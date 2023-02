No se ha mostrado nada inquieto Joan Laporta con las palabras de Matías Messi en las que indicaba que su hermano solo volvería si le echaban a él del palco del Camp Nou. "No le daría más importancia, tuve incluso cierta comprensión a lo que podía decir en un momento determinado. Ha pedido disculpas y se agradece", ha dicho el presidente azulgrana, intentando ser muy cuidadoso con las palabras que utilizaba para referirse al astro argentino.

"Es obvio que Messi es patrimonio del Barça y estamos muy orgullosos de haberlo tenido. No me hagáis hablar de Messi porque pertenece al Paris SG y no quiero hablar de jugadores que están en otros clubs. Por eso, yo le quito a lo del hermano toda la importancia. Ya ha pedido perdón", ha insistido Laporta, recalcando en varias ocasiones que Messi es “patrimonio” del club azulgrana.