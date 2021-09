El CD Tenerife supera los 9.000 abonados

A apenas 24 horas de que el CD Tenerife dispute su tercer partido en el Heliodoro Rodríguez López, el club anuncia que ha superado los 9.000 abonados para la presente campaña. Esta cifra es ligeramente superior a la registrada la pasada temporada, cuando a pesar de la incertidumbre inicial acerca de la posibilidad de acceder a los estadios, mantuvieron su confianza en el equipo alrededor de 8.200 aficionados.

No obstante, el hecho de que los partidos hayan comenzado a disputarse con público no ha disparado la euforia blanquiazul. Ni siquiera con los buenos resultados del equipo, que no ha perdido ninguno de los cuatro encuentros disputados hasta el momento y en los que además se ha mostrado solvente en el juego. Pese al entusiasmo que en general se detecta en el entorno, esto no se ha trasladado por el momento a las cifras: en la última temporada con público, 2019/20, los abonados del CD Tenerife rozaron los 12.000.

La pandemia ha frenado una tendencia en ese sentido ya que durante las campañas anteriores la cantidad de abonados se había mantenido al alza. Así, de los 11.504 de la campaña 17/18, se pasó a los 11.529 un año más tarde y se volvió a sumar en 2019/20 hasta los 11.807.

Al menos durante la última semana sí se ha generado un repunte en la adquisición de pases para toda la temporada, cuestión que ha llevado al Club a ampliar el horario de recogida en taquilla, que se mantendrá abierta durante este fin de semana.

Eso sí, aún hay margen para la mejora. El CD Tenerife mantiene abierta la posibilidad de adquirir un abono y además con la novedad este año de que se abre la posibilidad de la compra a los que no sean accionistas.