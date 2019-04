Siete equipos para una plaza de descenso a Segunda B

Ocho jornadas para que termine la temporada regular de Segunda y una plaza de descenso por definir. Con el Reus fuera de la competición y el Córdoba y Nástic descolgados, a diez y once puntos de la salida, la lucha por la permanencia se reduce a un puesto que tratarán de evitar hasta siete clubes, entre los que está el Tenerife.

Las matemáticas no excluyen de momento a equipos como Alcorcón o Elche, que todavía no han rebasado la línea de seguridad de los 50 puntos que, por estadística, garantiza la permanencia, aunque les falta muy poco para lograrlo. En cambio, después de los últimos resultados, sí se han visto implicados otros conjuntos que no parecían invitados a esta disputa: el Numancia y, sobre todo, una UD Las Palmas que solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos. Después aparecen los que sí llevan un tiempo, e incluso toda la temporada, moviéndose en la zona de peligro de la tabla: Tenerife, Rayo Majadahonda, Zaragoza, Lugo y el que marca la referencia para los demás, el Extremadura (19º).

Los antecedentes indican que serán necesarios más de 48 puntos para no perder la categoría. Con el actual sistema de ascensos y descensos, instaurado en la temporada 2010/11, el décimo noveno repitió tres veces la misma puntuación que ahora tiene el Extremadura (36) en los ejercicios 2015/16, 2016/17 y 2017/18. En el primero bajó la Ponferradina con 47 puntos, siendo el mejor clasificado de los cuatro últimos, y en los dos siguientes cayeron el UCAM y la Cultural Leonesa con 48 unidades. Son pautas que sirven de guía, pero con matices, ya que en esas tres campañas no hubo un equipo expulsado de la competición, como sí pasa ahora con el Reus, y no se había establecido una distancia tan grande entre el antepenúltimo y el décimo octavo a falta de ocho jornadas para el final.

Con todo esto, el Tenerife debería sellar la permanencia sumando, al menos, tres triunfos. Después de estrenarse en esta faceta en campo contrario, el pasado sábado ante el Rayo Majadahonda, tratará de seguir recuperando terreno este domingo con su encuentro con el Almería (jornada 35). A partir de ahí le quedarán cuatro partidos contra adversarios que tienen el mismo objetivo: Extremadura (36), Las Palmas (37), Lugo (41) y, por último, Real Zaragoza (42). También se enfrentará al Granada (38), Elche (39) y Real Oviedo (40).

El de Oltra es el equipo con más duelos (ahora) directos en su calendario, igualado con Las Palmas, mientras que el Rayo solo tendrá uno, ante la escuadra grancanaria. El conjunto majariego es, además, uno de los tres que compiten por la permanencia que tienen pendiente la suma de los tres puntos correspondientes al enfrentamiento suspendido con el Reus. También recibirán ese bonus el Real Zaragoza y el Numancia.

Queda por delante una mini Liga de ocho jornadas que solo condenará al colista y en la que el margen de error no será el mismo para todos, ya que Las Palmas (13º) y Extremadura (19º) están separados por siete puntos. En medio está el Tenerife, cuyo ritmo de puntuación le daría para finalizar el ejercicio con 49 unidades; pocas teniendo en cuenta su objetivo inicial, pero suficientes para repetir otro año en la Segunda División.