Netflix lleva a la pequeña pantalla las novelas gráficas del dúo formado por Mark Millar (Kingsman, Kick-ass) y Frank Quitely en Jupiter’s legacy, una serie que da una nueva vuelta de tuerca al mundo de los superhéroes, ya que nos muestra que no tienen por qué ser siempre perfectos y también tienen sus debilidades. Guionista y dibujante ejercen, además, como productores ejecutivos. Porque, a pesar de sus poderes extraordinarios, los protagonistas de esta ficción se dan cuenta de que llevan demasiado tiempo protegiendo a la humanidad (casi un siglo) y ya es hora de un merecido retiro. Toca cederle el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos, y se destapan como unos niños malcriados. Hay acción y efectos especiales, algo habitual en las historias de superhéroes, pero también reproches a esos padres que han estado siempre para salvar el mundo, pero que no estaban ahí cuando sus hijos los necesitaban. Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels y Elena Kampouris lideran el reparto.