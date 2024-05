Facundo Morando, de River Plate al Tenerife Libby's

Se hizo esperar más de la cuenta. Mucho más. Pero el Tenerie Libby's La Laguna ya tiene técnico para la temporada 24/25. No será, por supuesto, David Martín (regresará a la función exclusiva de presidir el club). Se trata de Facundo Morando, técnico argentino de 36 pero con dilatada experiencia a nivel internacional.

Morando, desconocido en el voleibol español, acumula numerosas experiencias alrededor del planeta. Y muy variopintas. Natural de Buenos Aires, pero con raíces italianas, el técnico no podía ser otra cosa que un hombre de mundo. Ya sea por navegante genovés o emigrante argentino, Facundo ha trabajado en Emiratos Árabes, Turquía, Italia y, hasta hace nada, en Austria. Todo esto a la vez que formaba parte del combinado nacional de su país como técnico asistente. “Y eso que no me gustan los aviones”, apunta mientras suelta una carcajada nerviosa.

En su última experiencia, con el Ling-Steg, conquistó tres títulos en la 22/23 y un subcampeonato liguero (23/24). “La temporada pasada logramos el triplete, no sé si en España también lo llaman así. Fue un año impresionante, pero momentos así son excepción en el deporte. El objetivo era estar ahí y cumplimos. Fueron dos años muy buenos, jugamos cinco finales sobre seis posibles”, valora Morando en declaraciones a EL DÍA.

Semanas atrás, fue Martín quien apuntó a la insistencia del entrenador como uno de los grandes motivos de su fichaje. “Siempre quiso venir al Haris”, aseguró el dirigente. El protagonista lo confirma y lo argumenta. El Haris es un club apetecible para cualquier profesional y con una sorprendente relevancia internacional. “Es un club protagonista en su Liga desde hace ya varios años y lo fue también en Europa. Es un club que busca estar siempre en el primer nivel y sus resultados están ahí. No hay más que ver quién había sido su último entrenador [Miguel Rivera]. Es un club atractivo para cualquier entrenador”. A la vez, según explica el bonaerense, no deja de ser “un club familiar” que hace sentir a la gente cómodo. “Ese matiz también era muy importante”.

De su importante trayectoria a pesar de su juventud, el preparador explica que dejó el vóley con apenas 24 años. Sufrió una importante lesión y, cuando regresó, “ya no era lo mismo”. “Con esa edad ya llevaba tiempo entrenador a categorías inferiores. A partir de ahí fui segundo entrenador de equipos profesionales, en River Plate. Después estuve dos años fuera, volví a Argentina y, ya como primer entrenador, he tenido algunas experiencias”, relata.

El proyecto arrancará a finales del mes de agosto, que será cuando desembarque en la Isla con unas señas de identidad, eso sí, que son innegociables. “Nosotros lo que buscamos es que nuestros equipos sean luchadores, que nunca se den por vencidos. El resultado puede ser mejor o peor, pero el equipo tiene que pelear hasta el final, siempre con intensidad alta. Mis equipos se caracterizan por eso, por luchar”, asegura convencido Facundo.

Mientras tanto, el verano será largo y las modificaciones en la plantilla obligadas. Dayana Segovia no continuará, pero la idea es mantener el bloque. Al menos una parte importante de él. “Ya he hablado con algunas jugadoras. Con varias de ellas. El equipo ha sido exitoso en los últimos años y sería muy importante mantener a jugadoras que marcan la diferencia, que ya han ganado en años anteriores. Con Lisbet [Arredondo], por ejemplo, contacté desde muy pronto”, reconoció Morando, quien no pudo esconder que con su llegada se producirá, también, la de una compatriota suya cuyo nombre todavía no ha trascendido, pero a la que en el Libby's definen como “una jugadora importante”.