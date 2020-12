El Consejo de Estado ha tumbado el decreto con que el Gobierno de Canarias pretende validar los test de antígenos como prueba suficiente para que los turistas extranjeros acrediten que no tienen el coronavirus. El dictamen del supremo órgano consultivo no es vinculante pero sí marca las pautas al Ejecutivo central. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, es el principal detractor de la normativa que el Gabinete regional se sacó de la chistera para sortear la imposición de las PCR. El Gobierno de Ángel Víctor Torres quiere que el visitante foráneo pueda entrar en el Archipiélago tanto con PCR como con test de antígenos, que son más rápidos y mucho más baratos. El objetivo es que el alto precio de la PCR —puede llegar a 150 euros— no encarezca las vacaciones en Canarias de ingleses, alemanes u holandeses. En definitiva, se trata de intentar salvar la temporada turística de invierno, si bien las restricciones de movilidad que media Europa ha puesto en práctica en los últimos días echan por tierra cualquier esperanza. Sea como sea, Illa no ha dado su brazo a torcer. El ministro ignoró la aprobación del decreto autonómico (en vigor desde el pasado jueves); mantuvo la orden a los médicos de Sanidad Exterior para que siguieran exigiendo las PCR en puertos y aeropuertos; y tiene ahora el respaldo del Consejo de Estado para dejar sin efecto la normativa canaria.

El dictamen del órgano consultivo que preside María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta y exministra socialista en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, deja la autorización de los antígenos para el cribado de los turistas extranjeros a la voluntad del Ministerio de Sanidad. El hecho de que el Ejecutivo estatal obviara el órdago de la Comunidad Autónoma y no moviera ni un dedo para su cumplimiento ha vaciado de contenido el decreto regional, con lo que en la práctica nada ha cambiado desde su aprobación la semana pasada. Mar Faraco, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior —estos funcionarios son quienes se encargan de los controles de salud pública en las entradas de puertos y aeropuertos—, explicó ayer que la instrucción del Ministerio es clara: solo son válidas las PCR y, como única alternativa, las TMA (otro tipo de técnica molecular para la detección del virus, poco extendida y también sensiblemente más cara que los antígenos).

Consciente de que el decreto no tendría efecto alguno sin la colaboración de Madrid, el propio Ángel Víctor Torres viene insistiendo en los últimos días en la necesidad de “armonizar” las normativas estatal y regional. El presidente canario ha reconocido que el Ministerio y la Consejería de Sanidad tienen diferentes “criterios científicos” sobre la idoneidad de los test de antígenos, pero lo cierto es que en el Gabinete de Pedro Sánchez consideran que el Gobierno de Canarias se ha arrogado competencias en fronteras que en ningún caso le corresponden. Los juristas del Ejecutivo autonómico entienden que la delegación de competencias en favor de los presidentes regionales durante el estado de alarma incluye el establecimiento de requisitos de entrada y salida del territorio, también los relacionados con la salud pública. Una interpretación que choca frontalmente con el parecer en Madrid, donde ven una clara invasión de competencias en la maniobra del Gobierno de Torres.

Así pues, la solución al conflicto entre Estado y Comunidad Autónoma solo tiene dos posibles caminos: la “armonización” exigida por el presidente canario, de modo que el Ministerio acceda a incluir los test de antígenos como prueba válida para los extranjeros; o un contencioso judicial en el que la región tendría poco a su favor —máxime tras el dictamen del Consejo de Estado— y poco que ganar, ya que los médicos de Sanidad Exterior dependen de Madrid y no van a aceptar más órdenes que las de Madrid. Para cuando se resolviera la controversia, muy probablemente la vacuna ya estaría extendida y la discusión no tendría razón de ser.

El dictamen del Consejo de Estado solo atañe a la normativa sobre los turistas extranjeros, pero también hay novedades sobre las obligaciones que deben cumplir los residentes canarios que regresen del resto de España durante las vacaciones.

La Consejería de Sanidad publicó ayer la orden que regula la vuelta a casa por Navidad de esos miles de isleños que están temporalmente en la Península, en su gran mayoría estudiantes. Desde este viernes, cuando la orden entrará en vigor, estas personas tendrán que acreditar que no son portadoras de la Covid-19 presentando el resultado negativo de una PCR, una TMA o, en este caso sí, un test de antígenos. Deberán hacerse la prueba dentro de las 72 horas anteriores a su vuelta al Archipiélago, pero eso sí, será el Servicio Canario de la Salud (SCS) el que se haga cargo de la factura. Para ello tendrán que ir a uno de los laboratorios que han firmado acuerdos con la Consejería de Sanidad —están distribuidos por toda la geografía nacional y pueden consultarse en el sitio web del SCS— y presentar el comprobante de vuelo y el “bono residente canario”, que puede verse en la imagen de la página anterior y que hay que descargar también en la web del SCS. En el caso de que la persona que venga de la Península no sea residente canaria, la obligación es la misma. No tendrá la prueba gratis pero sí un “precio especial” con el “bono no residente canario” (también está en la web del SCS).

Quienes no acrediten haberse sometido al análisis deberán hacérselo en las 72 horas posteriores a su llegada y confinarse en su residencia hasta tener el resultado.