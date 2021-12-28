La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, que preside María Jesús Montero, ha dado a conocer los grandes deudores que figuran en su lista negra de 2021. En ella se encuentran 7.277 personas físicas y jurídicas. Todas ellas, personas y empresas adeudan al fisco más de 600.000 euros. Hay 175 empresas canarias entre los grandes morosos y deben a Hacienda un montante de 186 millones de euros.
Los morosos canarios que figuran en las lista son todos empresas: sociedades anónimas (SA), sociedades limitadas (SL), y sociedades limitadas unipersonales (SLU). Este es el listado.
Sociedades Anónimas, SA
AEROGENERADORES CANARIOS, SA - 774.639.54
BLOKIMAX, SA - 715.498.68
BRISTOL LAKE, SA - 4.287.651.05
BUENAVENTURA INVERSIONES, SA - 871.429,60
CANARY BUNGALOWS ,SA - 831,450,23
CANTERAS DE CABO VERDE, SA - 1.184,986,58
CERRO DEL SUR, SA - 2.265,426,73
FREIREMAR, SA - 5.617.835,88
INVERSIONES TURÍSTICAS EL COTILLO, SA - 1.754.030.81
NETUR ,SA - 3.828.202,11
OASIS DUNA DE CORRALEJO, SA - 2.902.567.47
OASIS VILLAG,E SA - 1.799.313.53
PÉREZ SAAVEDRA HERMANOS, SA - 1.395.240.93
PLAYA PAZ PROMOCIONES, SA - 1.586.856.46
RESIDENCIAL HOYA DEL POZO, SA - 1.496.316.42
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, SA - 6.453,583.57
TECNOCAR CANARIAS, SA - 682.600,94
VALLUELO, SA - 4.049,080,82
WALTER SAUERMANN, SA - 629,836,06
BLAS LUIS, SA - 3.417.901.35
CONSTRUCCIONES LAS GALLETA,S SA - 1.497.735,78
CONSTRUCCIONES NUEVA FRONTERA, NUFROSA, SA - 809.445,68
CONSTRUCCIONES BALCÓN DE ANDALUCÍA, SA - 1.566.828,86
INVERSIONES TAHODIO ,SA - 617.597,68
ISLAS AIRWAYS, SA - 788.312,26
PEMAGO, SA - 1.583.166,35
PESQUERÍAS OTERO MEITIN ,SA - 1.495.336,85
PLAYA DE LAS TERESITAS, SA - 12.668.288.50
PROMOCIONES LUCEÑA, SA - 4.073.540.79
SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SA - 2.341.395,69
TENERIFE VILLA, SA - 1.584.081,84
EXPLOTACIONES REUNIDAS DE CORRALEJO ,SA - 905.647,25
NOVO SEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SA - 2.262.311,89
Sociedades Limitadas (SL) y Sociedades Limitadas Unipersonales (SLU)
AGORIDIAN, SL - 792.852,51
ALERCE COMUNICACIONES, SL - 1.277.892.85
AMANECER DE CORRALEJO, SL - 1.759.973.70
AÑERA CONSTRUCCIONES, SL - 2.403,955,18
ARO. SERGIO VARAS Y ASOCIADOS, SL - 968.648,11
AVALONIA1969, SL - 988.714,12
AVALONIA REAL STATE, SL - 651.263.43
BELEYMA, SL - 6.013.605,47
CALIMA AVIACIÓN, SL - 703.087,48
CELLULARSAT, SL - 1.178.859,60
CONARINAGA, SL - 638.681,09
CONSTRUCCIONES EL TARRILLO, SL - 648.289,86
CONSTRUCCIONES PATRIMONIAL GRAN CANARIA, SL - 764,353.68
CONSTRUCCIONES RAIMUNDO ORTEGA, SL - 627.171,09
CONSTRUCTORA GUAYDIL, SL - 2.950.350.83
COSTA DE ANTIGUA, SA - 1.308.634,37
DESARROLLO CANARIO DE VIVIENDAS, SL - 1.599.759.59
ESTUDIO A.NADAYA, SL - 968.648.11
FABRICA DE VIVIENDAS MAJORERAS, SL - 4.779.512,48
FORMOSA DOS, SL - 641.340,87
GEDETEC, SL - 1.530.918,05
GESTIÓN BURSÁTIL l, SL - 811.712.51
GESTIÓN INMOBILIARIA MONTAÑA ROJA, SL - 933.095,44
GONSUA INVERSIONES, SL - 6,988,912,33
GONZÁLEZ ILLESCAS PELIN, SL - 624.736,07
GORISCAMP CONSTRUCCIONES, SL - 660.170.92
GRANCA IMPORT, SL - 1.458,547,84
GRANJA CANARIA DEL SUR, SL - 809.974,87
HERMANOS ARAÑA, SL - 695.698,34
HIFI COMUNICACIÓN, SLU - 2.202.910.17
INVERSIONES JARDÍN TROPICAL, SLU - 716.559,64
JÁSATE CONSTRUCCIONES, SL - 2.961.100,85
LACKME 2020, SL - 1,493.178,60
LAMDAINVEST CANARIAS, SL - 1.695.278,96
LIBERTY GRUPO HOTELERO, SL - 757,510,23
MANUEL GUERRA CASTELLANO, SL - 4.494.184,04
MASTER GLOBE COMUNICACIONES, SL - 954.356.59
MEROTEZ, SL - 2.650,276,72
NANWANI COMUNICACIONES, SL - 4.310.181,20
OASIS PAPAGAYO, SL - 1.585.399.46
PALA VE, SL - 1.564,028,96
PESCENESCAL, SL - 5.141.228,44
PINTURAS MEDIANÍA, SL - 762.634,12
PLAYAS DEL JABLE, SL - 1.156.181.66
POLICAN2000, SL - 1.102,768,45
PROMHORIZONTE, SL - 1.056.283,32
PROMOCIONES VISTA RUBICON, SL - 603.375,04
PROVISCAN, SL - 713.059,42
PUERTO ATLÁNTICO ENTERPRISE, SL - 1.570.106,84
RESIAK ENTERPRISE, SL - 735.168,08
SANDS BEACH RESORT, SL - 12.834.140,05
SERVÉIS LOGISTICS ISFRE COMERCIAL, SL - 808.542,52
SERVIPARKING LAS PALMAS, SL - 614.781,30
SEYMA.GESTIONES Y PROMOCIONES, SL - 945.493.66
SVACE, SL - 997.989.76
TELEMINUTOS, SL - 2.321,709,55
ACUIBAG, SL - 622.886.95
ALICATADOS TEJINA, SL - 788.506.64
ALICUR, SL - 3.127.155,05
ALONDRA IMPROVING LIFE, SL - 859.227,42
ALTOS DE MERQUI, SL - 741,303,67
AM0GI0 2, SL - 1.182.209.38
6EAUTIFULLSKIN, SLU - 617.007.15
CANAREXPLO, SL - 735,584,80
C. FRONPECA, SL - 1.517.622,50
CONSTRUCCIONES FERJAI , SL - 815.156,15
CONSTRUCCIONES GOMASPER, SL - 2.058.101,68
CONSTRUCCIONES PROCONSUR CANARIAS, SL - 765.915,50
CONSTRUCCIONES ROESAL, SL - 738.391.08
GONZÁLEZ MARTIN, SL - 720.497,09
EL CHARCO CANARIAS, SL - 605.479.05
CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA, SL - 2.266.008,98
CROWN LEISURE MANAGEMENT, SL - 895.842,36
ESTUDIO DIN-AX, SLP - 645.137.27
FREEKATCALL, SL - 1.641,334,24
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS, SL - 2.724.490,91
GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN, SLU - 20.991.014,28
GRELEMA, SL - 740,850,13
HOTELES JARDÍN DE TAORO, SL - 710.304.90
HOTEL SAN TELMO, SL - 661.175,80
INMUEBLES MODULARES, SL - 1.601.717.39
INSTITUTO DEL METABOLISMO CELULAR, SL - 839.532.58
INTEREALTY CANARY ISLANDS, SL - 3.377.035,94
INTERNATIONAL IMEX WORLWIDE, SL - 683.833,89
INVERSIONES GOLF 21, SL - 2.905.557,87
INVERSIONES TÉCNICAS DE CEMENTOS, SLU - 1.147.491,90
INVERSIONES Y GESTIONES AGÜERE 7, SL - 3.535.337.73
KH COCINAS SANTA CRUZ, SL - 700.821.59
LA GRAMA 38, SL - 999.999,72
MADASPER, SL - 1.497.015,78
MEDIVA SUR TENERIFE, SLU - 2.627.942.25
MIDA FINANCE CONSULTING, SL - 618.328,57
MOBILEGESTIOASD, SL - 4.241.162,09
NATEC NUEVAS TECNOLOGÍAS, SL - 2.574,041,32
NUDITEN, SLU - 667.609.37
NUEVA DIMENSIÓN - 2.303.714,63
OPERADORES VACACIONALES, SLU - 12.692.028.58
ORO EFECTIVO 3000, SL - 617,989,89
PEJOMAR OROTAVA, SLU - 1.310.663,87
PERAZA BEHTENCOURT, SLU - 3.277.344,98
PERFORACIONES Y VOLADURAS RAYDON, SL - 749.519,50
PIEDRA REDONDA PUERTO, SL - 5.294.191.66
PROMOCIONES COSTAROJA CANARIAS, SL - 1.664.856.10
PROMOCIONES URBANÍSTICAS PANTO SIGLO XXI, SL - 1.113.936,71
PROMOCIONES Y OBRAS DAR, SL - 602.077,67
PROMOC. JOSÉ LÓPEZ OROTAVA, SL - 5.623.771,52
PROMOTORA FRANPARRA, SLU - 1.570.341.78
PROVISIONES J R HERMANOS SAN ANTONIO, SL - 745,193,82
PURCHFRE, SL - 626.954,78
RESIDENCIAL PARQUE NUEVO LA LAGUNA, SL - 701.124,55
RÓDANO TENERIFE, SLU - 604.397.59
SIVERIO GARCÍA, SL - 856.318.09
SUELOS Y CASAS MERSOR, SL - 2.020.654,35
SUPERMERCADOS FELIPE, SL - 928.694,41
TENERIFE DEVELOPMENT COMPANY, SL - 1.046.475,73
TRANSPORTE DELGADO MIRANDA, SL - 766.220,60
ZAPPINVEST, SL - 1.770.657,67
ANANDA RESORT FUERTEVENTURA - 1.696.535,11
APPLICATION MOBILE S SOFTVI/ARE, SLU - 3.992.490,78
CANARIAS NEWTRAVEL, SL - 639.539.21
CANIPEX CANARIAS, SLU - 2.547.491,43
OANEIMI, S. - 756.193,21
DAY INTERNATIONAL MARKETING SL ‘EN LIQUIDACION’ - 925.729,45
ELCON CANARIAS, SL - 614.193,07
FASHION GROUP PRODUCCIONES, SL - 613.225,75
GOWAII VACATION HOLDING, SLU - 1.214.996.33
INTEGRATED SERVICES 08, SLU - 728.299.56
INVERSIONES CANASTUR, SL - 892.728.74
INVERSIONES CURRUQUERITOS, SL - 646.625,77
JAI OM SAI OM, SL - 664.385,18
MACERADOS DE ROÑES CANARIOS, S L - 1.054.693,66
MARISCOS POLAR, SL - 3.672.237,92
NYSB FUNDS MANAGEMENT, SLU - 798.204,20
POSEIDON2012, SL - 824.117,23
PUERTO NACIENTE, SL - 719.194.94
RECAMBIOS LA OLIVA, SL - 3.384.496.88
SCGRUPPEN, SL - 990.141,68
SIDDHARTA HOTELS S RESORTS - 1.760.340,21
TE QUIERO METALES, SL - 695.235,68
TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS, SLU - 3.885,476,08
YOLASAND GROUP, SLU - 687.348.79
TUNDESCAN - 1.054.470.25