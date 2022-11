Samuel Shashoua, listo para volver a competir

Samuel Shashoua ya está trabajando con el grupo a pleno rendimiento. Buena noticia para un jugador que fue operado el 13 de septiembre de una pubalgia. Lo peor ya ha pasado para el londinense. Ahora le falta dar el paso definitivo de reencontrarse con la competición. Si por él fuera, tendría minutos este domingo en la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Lealtad. Decidirá Ramis. Si no, le llegará ese momento el 19 de noviembre, en el partido de Liga con el Huesca en el Heliodoro. Ese día, la última palabra también la tendrá el entrenador. Pero sus previsiones son esas, síntoma de que ya está listo para reaparecer.

«Estoy trabajando con el grupo y no sé si llegaré a la Copa, pero si no es así, será ante el Huesca», aseguró Sam en el programa de radio del club, Bota Heliodoro. «Pronto estaré en el campo», dijo.

Para el 10 blanquiazul, el paso por el quirófano fue un alivio. Al fin se había despertado de una pesadilla de casi un año de duración. De hecho, contó que llevaba sin sentirse «al cien por cien» desde noviembre de 2021, cuando la pubalgia empezó a darle problemas. El simple hecho de comenzar cada día sin molestias, de levantarse de la cama sin dolor, le ha cambiado la vida. «Llevaba un año con ese problema, sin disfrutar del fútbol», confesó Shashoua, dispuesto a «aportar» todo lo que pueda al equipo y transmitir «optimismo».

La espera ha sido «horrible» para Sam. Tanto, que incluso agradece haber pasado unas semanas fuera de la Isla, realizando una parte de la rehabilitación en Estados Unidos, donde fue operado. De lo contrario, sospecha que no habría soportado ser un espectador más en los partidos del Tenerife. «Si hubiera estado en la grada, habría querido saltar al campo y jugar, sobre todo cuando ves que el equipo pierde y las cosas no salen bien, porque en esos momentos es cuando más sufres y quieres ayudar», comentó el atacante, quien, no obstante, ha podido extraer un aprendizaje de esta experiencia. «Esta situación me ha cambiado la mentalidad», afirmó.

Shashoua agradeció el apoyo que ha recibido, no solo de su entorno, sino de personas anónimas, de tinerfeñistas que utilizaban las redes sociales o aprovechaban un encuentro casual para transmitirle ánimos. Sam ha notado «mucho» ese respaldo, más incluso de lo esperado. «La gente me para por la calle y me pregunta cuándo voy a volver, y así sientes más ganas de jugar en el Heliodoro para demostrar, y para que la afición disfrute, porque es la que paga para ver al equipo», manifestó con el deseo de dar de nuevo su «mejor nivel».