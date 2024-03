Cádiz - Atlético de Madrid en directo

El equipo que lidera Mauricio Pellegrino sigue en una situación delicada en la tabla que no permite pensar en otra cosa que no sea la victoria. Ya han pasado más de seis meses desde la última vez que los gaditanos sumaron tres puntos en Liga – triunfo 3-1 frente al Villarreal en septiembre –, por lo que la presión aumenta cada jornada. En sus últimos compromisos, rescataron un punto 'in extremis' contra el Celta de Vigo (2-2) y el Rayo Vallecano (1-1).