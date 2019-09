WhatsApp: el último timo con el que pueden robar tus datos de una forma más sencilla

Las redes sociales y el auge de la era digital han servido para que se estrechen los canales de comunicación de los usuarios a través de aplicaciones de mensajería instantánea que han sustituido a las llamadas y a los mensajes de pago. Sin embargo, estos avances también han generado la proliferación de diferentes estafas que tienen como objetivo el robo de datos de los usuarios.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha emitido una alerta a través de su portal informativo donde indica que se está llevando a cabo un timo en WhatsApp. "Si recibes un mensaje SMS con el texto "Saludos de WhatsApp", ni caso. Si pinchas te piden verificar tu número de teléfono y es un caso de phising en toda regla. Pretenden controlar tu WhatsApp y acceder a tus datos, tus contactos, tus conversaciones... Pero que no cunda el pánico si has pinchado en el enlace te decimos cómo solucionarlo además de algunos consejos para que nunca más caigas en ninguna trampa", señalan desde la organización.

"El timo del código de verificación de WhatsApp en realidad es un caso de phishing (un ciberataque que se basa en la suplantación de la identidad de una empresa y utiliza el email para propagarse). Todo comienza con un mensaje SMS similar al que envía de WhatsApp cada vez que se configura la app en un terminal nuevo para vincular la app a tu número de teléfono".

"Si tú no has solicitado este mensaje es que o alguien ha metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien está tratando de acceder a tu cuenta de manera ilegítima ¿con qué intención? con la de robar tus datos", continúan desde la OCU". En cualquier caso, es muy importante que no pinches en ese enlace, si lo haces le estarás dando acceso a tu WhatsApp a alguien que comenzará a recibir todas tus conversaciones. Te darás cuenta porque lamentablemente la próxima vez que accedas a tu aplicación de WhatsApp te dirá que tu número de teléfono no está registrado".

Si has sido víctima de esta estafa, no desesperes. Hay una forma de conseguir recuperar tu número tal y como indican desde la OCU. "Para solventar el problema pincha en "verificar" y volver a recuperar whatsApp en tu teléfono. Volverías a recibir un mensaje de verificación que ahora sí, sería el verdadero que has solicitado tú. Lo más seguro es que siempre introduzcas a mano el código de verificación en vez de pinchar en el enlace".

Además, la organización da una serie de claves para evitar caer en la trampa: "Si no has solicitado tú el código de verificación no hagas caso a ningún mensaje que te llegue. Sobre todo, no pinches en el enlace de verificación en ningún caso". "Activa la verificación en 2 pasos de WhatsApp: de este modo, cualquier intento de verificación de tu número de WhatsApp requeurirá de un número PIN de 6 dígitos que solo tú conoces. Esto es distinto de la opción de desbloquear WhatsApp con la huella dactilar ya que solo se te pedirá el PIN cuando configures la app en un nuevo teléfono, mientras que la protección con huella dactilar es cada vez que accedas a WhatsApp para preservar la privacidad de tus mensajes de ojos ajenos"