Jaime Fernández: «Todos estos años son un motivo de orgullo»

Trece temporadas seguidas con al menos 20 partidos en cada una. No parece muy sencillo. ¿Hay algún secreto?

Pues pocos, la verdad. Arranqué muy joven, con 18 años, y siempre he tenido la suerte de que el entrenador contara conmigo. Todavía me siento joven, pero sé que ya hay que cuidarse algo más, y aunque habitualmente he llevado buenos hábitos, ahora deben ser todavía mejores. Además tengo grandes ejemplos en el equipo de jugadores que se cuidan mucho; estoy tratando de aprender de ellos.

Lo más meritorio de estos números esa lo que acaba de comentar: llegar con 30 años...

Pues sí. Llevo mucho en ACB y repito, desde un primer momento se confió en mí desde que era muy jovencito. Ahora parece que es más complicado hacerlo, aunque en ello quizá tengan que ver las dos partes. Por un lado el propio joven que ve que no le llega la oportunidad, se frustra y deja de trabajar, lo que es un gran error. Yo sí tuve esa oportunidad y la capacidad para aprovecharla; y cuando se dio la posibilidad fui muy persistente y me mantuve ahí. Y luego, en las diferentes etapas, he tenido suerte, constancia y entrenadores que han confiado. Ahora, cuando echo la vista atrás veo que todos estos años son un motivo de orgullo.

¿Y no ha habido la posibilidad de jugar fuera de España?

Es verdad que el momento en el que yo quise salir del Estudiantes fue un poco complicado por todo lo del tanteo. Ahí planteamos la opción de irnos fuera de España y se habló con varios clubes, pero realmente me sentía feliz en la ACB, y sigo estando muy cómodo en la que creo que es la mejor liga de Europa. Estoy muy bien, pero aún así lo de probar fuera no es algo sobre lo que tenga la puerta cerrada.

¿Ha cambiado la ACB en todo este tiempo o la ve igual?

Ha cambiado mucho y en muchas cosas, tanto en el juego como en su marketing. Fuera, ahora puedes ver todos los partidos. Y ya dentro, yo, por ejemplo, sigo jugando igual, pero al principio siempre fue un problema que no supieran cómo catalogarme, si como base o escolta. Hoy en día, en cambio, esa complicación para encasillar a alguien en un puesto concreto es una ventaja. En todos los equipos hay un base que puede jugar de escolta, un tres que puede jugar de cuatro, un cinco que puede hacer de cuatro... Además, el baloncesto es cada vez más físico y eso obliga a readaptar tu cuerpo y tu juego, sobre todo en verano, que es cuando valoras cómo ha ido la temporada y cómo mejorar.

¿De estos 13 cursos, con cuál se queda?

Es complicado elegir uno. Cada año ha sido bonito y para aprender, incluso los dos en los que acabamos descendiendo con el Estudiantes. No fue bonito pero sí aprendimos cómo salir adelante, hacerte mejor jugador y más fuerte, o valorar más cada victoria. Ya mi año en Andorra resultó especial porque salí de mi zona de confort y fue una experiencia muy buena. Como lo fue también mi primero en Málaga. Ya mis últimos años allí no fueron los mejores pero aprendimos mucho de ello. Y por último, en el Canarias, la temporada pasada fue especial y bonita, compitiendo por todo y con un rol importante; algo muy similar a lo de estamos viviendo este año. Por eso no puedo elegir.

Son 13 años sin parar y casi 400 partidos. ¿Se ve llegando a los 648 que tiene ahora Marcelinho Huertas, que supongo que será uno de esos compañeros a los que se refiere que se cuidan?

¡Uffff! No lo sé. Lo que veo es que 250 partidos más son muchísimos. Y no solo Marce, que es el más visible, sino también Aaron, Joan, Bruno... Todos los que tenemos un equipo son ejemplos de buenos profesionales. ¿Más de 600 encuentros? Quién sabe. Si con 20 años me hubiera preguntado si pensaba llegar a los 400 le habría llamado loco... Primero llegar a los 400 y luego seguir sumando temporadas en ACB. Se tienen que dar muchas cosas, pero claro que me encantaría.

¿Cuántas temporadas más cree que podrá seguir compitiendo en ACB? ¿Aguantaría hasta los 40 como Huertas?

Creo que estamos hablando de carreras diferentes. Veremos qué nivel tengo con 38 o 40 años, pero está claro que vivir del baloncesto es un regalo; trabajado, pero un regalo, y me gustaría disfrutarlo y vivir de él lo máximo. Claro que me encantaría estar otras diez temporadas más en la ACB, pero hay que hacer las cosas muy bien y que coincidan muchos factores.

¿Qué podemos esperar del CB Canarias estos meses?

Me gusta centrarme en objetivos a corto plazo. Ya estos clasificados para cuartos en Champions, pues ahora debemos ganar para hacerlo como primeros. Luego, tratar de llegar al playoff de ACB y lograrlo lo más arriba posible. A partir de ahí ya se verá.

Desde fuera parece que la llegada de Kyle Guy ha sido un revulsivo para el equipo. Se abre el abanico ofensivo, pero también están más caros los minutos...

Sí, Kyle nos da más posibilidades y más puntos. Y a la vez eso hace que individualmente tengas que buscar otro rol o simplemente esperar cuando te toque. Esto es lo que tiene estar en un equipo de baloncesto. Aquí estamos todos en el mismo barco y lo importante es ganar y aportar lo que haga falta para ello, y de momento Kyle nos está aportando mucho. Espero que siga así toda la temporada.

«No hay que entrar en pánico»

Tras la ventana, ¿hay motivos para estar preocupados por el futuro más inmediato de la selección o fue un simple accidente?

No ha sido un simple accidente, pero tampoco hay que entrar en pánico. Debemos ser conscientes de que es obligado hacer las cosas bien para ganar, porque de lo que contrario podemos perder frente a cualquiera. Bélgica y Letonia hicieron méritos para ganarnos, estamos 0-2, pero no ha hecho más que empezar, debemos darle la vuelta y lograr la clasificación para el Europeo.

También está en el horizonte la posible presencia en los Juegos. ¿Quiere desquitarse de no haber pasado el corte del Mundial?

Bueno... Mi posición es muy complicada, puedo ser desde el jugador número 10, hasta el 14, o incluso quedarme fuera la lista inicial... Trato de no pensar mucho en ello, y cada verano me preparo como si fuera a ir; y a partir de ahí, si el seleccionador me llama, estupendo, y si no, pues tengo mis vacaciones. Por supuesto que me hace mucha ilusión estar en la selección, y aunque somos muchos jugadores, y muy importantes, en mi puesto, jugar una Olimpiada es lo más grande para un deportista. Ahora solo me puedo centrar en rendir bien con el Canarias.