Samuel Shashoua seguirá como blanquiazul hasta el final de la temporada 22/23

La historia del que fuera canterano del Tottenham da para mucho. Fue fichado por Víctor Moreno, exdirector deportivo blanquiazul, en el verano de 2019, procedente de un equipo de Segunda B, el Atlético Baleares. En ese primer curso como blanquiazul no llegó a participar ni un minuto en la competición. Una lesión en la espalda se lo impidió. Ya con la Liga avanzada, Sam se marchó cedido al Atlético Baleares, con el que empezó a recuperar sensaciones.

A su vuelta a la Isla, ya con Juan Carlos Cordero en el cargo de director deportivo y Fran Fernández en el banquillo, el atacante empezó como uno más de la plantilla. De entrada le costó destacar, pero con la llegada de Ramis al club pudo encontrar su sitio. De hecho, sus cuatro goles –uno en Copa y tres en Liga– coincidieron con esa etapa.

Al cierre del ejercicio 20/21, Shashoua no era solo un futbolista influyente en el Tenerife. También empezaba a llamar la atención dentro de la categoría.

Su clara evolución se está confirmando en una Liga 21/22 que ya ha dejado pasar ocho jornadas. En ese tiempo, Sam ha marcado tres goles y solo dejó de ser titular una vez, en Almería. Más que una renovación, la suya ha sido toda una inversión.

El portador del dorsal 10 confesó ayer, en los canales oficiales del club, que se sentía «muy contento» por continuar una temporada más en un «gran club» como el Tenerife. «Después de mi primera campaña no sabía si iban a contar conmigo», reconoció el jugador inglés, agradecido por la confianza que le mostró Juan Carlos Cordero hace dos pretemporadas. En cuanto a su notable momento de forma, afirmó que los rendimientos individuales son un reflejo del buen funcionamiento del colectivo. «Si juego bien y no ganamos, no es lo mismo», apuntó el renovado Shashoua.