Ramis: «Pienso que el Tenerife ya ha arrancado»

El triunfo del estilo. El técnico del Tenerife, Luis Miguel Ramis, verbalizó ayer que vencieron al Granada con las armas y argumentos que siempre ha empuñado el representativo para ganar sus partidos. Esto es, una alta intensidad y un considerable grado de fiabilidad defensiva, hasta el punto de que firmaron los suyos anoche la tercera puerta a cero de la temporada (segunda consecutiva) ante un contrincante que venía de hacer cinco goles en su encuentro del pasado jueves ante el Sporting. «No les hemos dejado progresar», valoró Ramis.

Antes de entrar en otras disquisiciones, el preparador de los blanquiazules recordó que el suyo «no es un equipo que vaya a avasallar a los rivales en dominio ni tampoco se busca eso». Explicó que el Tenerife es más «de buscar los momentos» para hacer daño, como aconteció ayer en el duelo ante un claro aspirante al ascenso directo.

«Teníamos muy claras las ideas a nivel defensivo y cómo había que maniobrar en la parte ofensiva. Hemos hecho los movimientos que había que hacer para generar daño. Todo formaba parte de un plan de partido que hoy [por ayer] ha salido bien», resumió el jefe del banquillo blanquiazul, quien cree que «a estas alturas el Tenerife debería llevar más porterías a cero, pero conseguirlo [como ayer] refuerza y da mucha confianza». «La realidad es que hemos sido muy resolutivos defensivamente. Es decir, tú puedes juntarte y defender, y luego en los duelos no ser contundente; pero en este partido sí lo hemos sido. Hemos conseguido que ellos no jugasen mucho en campo rival, que es una de las virtudes del Granada. Sabíamos que las segundas acciones y las ayudas iban a ser importantes; y hemos actuado con mucha agresividad. Creo que gestionamos muy bien el partido y no les hemos dejado progresar. Nos hemos dado cuenta de que ese era el camino y los jugadores han ejecutado a la perfección el plan trazado», reiteró.

«Estas situaciones nos refuerzan mucho», adujo en relación al resultado obtenido. En esta dirección, subrayó que «el Tenerife ya ha arrancado» después de un inicio marcado por las adversidades y las dudas. Con el de ayer, ya son cinco los partidos consecutivos sin perder. En todo caso, no cree Ramis que el de anoche fuese el más completo de la temporada. «No, porque el derroche físico, la motivación y la responsabilidad con la que toman los jugadores cada jornada siempre es muy grande. Yo lo testo así siempre. Lo que ocurre es que adelantarnos en el marcador con el gol que ha hecho Iván Romero refuerza mucho el trabajo. Si lo hubiésemos logrado ante el Cartagena, seguramente hubiéramos dado otra sensación también ese día», sugirió.

A modo de balance de las 11 jornadas ya transcurridas, valoró Ramis que «el equipo ha arrancado y, aunque tiene cosas por mejorar, va en la buena línea y está siendo inteligente y comprometido. Todos los jugadores que han participado van en una buena línea; hoy hemos cambiado a los dos mediocenteros y la realidad es que no se ha notado porque todos suman. Ahí, si no tienes las ideas claras y no te ordenas bien, los cambios te penalizan; pero hemos visto a todos nuestros jugadores a muy alto nivel», cerró.

A título individual se refirió a la aportación del canterano Javi Alonso, una de las novedades en el once inicial de ayer. Del adejero dijo que «todavía le faltan claridad, aire y piernas, lo mismo que a Larrea o a José Ángel». En todo caso, hizo un balance eminentemente positivo de la participación de todos, incluido un Aitor Sanz que acabó igualmente fatigado por el esfuerzo ímprobo realizado durante el tiempo que estuvo sobre la cancha.