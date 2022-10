¿Cómo ve al CD Tenerife en la actualidad?

Aún está reciente lo ocurrido la temporada pasada. Independientemente del resultado final, pienso que se hizo muy buen campeonato. Se mantuvo la ilusión hasta última hora y de algún modo este año existe la sensación de que todo cuesta más. Ha costado un montón coger velocidad de crucero y, salvo el partido del domingo contra el Granada, es como si la moral o el entusiasmo estuviesen todavía condicionados por lo que ocurrió en aquella final con el Girona. La sensación es que el equipo no tiraba. Y había causas para explicar por qué: las bajas, las lesiones, haber empezado más tarde que los demás... La única realidad es que el míster no había podido sacar casi ninguna vez el once que había querido. Pero el domingo sí se vio fortaleza defensiva y el equipo sacó adelante el partido. Todos confiamos en que sirva como un punto de inflexión. En todo caso, es pronto para decir si será así y también para pronosticar qué puede ocurrir de aquí al final. La Segunda es muy larga.

¿Y los últimos acontecimientos en torno al relevo en la presidencia?¿Qué le sugieren?

Me he enterado a través de la radio de la voluntad de los que mandan en el club, los principales accionistas, y un poco cuál es el papel de cada uno en esta película: Garrido, Pelayo, Amid... De momento es todo un poco confuso, tampoco sé si un cambio así puede fraguarse de un día para otro, intuyo que no. Pero el cambio tenía que suceder, por motivos evidentes, y efectivamente va a suceder. Hasta ahí llego. Ahora espero que la gente que entre aporte cosas nuevas, ideas frescas, una renovación real. Eso para el club es fundamental porque durante la última etapa se ha atascado enormemente. La apuesta por gente como Quintero o Milagros Luis quizás sí haya abierto la entidad un poco más en determinados ámbitos, pero no ha sido suficiente. Seguro que con más savia nueva veríamos nuevos resultados. Quizá algunos cambios hayan sido por el impulso del Centenario. Pero indudablemente la gente necesita tocar al equipo, palpar al Tenerife, verse más cerca de sus jugadores, sentirse partícipe... La historia demuestra que ese es el camino. Y la historia que viene debe escribirse desde el respeto a esta identidad. Espero y deseo que se sigan abriendo. Y por supuesto que vayamos a mejor.

Después de más de 16 años en la presidencia, ¿cree conveniente y necesario que se produzca un cambio en el timonel del club?

Sí, ha sido un mandato largo y donde el club se ha visto envuelto en cosas que para mí... Mi idea del Tenerife como institución es otra. Seguro que habrán puesto el mayor empeño, pero en el debe de esta directiva está no haber apostado por profesionales de primer nivel. La mayoría de las veces se ha apostado más por la lealtad que por la profesionalidad. Y así, es complicado. El club no puede manejarse solo por datos, o a golpe de lo que digan las redes;debe hacerlo también en función de las emociones, el sentimiento, la ambición, el rigor...

Recientemente ha acudido a varios actos oficiales, ¿ha mejorado su relación con los actuales dirigentes del Tenerife?

Han sido actos relacionados con el Centenario. Yo siempre he comentado que el Centenario es de la institución, no de las personas que gobiernan. Si celebras un 100 cumpleaños debes saber y tener en cuenta que la historia somos todos:los que hemos estado, los que ya no están, los que están ahora... Y sobre todo, los jugadores. El Tenerife, en ese aspecto, ha hecho bien en no olvidar. Podrá haberle dado mucho más realce a determinadas cosas o a ciertos episodios, tal vez en detrimento de otros, pero ahí lo fundamental es no vivir en el rencor. Porque al final criticar al Tenerife no es meterse con el club, ni desearle el mal. No podemos vivir en el «sí, bwana» permanente para que así tres o cuatro puedan gobernar la entidad a su antojo. ¿Qué pasa?Que todos los que no piensen como ellos, a eso se les tacha, parece que no valemos. De ahí que yo bendiga el cambio. No podemos vivir en la permanente sobreprotección de los jugadores, en el alejamiento permanente de los medios y de la calle. La política de Comunicación es nefasta. Y alguien tiene que decirle al que está ahí que lleva equivocado mucho tiempo.

¿Qué le sugiere el perfil de Paulino Rivero?

Le conozco desde hace muchísimo tiempo. Yo pienso de Paulino Rivero que es una persona adulta, madura, que ha ocupado cargos relevantes en la sociedad canaria y además a todos los niveles. Su amor por el Tenerife es incuestionable, no está en discusión. Y por lo que sé, a él le gustaría aceptar el cargo y así lo ha expresado donde corresponde.

¿Y qué le parece que una de las principales reformas vaya a ser en la cantera?

Indudablemente el club tiene que transformarse. Al final los accionistas principales deben ser conscientes de que hay que dar un salto cualitativo, y especial y significativamente en ese ámbito, en esa parcela. Si Florentino Pérez entró en el Real Madrid fue para imponer su sello, su estilo, hacer las cosas diferentes; no para dejar el club como estaba con Lorenzo Sanz.

¿Qué le parecen los resultados y la política de cantera?

Lo que no podemos hacer es vivir de una victoria al filial de Las Palmas, tampoco de haber hecho un año bueno de diez. Ellos sacan futbolistas, pescan aquí jugadores que luego son relevantes... y tampoco pienso que debamos llevar esto a una guerra. Ahora bien, no puede exigírsele cantera a Ramis y luego incluso para el Tenerife B optar por fichar futbolistas de fuera. También debemos cuidar las relaciones con los demás clubes, que son los que te van a nutrir, porque quienes aquí vivimos sabemos que hay sitios concretos donde hay un montón de talento, un sinfín de jugadores de nivel. Creo que sabes a lo que me refiero.

¿Y qué propone?

Hace falta una estrategia. Ahora bien, si nos enfadamos y cortamos relaciones con no sé cuántos clubes, entonces tenemos dos problemas: el primero, que perdemos a los futbolistas que vienen de ahí; y el segundo, que se los lleva otro. Es como tener un aeropuerto abierto las 24 horas solo para salidas.

Estos días trascendía un dato elocuente. La eclosión de Teto, por influencia y números, es la más rotunda desde Ricardo, que debutó con usted.

Teto ha tenido la suerte de haber contado para el míster en un momento puntual donde había bajas, se le ha dado la oportunidad y se ha afianzado. Se ha visto dentro del equipo y ha cumplido con creces, como el que más. Pero lo que más reconforta es oír hablar de él a sus propios compañeros y superiores: te dicen de la humildad, del trabajo, de su afán por mejorar... Por lo visto ha entrado con buen pie y ha venido para quedarse. Se le ven cosas y detalles que denotan grandeza. Ya no es solo llegar; es que completa partidos, marca goles, es influyente. Ysu rendimiento es una alegría, un acontecimiento en un entorno y una atmósfera donde apenas había representación de futbolistas tinerfeños.

¿Cuál es su idea de la cantera?

Funcionar. Antes le echaban el muerto a que no había instalaciones, como si aquello fuese una excusa. Canteranos han salido con o sin Ciudad Deportiva. La clave es creer, perseverar y mantener la ambición sin renunciar a la cantera. Que nadie les ha pedido ni les pide sacar 10 canteranos por año; sino ir dando continuidad cada temporada a uno u dos.

Quería aprovechar la conversación para preguntarle por un titular que dejó hace ahora diez años. Dijo: «Ángel valdrá millones». Y al día siguiente muchos se rieron de sus palabras.

A las risas y los comentarios no les doy importancia. Yo es que ya veía por dónde iban los tiros. No es solo Ángel pero es que su caso lo veía muy claro, como se ve ahora con Teto, que se está ganando el contrato profesional a base de mérito, trabajo y muchas virtudes más. Ángel ha tenido que ir navegando por la Península para ganarse el reconocimiento que aquí se le negó. Olvidamos que hasta el Barça se interesó por él;no el Cascabeles Club de Fútbol, sino el mismísimo Barça. Por algo será.