"Si tuviera que quedarme con un partido sería el Mundial que ganamos en 2006 y las finales contra EEUU"

Felipe Reyes Cabanás (Córdoba, 16 de marzo de 1980) es uno de los mejores jugadores de baloncesto que ha dado España. Su extenso palmarés incluye tres medallas olímpicas, un título mundial y tres europeos con la selección española absoluta, además de 2 Euroligas, 7 Ligas ACB y 7 Copas del Rey, todos estos títulos de club ganados con el Real Madrid, salvo su primera Copa del Rey, conquistada con el Estudiantes. Desde su retirada, hace dos años, ejerce de embajador del club blanco.

-¿Qué ha supuesto para usted la concesión del premio Cordobés del Año?

-La verdad es que me encuentro muy contento y feliz de recibir el premio al Cordobés del Año del Diario CÓRDOBA, porque para mí, todos los premios que reciba de mi ciudad natal son muy especiales, por todo que he vivido allí en mi infancia, mis vacaciones y con la familia. Aunque yo no he vivido en Córdoba y solo he estado allí de vacaciones, he nacido allí pero no he vivido en Córdoba continuamente nunca, sí me siento bastante cordobés y por eso me siento muy orgulloso.

-Háblenos de cómo fue su niñez en sus visitas a Córdoba.

-Yo nací en Córdoba pero en aquella época, mis padres ya vivían en Madrid. En aquella época, lo que hice fue ir en vacaciones todos los veranos y en las navidades. Tengo allí mucha familia por parte de mi madre y, sobre todo, muchos primos. Los momentos que pasé entonces allí fueron muy divertidos, pues disfrutaba mucho junto a mis primos y mis hermanos.

-Nos consta que tiene tantos primos en Córdoba que incluso juega todavía alguno al baloncesto. ¿Es correcto?

-Bueno, es correcto, aunque ya dejó de jugar y ahora es entrenador de un equipo de colegio. Mi madre formaba parte de una familia de diez hermanas y tres hermanos y claro, por eso tengo tantos primos. La mayoría viven en Córdoba, algunos en Sevilla y otros en Madrid.

-Durante su carrera vivió partidos y gestas de todo tipo pero díganos con cuales se queda.

-Por suerte he podido vivir momentos inolvidables durante mi carrera deportiva, por lo que resulta difícil quedarse con uno solo. Por ejemplo, me quedo con mi debut con el primer equipo del Estudiantes, el título mundial con la selección júnior, mi primer título profesional con el Estudiantes, mi fichaje por el Real Madrid y todos los títulos que he ganado con el Real Madrid y la selección. Si tuviera que quedarme con alguno, aunque está muy difícil, yo creo que sería el Mundial que ganamos en Japón en el 2006 y las finales olímpicas contra Estados Unidos. A nivel de clubs, las dos Finales a 4 de la Euroliga que gané con el Real Madrid.

-Los grandes deportistas que han gozado de una larga trayectoria siempre acaban diciendo que lo mejor que les queda es la gran cantidad de amigos que hacen. ¿Hasta qué punto es cierto?

-Cierto, sobre todo en mi caso, que he tenido una trayectoria tan larga y he tenido la suerte de coincidir con muy buenos jugadores y muy buenas personas. Todo esto me ha hecho tener amigos de diferentes lugares de España y el mundo. Es algo que me llevo, pues son amistades para toda la vida. Los amigos son de las cosas que más te gratifican cuando juegas a nivel profesional tantos años. Por suerte, he conseguido muchos amigos a lo largo de mi carrera que los considero como mi familia.

-Hace un año se inauguró una placa con su nombre en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre, el primer recuerdo suyo que quedará siempre en la ciudad, además de recibir un recuerdo más que se llevó a su casa. ¿En qué lugar ha quedado entre sus reconocimientos?

-La verdad es que aquel premio lo tengo en mi casa, en una sala en la que tengo todos mis trofeos, y ahí lo guardo con muchísimo cariño en un lugar especial.

-Ahora ejerce de embajador de la sección de baloncesto del Real Madrid. ¿Cuál es su función?

-Mi labor consiste en representar al club en diferentes actos, como firmas de convenios con patrocinadores, apoyar a la Fundación del Real Madrid y también viajar con el equipo, sobre todo en las citas más importantes, aunque yo intento ir a todos los partidos para estar cerca de mis excompañeros.

-Durante su carrera ha compartido vestuario con tantos compañeros que habrá vivido con ellos de todo. ¿Cuál sería para ti el estereotipo del buen compañero?

-Con los compañeros con los que has estado más años y por tanto, compartido más cosas, son con los que al final guardas más amistad. Para que un compañero llegue a ser un amigo, tiene que ser un buen compañero de equipo, que se sacrifique por el grupo y haga todo lo posible para ayudarlo a ganar, que sea una buena persona, alegre y divertido. Por suerte he tenido en el vestuario a muchos compañeros con estas cualidades.

-¿Cómo llevaba ejercer de capitán en la plantilla del Real Madrid?

-Tuve la suerte de ser el capitán 16 de los 17 años en los que forme parte de la plantilla del Real Madrid, en los que hubo años muy buenos y otros no tan buenos. Los compañeros me lo pusieron siempre muy fácil para ser ocupar este cargo y nunca llegué a tener ningún problema. La labor del capitán en un equipo como el Real Madrid, en el que hay tanta presión, es intentar mantener unido al equipo, que ningún compañero acabe saliéndose del grupo, y mantener el grupo en los momentos en los que no salen las cosas bien, porque cuando se gana es muy sencillo, lo malo es cuando llegan las malas rachas, porque en las temporadas, aunque se acabe ganando, siempre hay momentos buenos y malos. La labor del capitán es muy importante cuando no salen las cosas, pues entonces tiene que preocuparse de que nadie se venga abajo, para que al final se consigan los objetivos del club.

-¿Cómo convencería a la gente joven para que practique un deporte de equipo?

-Les diría que el deporte de equipo transmite valores como el trabajo en grupo, el esfuerzo y el compromiso, valores que te van a servir, no solo para el deporte que estás practicando, pues también para el día a día y el futuro, ya que te hará una buena persona cuando seas adulta. En el campus que tengo en verano y a mis hijos, aunque todavía son muy pequeños, les intento transmitir que hagan el deporte que les apetezca pero que me gustaría que fuera uno de equipo para que conozcan estos valores, en mi caso el baloncesto.

-¿Qué le diría a los niños cordobeses para que se animen a hacer deporte?

-Sobre todo que, sea cual sea, que se diviertan, que no lo hagan por obligación. También que sepan que hay que esforzarse, sacrificarse, que habrá momentos buenos, otros no tan buenos, y que en esos momentos no tan buenos hay que ser fuertes mentalmente para no venirse abajo. Yo, desde que empecé a jugar con 10 años, hasta que me retiré con 41, tuve momentos de bajón, pero mi afán de superación me hizo no hundirme y ser más fuerte. A los jóvenes cordobeses les diría que luchen por sus sueños y sus objetivos, que sepan que habrá obstáculos en el camino pero que sepan que el trabajo y el esfuerzo les acabará dando resultados. A mí, cuando era pequeño, lo que me divertía era entrenar, competir y jugar partidos contra otros colegios. Por eso me aficioné tanto a este deporte, porque estaba deseando que llegara el fin de semana para jugar esos partidos y ver el nivel que tenía.

-Ahora que se ha retirado tendrá un poco más de tiempo. ¿Le apetece venir más a Córdoba para ver a su familia?

-La verdad que me apetece pero al ocupar el cargo de embajador del Real Madrid, sigo viajando con el equipo y teniendo compromisos con entidades como la Fundación o acuerdos de patrocinios. Al final sigo teniendo poco tiempo para ir porque tengo todos los fines de semana ocupados y en los días entresemana también con partidos o viajes y es complicado. Sí es verdad que me gustaría ver a la familia un poquito más porque hace tiempo que no puedo ir.