertes mucho dinero en salud?

Me encanta cuidarme, entreno a diario y suelo ir una vez por semana a que me den un buen masaje. También me gusta comer de manera equilibrada y utilizo cremas de calidad para mantener mi piel sana.

¿Por qué te decidiste por Colossus Sport?

Vi el anuncio en Televisión que protagoniza Juan Espino y me llamó la atención ya que es uno de los mejores deportistas canarios que hay. A los pocos días, una de las personas a las que entreno me dijo que estaba súper contenta porque por fin estaba durmiendo bien después de mucho tiempo probando todo tipo de colchones y me habló maravillas de Colossus. Fui a la tienda dormitorum de Adeje, lo probé y me gustó, tanto que lo compré ese mismo día. Puedo decir que desde entonces rindo mucho más en mi día a día y me encuentro más relajada y vital.

¿Has recomendado el colchón Colossus a alguien?

Sí, en mi círculo cercano lo he recomendado a un par de personas que necesitaban renovar su colchón. Si algo te funciona, quieres que la gente que te importa lo disfrute también.

Estudios científicos

Detrás del colchón Colossus hay años de ardua investigación y una empresa innovadora que apuesta por materiales clínicamente probados para la mejora de la salud y del descanso de sus clientes.

Diversos estudios han demostrado que dormir en el colchón Colossus repercutirá positivamente en tu salud desde el primer día, evitando así los indeseados dolores de espalda y articulaciones. Mantener un nivel adecuado de sueño nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario.

Cuando duermes en un colchón Colossus mejoras la calidad de tu sueño, consigues una mayor relajación muscular y eso facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes.

¿Conoces algún producto con 11 años de garantía?

Otro de los puntos importantes a la hora de decidirse por el colchón Colossus es su extraordinaria política de garantía. La vida promedio de un colchón es de aproximadamente 8 años, unas 2.900 noches, en dormitorum (único distribuidor oficial), estamos tan convencidos de la calidad del colchón Colossus, que te garantizamos 4.000 noches de descanso ¡perfecto!, o lo que es lo mismo 11 años de garantía. Si lo deseas podrás probar el colchón durante cien noches en la comodidad de tu hogar, y en caso de que no te encuentres satisfecho podrás cambiarlo por otro modelo.

‘El Guapo’

Juan Espino, también conocido como El Guapo, es el mejor luchador español de todos los tiempos y la imagen principal de Colossus Sport. Esta versión del colchón Colossus está especialmente indicada para deportistas por sus múltiples beneficios, entre los que cabe destacar la aceleración de proceso de recuperación corporal. El Guapo debutó en la mejor liga de artes marciales mixtas del mundo en 2018 (UFC) y desde entonces su trayectoria ha sido impecable. Un deportista del más alto nivel necesita descansar en el mejor colchón de alto rendimiento fabricado jamás. Es un orgullo que Juan Espino confíe su descanso en nuestro colchón y que incluso sea la imagen pública de Colossus Sport, protagonizando los spots en televisión.

¿Cómo comienzo a descansar mejor?

Conseguir el colchón Colossus es muy fácil, puedes acercarte a tu tienda dormitorum más cercana y probarlo. Si lo prefieres puedes llamar de manera gratuita al 900 926 155 y un asesor experto en descanso resolverá todas tus dudas y te ayudará en el sencillo proceso de compra telefónica. También lo puedes encontrar en la página web de dormitorum www.dormitorum.com disponible las 24 horas del día, todos los días del año.