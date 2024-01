CB Canarias y FC Barcelona se enfrentarán este domingo en Tenerife por decimonovena vez en partido oficial, siempre en ACB. Los aurinegros ganaron en cuatro ocasiones, concentradas entre las temporadas 16/17 y 21/22. Visto de otra manera, el equipo azulgrana solo pudo vencer en la Isla en cuatro de sus ocho últimos intentos.

Para encontrar el antecedente más lejano hay que llegar al 13 de marzo de 1982. Los laguneros eran novatos en la entonces llamada Primera División. Y no pudieron sorprender a un rival tan potente (94-116). Larry McNeil fue el máximo anotador local (35), seguido de Manolo de las Casas (20), Eduardo Aciego (12), Juan Méndez (12) y Carmelo Cabrera (11). Por el Barcelona destacaron Chicho Sibilio (37), Epi (25), Nacho Solozábal (14) y Fernández (12).

Tuvieron que pasar cerca de 35 años para que se rompiera una serie de diez triunfos consecutivos de los catalanes en sus visitas al Canarias. Al fin, el 15 de enero de 2017 cambió la historia. Con Txus Vidorreta como técnico anfitrión en el pabellón Santiago Martín, la escuadra tinerfeña derrotó por primera vez al Barça gracias a un contundente 71-60. En la plantilla actual hay dos jugadores que fueron protagonistas aquel día, Aaron Doornekamp y Tim Abromaitis. Los más atinados en el tiro a canasta fueron Georgios Bogris (16) y el citado Doornekamp (13), dos jugadores que formaron el quinteto inicial junto a San Miguel, Hanley y Grigonis. El triunfo confirmó al Canarias como cabeza de serie para la Copa del Rey.

Una vez perdido el miedo, los aurinegros repitieron éxito en la temporada siguiente, el 13 de mayo de 2018, esta vez con Fotis Katsikaris como entrenador y con un tanteador más ajustado: 86-81. Rodrigo San Miguel, Kostas Vasileiadis, Mateusz Ponitka, Tim Abromaitis y Mike Tobey jugaron de inicio en el parqué del Santiago Martín. Kostas y Tim brillaron con 19 y 18 puntos cada uno para un equipo que empezaba a asomar en los puestos de playoff por el título, meta que acabó cruzando.

Con Vidorreta de regreso a casa, el Canarias encadenó la tercera alegría como local frente a un Barcelona instalado en el primer puesto de la clasificación de la Liga Endesa. El 2 de febrero de 2019, con un Tim Abromaitis sobresaliente (20), el equipo tinerfeño anuló a un adversario que solo pudo sumar 57 puntos, por los 63 de su oponente. En el salto inicial, Tim coincidió con SanMiguel, Javier Beirán, Davin White y Colton Iverson. «Esta temporada tiene más mérito aún vencer al Barcelona», comentó Txus, orgulloso del trabajo defensivo de los suyos. Fue el duodécimo triunfo de un equipo que era quinto en la tabla.

La racha se bloqueó en la temporada 19/20 con un 83/87 para los azulgranas. Pero en la campaña posterior hubo revancha, no en la fase regular de la Liga Endesa (72-96), pero sí en las semifinales de las eliminatorias por el título. El 9 de junio de 2021, el Lenovo Tenerife recibió al Barcelona en un todo o nada. Después de caer en el Palau Blaugrana en el primer duelo de la serie al mejor de tres partidos, estaba obligado a responder en el Santiago Martín. Y lo hizo con autoridad para alargar el cruce y borrar la mala imagen dada unos días atrás en un 112-69. El miércoles 9 de junio de 2021, el Canarias demostró que su presencia en un punto tan avanzado de la competición no era casualidad. Con un 80-68, forzó al Barcelona a echar el resto en un partido más para alcanzar la gran final, objetivo que logró unos días más tarde. Pero los aurinegros ya habían cumplido con creces. Esta vez, con una plantilla mucho más parecida a la de ahora, no solo por el liderazgo de Txus Vidorreta, sino por la aportación Bruno Fitipaldo, Marce Huertas, Sasu Salin, Aaron Doornekamp, Gio Shermadini, Fran Guerra y Álex López. De todos ellos, los que más daño hicieron al Barcelona fueron, cómo no, Huertas y Shermadini:26 y 21 puntos.