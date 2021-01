Gobierno y agentes sociales seguirán negociando el próximo jueves la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tras finalizar el encuentro de este lunes sin acuerdo, según informaron a Europa Press en fuentes del diálogo social.

El Ejecutivo y los sindicatos se han emplazado a una nueva reunión el próximo 14 de enero a las 16.30 horas, según fuentes sindicales. Desde CCOO, su responsable de Empleo, Mari Cruz Vicente, ha realizado una valoración "positiva" de la reunión en su cuenta de twitter.

Hacemos una valoración positiva de la reunión sobre la prórroga de los ERTE. A la espera del jueves para cerrar algunos detalles, creemos que es posible llegar a un acuerdo satisfactorio para trabajadores/as y empresas que permita seguir protegiendo el empleo durante la pandemia — Mari Cruz Vicente (@MariCruzCCOO) 11 de enero de 2021

"A la espera del jueves para cerrar algunos detalles, creemos que es posible llegar a un acuerdo satisfactorio para trabajadores y empresas que permita seguir protegiendo el empleo durante la pandemia", ha afirmado.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado a Europa Press que se han producido avances importantes durante la reunión de hoy, en la que se ha abordado la necesidad de aligerar los procedimientos, entre otras cuestiones.

También otras fuentes de la negociación consultadas por Europa Press apuntan a que la negociación está muy avanzada y que quedan pendientes algunos flecos para poder cerrar un acuerdo, que esta vez se espera que no se produzca a última hora, a diferencia de prórrogas anteriores.

Tras la reunión, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado que en la reunión han tenido "conocimiento verbal" de los documentos que en materia de Trabajo el gobierno piensa presentar en Bruselas y ha adelantado que en la próxima cita para plantear al Ejecutivo "la necesidad" de que se los entregue físicamente "si realmente quiere que haya una posición de respaldo, de soporte por parte de las organizaciones sindicales y empresariales".

"Necesitamos los documentos escritos de este y del resto de cuestiones que se plantearán a la Comisión Europea", ha recalcado el líder sindical, quien ha subrayado la necesidad de aprovechar la llegada de "importantes recursos" de la Unión Europea"para hacer frente a la temporalidad, a los problemas estructurales que tiene el mercado de trabajo en nuestro país pero también para abordar el necesario cambio de sistema productivo" y "fortalecer la industria y mejorar los servicios".

El pasado viernes, durante la primera reunión para prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero, hubo coincidencia entre las partes en que la nueva prórroga debía llegar al menos hasta el 31 de mayo.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.

La reunión de ERTE ha finalizado al filo de las 19.30 horas, cuando arrancaba la cita entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los líderes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, para abordar la modernización del mercado de trabajo.

Sectores 'ultraprotegidos', impedimento y limitación

La regulación actual de los ERTE, que podría prorrogarse con algunos ajustes, establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.

De prorrogarse el decreto actual sin cambios, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Además, las empresas con ERTE continuarán teniendo limitado el reparto de dividendos y prohibido externalizar y realizar horas extra, entre otras medidas.

Está por ver si se mantendrá el compromiso de empleo de seis meses que obliga a las empresas a no despedir si no quieren devolver todas las exenciones disfrutadas después de que la CEOE haya reclamado que su redacción se modifique para que, si se despide en ese plazo, sólo tengan que devolverse las ayudas recibidas por los trabajadores que salen de la empresa y no de toda la plantilla del ERTE. No obstante, se trata de una medida que no gusta a los sindicatos.