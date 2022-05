Ramis: "Nos toca trabajar para dar soluciones a las bajas"

Álex Muñoz, Javi Alonso, Sam Shashoua y ahora también Pablo Larrea. Las bajas confirmadas por lesión en el CDTenerife ya son cuatro y el técnico de los blanquiazules, Luis Miguel Ramis, subrayó ayer que ya trabaja «para dar soluciones a este tipo de situaciones que pueden aparecer a lo largo de una temporada». En el caso del representativo, las malas noticias se han cebado con el equipo en la recta final de la temporada, ahí donde el club va a jugarse el ascenso.

«Estoy preocupado hasta donde debo estarlo y por el jugador, por que esté bien» dijo tras confirmarse los pronósticos pesimistas sobre Larrea. «Hay que arroparlo bien, como siempre he dicho cuando un futbolista tiene un traspié de estas circunstancias, pero nunca es una buena noticia», reiteró. «Todo lo demás es engañarse y no querer ver lo duro que se convierte el deporte profesional», dijo, resignado.

«Estaba entrando en el equipo, estaba con muchas ganas y de repente, se frena todo eso», lamentó Ramis, quien destacó que «afortunadamente» tiene recursos suficientes para sofocar esta ausencia relevante. «Sergio González puede entrar ahí, Míchel también o Corredera, que ya estuvo la semana pasada; y también Javi Alonso cuando lo tengamos recuperado», verbalizó.

El rival que viene

Del partido de hoy, Ramis consignó que toca afrontarlo «igual que el anterior e igual que todos». Ayer no dio margen a pensar que vayan a producirse rotaciones o que el Tenerife se permita especular con su privilegiada situación clasificatoria a tres capítulos del final liguero. «Todas las jornadas tienen su importancia;si no sumas, no llegas adonde hemos llegado nosotros. El partido es relevante porque quedan solo nueve puntos en juego y todavía podemos aspirar a todo;y estamos más cerca de tener algo», adujo sobre la casi segura presencia de los blanquiazules en la promoción.

«Todo pasa por seguir consiguiendo resultados y solo hay una lectura posible, independientemente de lo que rodea a esta jornada. Y esa única lectura es ganar», sentenció. «Las dificultades son máximas porque hablamos de un rival de entidad y que está en una situación difícil. A priori, va a ser un partido muy competido», definió Ramis.

El técnico tarraconense remarcó que el cuadro andaluz cuenta con un variado repertorio de opciones para crearles dificultades. Yvsugirió en voz alta: «¿Qué equipo de los 22 no tiene potencial? Es que a nosotros nos ha costado muchísimo sacar los partidos adelante contra los equipos que están en esas posiciones: Sporting, Zaragoza... Contra el Amorebieta nos costó la misma vida sacarle puntos. Son rivales con posibilidades; lo que pasa es que durante la temporada hay que mantener mucha estabilidad y los baches, hay que intentar resolverlos con relativa rapidez, no caer en precipitaciones, no bloquearte... Eso es lo que no han conseguido y por eso tal vez no han reaccionado. Quizá hay plantillas con más juventud que otras y se juntan algunos condicionantes que te meten ahí abajo. Pero la realidad es que ganar va a ser muy difícil», cerró.

Antes de acabar su comparecencia semanal ante la prensa, anticipó Ramis que se iría «a ver el resto de partidos de la jornada con toda la tranquilidad del mundo». «Otra cosa son los deseos que tenga cada uno. La intención es seguir nuestro camino. Todo lo demás, no nos lleva a ningún lado. Para que pasen cosas, nosotros tenemos que ganar», sugirió. Y en su público llamamiento a todos los seguidores del representativo, explicitó que les recibirá «con una sonrisa para transmitírsela» cuando este domingo se congreguen en el Heliodoro Rodríguez López para ver triunfar a su equipo.