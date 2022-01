Al Real Madrid le ha sentado mal el cambio de año. Un gol encajado tras un grosero error defensivo, sumado a un juego estéril, abre el 2022 con una derrota en un partido en el que no mereció más, pese a dominar la pelota y territorialidad. El partido se decidió en las áreas y ahí el Getafe fue superior a los de Ancelotti, que dan tregua a sus perseguidores en esta jornada inaugural del año.

Cantada de Militao

Quique Sánchez Flores ha devuelto al Getafe el carácter. Los azulones vuelven a ser un equipo áspero, de pierna dura y colmillo retorcido. Al espíritu de Bordalás el técnico le ha sumado su buen gusto combinativo. Ante el Real Madrid, el técnico local hizo los deberes, ordenando de inicio una presión feroz en la salida de los blancos. No por casualidad mordían Sandro y Unal con especial agresividad a Militao, tan excelso en los espacios como deficiente en el manejo de balón. Algo que quedó de manifiesto a los nueve minutos, cuando el brasileño trató de recortar a Unal, pero el turco le robó la pelota y batió a Courtois.

El líder parecía seguir de vacaciones cuando Alaba, jugador cuya suficiencia ya ha creado problemas atrás, puso otra vez en aprietos a Courtois y regaló una ocasión clamorosa a Maksimovic. Falló el azulón ante el enfado monumental de Ancelotti con sus zagueros. El italiano había sorprendido dejando en el banquillo a Hazard, con quien no empatiza mucho, y colocando a pie cambiando a Rodrygo y Asensio junto a Benzema.

Pasado el cuarto de hora, Modric elevó el caudal de juego blanco y lo notó el partido. El croata estrelló un zurdazo en el palo y Karim se disfrazó de pivote, lo que agradecieron sus compañeros. Cuando el Madrid lograba filtrar pases dentro de la tela de araña local llegaban los problemas. Pero Quique reajustó el cerrojo y el partido aterrizó en el descanso con una sensación de dominio estéril de un Real Madrid desconectado y sin noticias de Asensio ni de Rodrygo.

Hazard como solución

Ancelotti trató de afilar la propuesta plana de su equipo, que notaba decisivamente la ausencia de Vinicius. Es curioso cómo el brasileño ha pasado de ser un jugador caótico a convertirse en el referente del equipo en ataque. Carletto apostó por hacer más largo el carril izquierdo con Marcelo en lugar de un Mendy que es solvente defensivamente, pero muy previsible en ataque. Y la otra sustitución era cantada: un Asensio indolente dejaba su lugar a Hazard.

Lejos de ofrecer soluciones, el fútbol del Real Madrid se diluyó permitiendo al Getafe asentarse más en el partido para desesperación de Ancelotti. Por primera vez en muchos minutos los de Quique se asomaban incluso al área madridista. Pero el técnico local frenaba la ambición de los suyos, porque aparecían espacios en el medio, algo que los azulones no se podían permitir. El Getafe pretendía mantener el partido en cloroformo para mantener su ventaja y una fiabilidad defensiva que mantenía su portería a cero desde hace cinco partidos.

Agarrón a Marcelo

Reaccionó Carletto poniendo a Mariano de 9 y descolgando a Benzema para que se asociase con Hazard, Modric y un Marcelo que comenzaba a producir en su carril. Crecía a sensación de peligro, pero no se traducía en ocasiones claras. El mostraba más prisa que velocidad cuando en una jugada Damián agarraba claramente la camiseta de Marcelo en el área local, pero el árbitro no entendía que fuese suficiente para pitar penalti. Si los dos primeros cambios de Ancelotti no reactivaron al Madrid, el de Mariano aceleraba las prestaciones de los blancos.

El tramo final fue un asedio infructuoso hasta el minuto 98, con una parada milagrosa de Soria en un bote pronto majestuoso de Casemiro. Entraban también Peter e Isco en los instantes finales, con los blancos ya volcados sobre el área local, pero sin concretar el dominio. Arranca 2022 con sorpresa y una derrota que frena para el Real Madrid una racha de 13 partidos sin perder. Faltó Vinicius y lo notó el Real Madrid.