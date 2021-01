Ha habido planes del Gobierno central que han servido de red de seguridad a sectores como el de la automoción frente a la expansión de la pandemia del coronavirus, pero no para el turismo. Una carencia a la que no se resigna la consejera autonómica del ramo, Yaiza Castilla, que ayer volvió a demandar de Madrid una mayor sensibilidad para entender las “singularidades económicas” de Canarias y un “plan específico” para reducir el tamaño del desastre.

Estamos en el peor momento de la crisis sanitaria y, por tanto, de su traslación de la actividad económica. Desde ese evidente punto de partida construyó Castilla su intervención en el seminario Perspectivas económicas para 2021, organizado por Instituto Español de Analistas Financieros.

El Archipiélago ha hecho hasta tres intentos por reanimar la actividad económica y otras tantas veces el avance del covid, aquí o en los mercados emisores, los ha frustrado. Sin tiempo para dulcificar la amargura que ha supuesto ver marcharse una temporada de invierno en la que las Islas no habrían tenido rival y que habría servido para destensar las cajas de las empresas, ya todo el sector alojativo tiene la vista puesta en los meses estivales, cuando Europa espera estar próxima a alcanzar una inmunidad de rebaño que permita volver a viajar.

Para entonces, todos los destinos de la costa peninsular y europea competirán por hacerse con la clientela y el encarecimiento del viaje que propicia la lejanía restará competitividad a las Islas. El resurgimiento verdadero se producirá al arrancar la temporada de invierno 2021-2022. ¿Y qué ocurrirá hasta entonces?

Falta más ayuda

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) van a prorrogarse hasta el final de mayo, según el acuerdo alcanzado esta semana por Gobierno estatal, patronal y sindicatos. Esa protección del empleo y la que propicie el plan anunciado ayer por el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y su vicepresidente, Román Rodríguez (ver págs. 20 y 21), no podrán evitar todos los cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo. En cualquier caso, el objetivo se logrará en menor medida que de existir ese plan estatal específico que demanda Castilla.

A pesar de los duros meses que aún restan por atravesar, la consejera regional no ocultó que esta crisis ha servido para que Canarias haya logrado “una gran reputación” entre los mercados emisores por el modo en que la ha afrontado, aportando soluciones con la “seguridad sanitaria” siempre en la cúspide de la pirámide de prioridades. El programa Canarias Fortaleza se ha convertido en un think tank que idea posibilidades para actuar cada día y daba soporte para la negociación con los operadores turísticos.

Un ejemplo. En pleno confinamiento de las primeras semanas de estado de alarma, se multiplicaban las reuniones con los turoperadores para explorar las posibilidades de recuperar la actividad cuanto antes. Yaiza Castilla expuso entonces al CEO de TUI, Sebastian Ebel, el protocolo de seguridad ideado por su departamento, con pruebas de antígenos para todos los viajeros. Ebel pasó desde casi la indignación de aquel día al aplauso cerrado a la gestión desarrollada en las Islas cuando las visitó al final de agosto para detallar sus planes de cara a la temporada de invierno, frustrada a la postre.

La consejera se mostró ayer confiada en que podrán recogerse “esos frutos” en cuanto sea posible retomar la actividad. El 46% de los europeos quiere viajar cuando la vacunación lo permita. De cara a esas fechas, Castilla asegura que se multiplican los contactos con aerolíneas para garantizar la conectividad. “No hemos parado, afirmó.

Pasaporte sanitario más test de antígenos para viajar

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió ayer a la Unión Europea (UE) una homologación entre los estados miembros para que no se cierren las fronteras y para que, cuando el coronavirus lo permita, se pueda viajar. Ese fue uno de los temas que Torres trató con el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, con quien mantuvo un encuentro en la sede de Presidencia de la capital grancanaria. Al respecto, el jefe del Ejecutivo del Archipiélago apuntó que, si bien Canarias aprobó un decreto turístico que avalaba la prueba de antígenos y PCR a quienes llegaban a espacios alojativos del Archipiélago, y posteriormente el Gobierno de España decidió exigir una PCR, ahora el debate se encuentra sobre la posibilidad de pedir un certificado de vacunación. Al respecto, dijo que la vacunación “puede ser un pasaporte sanitario pero excluiría a los no vacunados, podría tener también problemas jurídicos”, por lo que planteó que a los que no estén vacunados se les pueda pedir la prueba de antígenos junto a los PCR. Por ello, expuso que la UE “se tiene que poner de acuerdo para que no se cierren fronteras y se pueda viajar”, cuando la situación lo permita, “con una homologación entre los estados miembros de la UE”.