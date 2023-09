Girona - Real Madrid en directo

El Girona no ha podido cumplir con las expectativas que tenía al llegar al compromiso como líder de LaLiga, desinflándose a las primeras de cambios. El doble de error de Daley Blind, dejándose comer el terreno por Joselu en el 0-1 y perdiendo la marca individual sobre Tchouaméni en el 0-2, fue una dura losa que no logró levantar en ningún momento. El poderío físico de Rüdiger y de Nacho Fernández ahogaron a Dovbyk, al mismo tiempo que Dani Carvajal tuvo controlado en todo momento a un Sávio que no pudo marcar diferencias.