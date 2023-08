A primera hora de la mañana de este domingo se ha disputado por las calles de Budapest la maratón masculina de los Mundiales de Atletismo con victoria del ugandés Victor Kiplangat (2h:08.53) con los tres españoles participantes muy agrupados en cuanto a posiciones y tiempos.

El debutante Tariku Novales ha sido el mejor al terminar vigesimoprimero con 2h:12.39, precediendo por 20 segundos a Ayad Lamdassem (22º) y con el azulgrana Ibrahim Chakir muy cerquita en vigesimocuarta posición con 2h:13.44. Al terminar la prueba los tres se mostraron satisfechos pese a algún problemilla físico.

Tras su quinta plaza en los Juegos de Tokio, esta vez Lamdassem ha llegado 'tocado'. "Ha sido una carrera muy difícil, porque hemos salido a cambios y por desgracia he tenido un problema las últimas cuatro semanas en el cuádriceps. He intentado aguantar con el grupo de cabeza lo máximo posible, hasta el kilómetro 30, pero a partir de ahí tuve muchos dolores en el cuádriceps", indicó el fondista afincado en Lleida.

"Por lo menos he intentado acabar la maratón, porque me había retirado en dos Mundiales y tenía que acabar. Estoy entre los 20 primeros (realmente fue 22º) y es un puesto muy bueno para mí, porque la gente ha corrido superrápido en todas las distancias en estos Mundiales. Quiero felicitar a mis compañeros Álvaro (Martín) y María (Pérez) por sus oros y deseo suerte a Ouassim (Oumaiz) y a (Mohamed) Katir esta tarde en los 5.000", añadió haciendo equipo con sus palabras.

El mejor de los tres fue el debutante Novales. "Ha sido una carrera de muy alto nivel por mucho que faltasen las grandes estrellas. Es una brutalidad lo que corre la gente. Pensaba que morirían muchos más. He podido hacer mi propia carrera y he ido muchísimo tiempo solo porque no quería entrar en los cambios. Salvo algún contratiempo, creo que he estado bien", comentó tras su gran gesto hacia Ángel Bassas, el histórico fisio de la RFEA que falleció junto a su hijo Carlos el pasado mes de febrero en un accidente en Nueva Zelanda.

"No es excusa, no habré perdido ni 10 segundos ahí. A partir del 27 he tenido algunas molestias en el aductor y he tenido que reducir un poquito el ritmo. La posición me es indiferente. Con el brutal nivel que hay, haciendo una buena carrera puedes quedar más o menos atrás en función de los rivales. He de estar muy contento con el puesto y con cómo he administrado la carrera", añadió el atleta nacido en Etiopía y adoptado de niño en España.

Por último, Chakir destacó que sus sensaciones "fueron buenas. Al principio me dejé llevar por las emociones de las sensaciones buenísimas que tenía. Fui aguantando el ritmo del grupo delantero y hasta casi la media lo he llevado bastante bien. Después he tenido unos problemillas en los isquios y en los cuádriceps", señaló al atleta del FC Barcelona.

"He sufrido un poco al final, pero bueno, para ser la primera tengo que estar bastante contento. En cuanto a la posición, veníamos a buscar un sub'16, pero bueno, hemos estado cerca. Ha sido bastante dura y debutar con un puesto 24 no está nada mal. Así que contento", recalcó concluyó el hispanomarroquí.