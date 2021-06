Meliá, Iberostar, Barceló, Riu, H10, Lopesan... Las grandes firmas hoteleras se han sumado al Bono Turístico Somos Afortunados, un instrumento con el que el Gobierno de Canarias pretende promover la demanda local, echar una mano a las familias isleñas con el presupuesto para las vacaciones y, en última instancia, poner su granito de arena para el relanzamiento de la primera industria regional tras el varapalo de la crisis del coronavirus. Hasta ayer ya eran un total de 792 los alojamientos turísticos y agencias de viajes adheridos a la iniciativa del Ejecutivo autonómico, una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que el plazo de inscripción para las empresas se abrió el pasado día 21. La lista de hoteles, apartamentos, casas rurales y viviendas vacacionales no ha dejado de crecer, y en ella ya figuran las joyas de la corona de las grandes cadenas, establecimientos de cinco estrellas, lujo y gran lujo en los que los agraciados en el sorteo de los bonos turísticos podrán canjear su tarjeta prepago de 200 euros. Un sorteo para el que los canarios podrán inscribirse desde el mediodía de hoy –12.00 horas– y hasta el lunes 12.

Aunque las empresas pueden sumarse a la medida de la Consejería de Turismo hasta el 1 de diciembre, desde el Departamento que dirige Yaiza Castilla les habían recomendado darse prisa e inscribirse cuanto antes. No en vano, los residentes que entre hoy y el próximo día 12 se apunten para participar en el sorteo de los 50.000 bonos elegirán de antemano el hotel, apartamento o agencia de viajes donde usarán la tarjeta prepago en caso de resultar agraciados. Por eso es importante que el establecimiento o agencia de viajes figure en la lista cuanto antes, para que quien se inscriba tenga la posibilidad de escogerlo como lugar de descanso, si se trata de un hotel, apartamento o similar, o como empresa con la que organizar sus vacaciones, si es el caso de una agencia. Hay que recordar en este punto que en realidad hay dos tipos de bonos turísticos: uno para alojamientos y otro para agencias de viajes. Ambos, eso sí, de 200 euros.

El sorteo de los bonos o tarjetas prepago se celebrará ante notario el miércoles 14 de julio. Los residentes canarios que deseen participar deben cumplimentar un formulario en el sitio web somosafortunados.com. En el formulario pondrán qué bono quieren, si para gastarlo en un hotel, apartamento, casa rural o similar o para canjearlo en una agencia de viajes, y si lo prefieren en formato físico –una tarjeta parecida a las de débito o crédito– o virtual, es decir, para el teléfono móvil. Hay que tener en cuenta, eso sí, que los ganadores que hayan optado por el bono o tarjeta virtual lo tendrán en solo días, mientras que quienes hayan elegido el bono físico deberán esperar algo más, puede que semanas, hasta que les llegue a sus domicilios. El 15 de julio, un día después del sorteo, se publicará la lista de los 50.000 ganadores, quienes podrán canjear sus tarjetas prepago desde que las tengan en sus smartphones o les lleguen a sus domicilios.

No hay que olvidar que quienes opten por el bono para alojamiento deberán poner de su bolsillo al menos el mismo importe de la ayuda, esto es, 200 euros. Si la factura del hotel o apartamento es de 400 euros, solo tendrán que pagar 200; si el precio es de 600 euros, solo abonarán 400; y si es, por ejemplo, de 1.500 euros, pagarán 1.300. En definitiva, no podrán usar la tarjeta prepago si no gastan al menos 200 euros. En cambio, las personas que escojan el bono para agencias de viajes no estarán obligados a poner ninguna cantidad para poder usarlo, pero también tiene una condición, y es que deberá utilizarse para contratar unas vacaciones con estancia mínima de cuatro noches en temporada de verano –de julio a septiembre– o de dos en temporada alta, de octubre a diciembre.