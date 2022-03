«La baja de un portero para un equipo es muy dura»

¿Cómo recaló en el CN Echeyde?

Ya había jugado en la liga española y francesa y tenía ganas de volver a España por una cuestión de que me gusta el waterpolo que se juega aquí, de muchísimo nivel, y por temas sociales. Luego cuando surgió la oportunidad de Albert (Español) para venirme a Tenerife no lo dudé y lo acepté.

A más de 1.000 kilómetros de la península, pero con un tiempo estupendo y encima jugando en División de Honor.

Sí, la verdad es que la vida que hay aquí no la había experimentado en ninguna otra ciudad, ni en Barcelona, en Francia o Argentina. Las temperaturas son ideales, el marco para entrenar también y así he disfrutado mucho la temporada que ha sido bastante buena para el equipo.

¿Cómo le acogieron los compañeros?

Pues la verdad es que muy bien. Me trataron como si fuera uno más. He estado en el grupo muchos años y estoy contento y agradecido por ello.

Tradicionalmente siempre se habla más de jugadores de ataque como Susak, Marin, Marc o Albert, entre otros. ¿Siente que tiene una menor visibilidad que otros compañeros?

No creo que sea así. Quizá siempre se miran un poco más los goles y eso, pero al final lo importante no es que se meta un gol en especial o que este jugador u otro destaque. Lo que cuenta es que salga el equipo, que se hagan las cosas bien y que se logren resultados que antes no se habían logrado. Con eso es con lo que se tiene que quedar todo el mundo, con el equipo. Mi labor es seguir trabajando y ayudar al grupo.

Se trata de una gran temporada. De pensar en la permanencia a disputar la Copa del Rey y quedar octavos. ¿Cómo valora estas circunstancias?

Desde que empezamos la pretemporada sabíamos que el principal objetivo era la permanencia, pero también que podíamos dar un pasito al frente y lo conseguimos con la clasificación para la Copa del Rey y después tras vencer al CN Catalunya en casa aseguramos la octava plaza. Así que creo que la temporada es muy buena y no pensar que con lo hecho es suficiente y hacerlo en el futuro. El próximo año a por más y que el club siga en crecimiento a todos los niveles.

Qué paso en el tramo final de la temporada? Se pinchó ante el Rubí y el Mediterrani, algo que no se esperaba, y contra el Atlético Barceloneta, el imposible. ¿Pero qué paso ante el Rubí y Mediterrani, porque da la sensación que se dejaron llevar?

En principio, del partido ante el Rubí (19-11) no puedo opinar porque estaba concentrado con la selección de Argentina para la Liga Mundial. No estuve ni en la semana de preparación ni en el partido y subieron los porteros del equipo filial y no tengo mucho que decir, pero entiendo que la baja de un portero para un equipo es muy dura. Contra el Barceloneta (14-5) hicimos un partido muy bueno con bajas en el equipo. Llegué a Barcelona después de un viaje de 15 horas y 6 antes del comienzo del choque. Al final del tercer cuarto íbamos 8-4 y luego ellos marcaron la jerarquía en el juego y tratamos de competir, mostrar actitud, responsabilidad y garra. Por último, ante el Mediterrani, empezamos mal (0-4), en ataque no salieron las cosas y en defensa yo fui un pan. Después lo remontamos y supimos cambiar la mecánica negativa que teníamos. Pero también estábamos jugando contra un equipo que se clasificaba para competición europea. Más allá del primer cuarto, tuvimos ocasión de empatar el partido. Pero una decisión arbitral cuestionada y una contra nos terminan definiendo el partido. No nos dejamos llevar, no.

Por último, ¿qué futuro le ve a su equipo de cara a la temporada que viene?

El objetivo, sin duda, es tratar de ir a más. Si este año conseguimos entrar en la Copa y la octava plaza, creo que el objetivo es tratar de mejorar en cuanto a los puntos y las posiciones que hemos logrado esta temporada. Es importante que sigamos trabajando en esta sintonía para ir mejorando todos y lograr los próximos objetivos que nos planteemos en el equipo.