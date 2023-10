Adriana jugaba con su padre al fútbol de niña, pero no terminaba de apuntarse a ningún equipo. Por alguna razón, le daba "vergüenza". El año pasado, estando en un centro escolar nuevo, empezó poco a poco a chutar con sus compañeros del patio del colegio. Fue cogiendo confianza y, así, explica que consiguió que le pasaran cada vez más la pelota. Un curso después, con 11 años cumplidos y esa seguridad ganada, se acabaron los pudores. "Me dije: me da igual, me voy a apuntar". Y dicho y hecho.

Es un martes y el campo de la Escuela de Fútbol Carabanchel está abarrotado de niñas como Adriana. Vienen aquí unos dos días a la semana para prepararse el inicio de temporada. Ahí están, por categorías, entrenando regates, pases y tiros a puerta. Ya no tienen que pelear por que los compañeros del colegio les pasen la pelota: ahora son ellas las chutan, marcan goles, defienden y se divierten haciendo deporte. Todo entre amigas. Todas ellas suman 240, 40 más que el año pasado. Eso supone un incremento de un 20% en las inscripciones. Las imágenes de Alexia Putellas alzando sus dos Balones de Oro, del Barça femenino celebrando la Champions, de la selección española coronándose como campeona del mundo, y de la retransmisión de los partidos de la liga femenina están calando en las más pequeñas, que ya no ven el fútbol como un deporte masculino, sino como una actividad más que pueden hacer con sus amigas del cole. la copa del mundo pic.twitter.com/uS3cCG4ceU — Alexia Putellas (@alexiaputellas) 27 de septiembre de 2023 Todas las niñas con las que ha hablado este periódico madrugaron y dejaron de ir a la playa en verano para ver la selección con su familia; todas siguen la liga femenina de fútbol y, algunas, incluso aspiran a llegar tan alto como Alexia Putellas. Preparación temprana La apuesta de los clubes por estos equipos femeninos y por fomentar entrenamientos de calidad desde bien pequeñas,también se nota. En esta escuela de Madrid cuentan, por primera vez, con un equipo de benjaminas. Candela, una niña de ocho años a la que presentan como la 'Alexia de Carabanchel' y "superfán de la selección española" juega en él, aunque lleva aquí unos tres años. Hasta ahora le tocaba competir con las mayores. —¿Quién es tu jugadora favorita?, le preguntamos. —Alexia Pute... Olga Carmona. —¿La corrección es porque Alexia es del Barça y tú del Madrid? ¿Te genera conflicto? —Sí, responde riéndose. Ni ella ni Daniela, de 10 años, se han perdido un solo partido de la selección femenina de fútbol en esta Mundial. Al preguntarle a la segunda si lleva muchos goles metidos -juega de delantera- responde humilde: "Sí, bueno... Ocho goles en dos partidos". "Es que a mí me encanta el fútbol. De verdad es que yo disfruto jugando, corriendo, haciendo regates, pasándosela a mis compañeras...", prosigue. Los responsables creen que una de las diferencias entre ellas y ellos es que las primeras son más humildes. "Yo, que he estado en los dos lados, veo que muchas veces son más agradecidas que en el fútbol masculino", explica Sergio González, coordinador de la parte femenina de la Escuela. "Yo estoy súper ilusionada. A cualquier deporte iba con pereza, pero aquí es como: ¡tengo fútbol, toma!", asegura Adriana, que juega en Alevín II B. "Esto es una escuela de fútbol base. Aquí no se busca el resultado sino la satisfacción de los chicos. Queremos que hagan deporte y que estén contentos. Nuestro objetivo principal es que ellas se enganchen al fútbol y que sigan jugando. Tenemos niñas que no habían jugado nunca, que prácticamente no sabían ni darle al balón. Y las ves ahora, cuatro años después, y la progresión ha sido espectacular", añade José Luis Polo, presidente de la Escuela. "Hemos tenido que sacar instalaciones de otro campo —prosigue González—. Este año en Infantil ya hay cuatro equipos, donde se las colocan por nivel. A hora de enseñar es más fácil. Porque la diferencia del fútbol femenino con el masculino es que, antiguamente, había niñas que empezaban a jugar con otras que igual llevaban cuatro años, por lo que el entrenamiento homogéneo era complicado. Lo bueno de que haya tanta cantidad y volumen de chicas y el espacio al separarlas hace que progresen mucho más rápido y mejor". Nuevos equipos Lo de la Escuela de Fútbol de Carabanchel no es la excepción. En Olympia Las Rozas cuentan esta temporada con 350 niñas y chicas inscritas, unas 30 o 40 nuevas cada año. Ana de la Chica, su fundadora y directora deportiva, explica que detrás de estas cifras está el impacto que el fútbol femenino está teniendo, pero también la fama que el propio club tiene. "Pero hay otros clubes que están logrando por fin tener una sección femenina", indica. Nombra a La Fundación Rayo Majadahonda, uno de los clubes importantes en la Comunidad de Madrid que hasta este año no tenían sección. Gracias a unas 30 niñas inscritas, esta temporada contará en su primera aparición con chicas con un equipo de benjamín (niñas nacidas en 2014 y 2015) y otro de infantil (niñas nacidas en 2010 y 2011). El Barça 'tira' en Cataluña En Cataluña, además de la selección española, tira, sobre todo, el Barça. Que ganara una Champions en la temporada 2020/21 y otra en la de 2022/23 supuso todo un boom en la comunidad, como explica Tino Herrero, presidente del Club Deportiu Ribes. "Hemos oído ya de muchos clubes que por fin han podido conseguir tener equipos femeninos". Lo achaca a la publicidad que se le ha dado, que "hace que las niñas consideren ya el fútbol como parte de un deporte también para ellas", como antes lo fue el vóley o el balonmano. "Por suerte en el fútbol ya no hay tabús. Las niñas pueden jugar tranquilamente sin que se las critique y sin que se las compare con los niños", afirma. En su club deportivo inauguraron este año el Campo Aitana Bonmatí en homenaje a la gran candidata al Balón de Oro y MVP del Mundial. La centrocampista del FC Barcelona es toda una referente en su pueblo, Sant Pere de Ribes, una localidad de la comarca catalana del Garraf. "Hay muchas niñas nuevas que cuando vienen a inscribirse y les preguntas si de verdad quieren jugar al fútbol te responde que sí, que quieren jugar donde juega Aitana. Es una influencia. Además saben que un par de veces al año viene por aquí, se hace fotos con las jugadoras y jugadores y firma camisetas. Es una chica muy cercana", asegura Herrero. Unas y otras razones están haciendo que las actuales campeonas del mundo tengan el relevo asegurado.