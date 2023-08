«Ya se puede decir que las niñas tienen referentes femeninas»

El tinerfeño Andrés Clavijo trabajó durante 15 años como técnico de la Federación Española de Fútbol. El actual entrenador del Fundación CDTenerife formó parte de las categorías inferiores de la selección femenina. Durante ese tiempo fue testigo de la evolución de las jugadoras que triunfaron en Australia. «Es un orgullo enorme», afirma.

¿Qué siente tras el éxito de la selección española absoluta?

Viví de cerca los campeonatos del Mundo Sub 17 y Sub 20 con muchas de las jugadoras que acaban de conquistar la estrella del Mundial. La alegría es inmensa. Nuestro fútbol femenino merecía un éxito como este. Ahora tenemos el respeto de todo el mundo. Después de haber compartido tantos momentos con ellas y con gente que conozco del cuerpo técnico, con la que hablé antes y después de la final, no se puede pedir más, es algo grandioso. El paso del tiempo definirá su magnitud.

¿Pondría a la misma altura el estilo y el resultado?

España compitió como un equipo hecho, maduro. Jugó cuando tuvo que hacerlo y sufrió cuando le tocó. Llevó los partidos a su terreno casi siempre. Además, vivió la final soñada. Llevó la iniciativa y fue capaz de contrarrestar los puntos fuertes de una Inglaterra que es la actual campeona de Europa. Fue justa campeona y lo fue siendo España, siendo una selección reconocible.

¿Se emocionó?

Sí. Me pasó. Sufrí como el que más. Con el penalti fallado, con los 13 minutos de alargue, con ese saque de esquina que tuvo Inglaterra al final y que atrapó Cata... Se vive. Para los que hemos estado desde el principio de los principios, es un orgullo enorme ver que la selección absoluta queda campeona del Mundial después de haber triunfado en las categorías inferiores. A todos los que estamos dentro del fútbol femenino, a las jugadoras, este acontecimiento nos ha venido muy bien.

Fue testigo de la evolución de Salma, Aitana Bonmatí, Cata...

Claro. Pongo ejemplos: Salma fue campeona de Europa y del Mundo Sub 17 con nosotros en 2018, y campeona del Mundo Sub 20 en 2022 en Costa Rica; Aitana y Misa fueron subcampeonas del Mundo Sub 20 en 2018 en Francia; Cata fue campeona del Mundo Sub 17 en Uruguay...

¿Se le ocurre alguna anécdota con ellas?

Conozco a muchas de las que están en la absoluta y tengo muchas anécdotas con ellas, pero no puedo contarlas... Antes que eso, me quedo con su gran compromiso, con el afán de superación que tienen siempre, con las ganas de conseguir cosas importantes, con el deseo de ser campeonas del Mundo y de Europa... Lo que pongo en valor de estas jugadoras es que siempre han tenido hambre, pero no solo con palabras, también con hechos. Lo único que querían es que alguien las ayudara, que pusieran medios a su disposición para ser deportistas de máximo nivel y conseguir éxitos. Es lo que siempre nos han transmitido. Puedo decir que fui un privilegiado por trabajar con ellas.

Hace un año el escenario era de ruptura total entre muchas jugadoras y Jorge Vilda. ¿Cómo explicaría este desenlace?

La sensación fue de tristeza. Lo que ocurrió no reflejó lo que verdaderamente es el fútbol femenino. Pero el tiempo y la gestión realizada han llevado a España a conseguir este éxito tan grande. Diría que todo lo que pasó hace un año hizo a la selección más fuerte. El grupo se identificó con la esencia de la selección, se hizo más solidario. A partir de ahí, es evidente que se ha hecho un gran trabajo. Nadie queda campeón si no trabaja bien.

¿Qué efecto debería tener el triunfo de la selección? ¿Imagina a muchas niñas queriendo ser como Aitana o Salma?

Ya se puede decir, y sin ninguna duda, que las niñas tienen referentes femeninas a lo grande, y no solo en la selección, también en los clubes. La mejor futbolista del Mundial ha sido Aitana Bonmatí, y estoy seguro que ella será la siguiente ganadora del Balón de Oro después de Alexia Putellas.

Canarias tuvo a Misa como representante. ¿Cómo viene la cantera? ¿Hay un salto demasiado grande entre las jugadoras de las Islas y la absoluta?

La jugadora canaria tiene mucho talento, hambre y ganas de conseguir cosas importantes. Hay bastantes jugando fuera de Canarias y tienen un muy buen nivel. Aparte de Misa, hemos tenido a otras internacionales absolutas y estoy seguro de que llegarán más con el paso de los años. Tenemos mucho talento, pero creo que es hora de que las instituciones se pongan de acuerdo para mejorar el fútbol base femenino en Canarias. No puede ser que en el Archipiélago solo tengamos poco más de 900 licencias en todas las categorías;no puede ser que las categorías no estén reguladas por edades precisamente por eso, por falta de licencias; no puede ser que el único club que tiene una estructura del fútbol femenino en todas las categorías sea laFundación del CDTenerife. En definitiva, es una asignatura pendiente. Claro que hay talento en la cantera canaria, pero las jugadoras necesitan que se mejoren los medios para que no se pierda ese potencial.