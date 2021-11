¿Vives en las Islas Canarias y nunca has visto un anuncio de Dormitorum? Entonces debes de estar encerrado en una cueva. Sus anuncios ya se han hecho bien conocidos, no en vano son los más vistos en televisión.

Dormitorum es una empresa canaria que vende productos para el descanso y en tan solo cinco años se han convertido en los líderes del mercado insular. Además, se huele en el ambiente el salto a la península comenzando por Madrid. Desconocemos cuáles son las claves de su éxito, pero si hay un ingrediente fundamental en la receta de Dormitorum, ese es sin duda el marketing.

Al llegar a sus oficinas en la parte superior de su centro logístico, en Santa Cruz de Tenerife, lo primero que me llama la atención es que la zona de trabajo es diáfana y no hay separaciones o cubículos. Todos comparten un único espacio, dirección incluida.

Durante la entrevista, un enorme plotter de color azul no paró de imprimir en todo momento. Al mismo tiempo, los componentes del equipo que no estaban siendo entrevistados buscaban datos para incluir en los diferentes mapas de la comunidad de Madrid que tienen pegados en las cristaleras.

«El salto a la Península es inminente y necesitamos estar preparados», nos comenta Alexis.

Viendo sus cifras, queda claro que muy pocas empresas canarias apuestan tan fuerte por la publicidad. Para ello utilizan todos los canales a su alcance, desde los medios tradicionales como radio, prensa y televisión, a los más novedosos como redes sociales, Google Ads y hasta cajas de pizza.

Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe a los miembros del grupo y los enfoque en la búsqueda de un objetivo común. Alexis Amaya, CEO de dormitorum, es la cabeza pensante que concibe y coordina toda la estrategia previa a las acciones. Como él mismo se define en su biografía de LinkedIn, Alexis es «un autodidacta empedernido del marketing multidisciplinar».

Además de una persona que piense en la estrategia se necesita un equipo que la ejecute. A continuación, les presentamos al equipo de personas expertas en diversos ámbitos del marketing que acompañan a Alexis día a día en dormitorum. Aprovechamos nuestra visita a las oficinas centrales de la empresa para intercambiar unas palabras con cada uno de ellos.

Edgar Ares.

Es la persona en la que el CEO de Dormitorum ha depositado su confianza para asumir la responsabilidad del departamento.

¿Cuáles son tus funciones?

Por culpa de nuestra serie la gente cree que soy el youtuber de la empresa, pero nada más lejos de la realidad. Realmente soy el encargado de coordinar un poco las diferentes tareas del departamento: echarle una mano con el diseño y la fotografía a Iván, con la cartelería y la decoración de las tiendas a Víctor, con todo el contenido que generamos de la mano de Marcos, con la gestión web, SEO y SEM en la que nos ayudan Luis, Juan Carlos y Elías y, por supuesto, con la implementación y seguimiento de las diferentes estrategias que creamos.

¿Cómo te imaginas Dormitorum dentro de cinco años?

En los 5 años de vida que tiene, Dormitorum ya ha conseguido lo más difícil, surgir de la nada y coronarse como la empresa líder del descanso en Canarias, con una marca bien construida y unos procedimientos bien cerrados y escalables. Yo creo que en otros 5 años seguiremos viendo a Dormitorum como una empresa líder, pero esta vez a nivel nacional.

Iván Mora.

Es fotógrafo freelance y desde hace unos meses ha pasado a formar parte de la plantilla.

¿Tanto contenido fotográfico necesita Dormitorum para incluir un fotógrafo en plantilla?

Cuándo quieres diferenciarte, en los contenidos que ofreces a tus usuarios, la parte visual es importante. dormitorum es una empresa nativa digital y entiende que una buena fotografía de producto y de cualquier contenido que ofrezcamos debe de ser una de nuestras premisas.

Marcos Fernández.

No es muy fan de las etiquetas, pero nos confiesa que si se tuviese que aplicar una sería la de «digital creative copywriter». Encargado de los contenidos de la marca, está especializado en imagen corporativa, comunicación y redes.

En Dormitorum generan una cantidad de contenido enorme, ¿cómo lo hacéis?

Es un proceso muy orgánico, todo el equipo está bien coordinado y en cuanto se nos ocurre la idea que queremos llevar a cabo nos ponemos manos a la obra y la hacemos realidad en tiempo récord.

Víctor A.

Es la definición de persona multitasking. En el departamento de marketing colabora implantando toda la cartelería y decoración en las tiendas.

Eres una persona multitarea, ¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje de todas estas labores?

Desde pequeño siempre he estado metido en todos los fregados y he procurado aprender de los buenos maestros que han sido mi abuelo Luciano y mi padre Jose. Ellos siempre fueron unos manitas y me gusta pensar que sigo sus pasos.

Luis Revuelto, Juan Carlos Meneses y Elías Rodríguez.

Son los consultores SEO, vitales en la estrategia de marketing de Dormitorum.

Nos han comentado que eres todo un veterano en Dormitorum, Luis. ¿Qué tal tu experiencia?

Un privilegio a todos los niveles. A nivel profesional, por todos los retos que hemos ido afrontando en estos años mientras la empresa crecía. A nivel personal, por la confianza en las personas como parte de una gran familia. Juan Carlos es una incorporación al equipo más reciente que la de Luis.

¿En qué consiste tu labor?

Nos encargamos de la estrategia de SEO local, que tiene como fin posicionar las búsquedas locales. Es muy importante para las empresas aparecer en los primeros resultados de búsqueda para las visitas a tienda.

Elías, como especialista SEO y web, ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que esté pensando en emprender un negocio?

Le recomendaría hacer un estudio exhaustivo de palabras clave relacionadas con su producto, así como un análisis de la competencia. También es muy importante una definición de objetivos y una propuesta de valor diferenciadora.

La verdad que la visita a las instalaciones de Dormitorum ha sido toda una sorpresa. En el centro de operaciones de la gente despierta se respira un muy buen ambiente, suponemos que será el motivo por el cual fluyen las ideas frescas. Me voy de sus instalaciones con la idea firme de que cuando no te pones límites en tu cabeza, consigues lo que te propones.