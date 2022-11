Un once con mensaje incluido

Hace apenas cuatro meses, cuando llegaron en medio de una extraordinaria expectación y generando gran entusiasmo, nadie podía presagiar que Mo Dauda y Nacho Martínez se caerían tan pronto de las alineaciones de Luis Miguel Ramis, serían descartados por decisión técnica dos veces seguidas y aquello ocurriría de forma simultánea, como evidente indicador de que su banda (la izquierda) no funciona y es uno de los grandes problemas del representativo después de 15 jornadas.

Ante el Mirandés el miércoles pudo parecer casualidad; ayer, ya no. La composición del once del entrenador blanquiazul es un mensaje a navegantes. Por un lado, demuestra que no está nada conforme con el rendimiento de estos dos jugadores y que prefiere soluciones aparentemente poco naturales, como jugar con Mellot a pierna cambiada; y por el otro, es la expresión de un deseo: quiere refuerzos. De hecho, el club ya está sondeado el fichaje de un lateral zurdo y así lo ha manifestado a varias agencias de representación.

Dauda fue, sin discusión, el fichaje de relumbrón y más estelar de la decena de refuerzos que cerró Juan Carlos Cordero durante el periodo veraniego. Vino después de una larga negociación que había comenzado meses atrás, reveló el director deportivo; y tras descartar la opción de repetir cesión en el Cartagena, el club que le había abierto las puertas del fútbol nacional. A nadie debe sorprender que sea la suya una de las fichas más altas del plantel.

Algo semejante ocurrió con Nacho. Su contratación fue resultado de una puja con varios pretendientes de la que el Tenerife salía vencedor. Pero sus prestaciones en defensa no convencen y su solvencia dista mucho de la que ofreció cuando dio su mejor versión al servicio del ascendido Valladolid.

Pero ayer en el once hubo más mensajes encriptados. Llamó la atención que fuera suplente Larrea, como en Anduva, después de que en el partido ante el Mirandés saliera insatisfecho Ramis con el rendimiento de los hombres llamados a ser revulsivos. Y un tercer fichaje –también de los caros– como Appiah se quedó sin sitio en la alineación. Pudo parecer que el partido anterior fuese algo así como una última oportunidad que no aprovechó. De los fichajes de Cordero para esta temporada, es el hombre cedido por el Almería uno de los que menos aporta y convence. Preocupante.