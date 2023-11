Empecemos con lo más importante y esencial, ¿qué es exactamente una conferencia bailada?

Es como una performance pedagógica, como una acción pedagógica donde se narra o explica a través de un discurso más o menos elaborado y textual que está acompañado además de movimiento para mostrar y mostrarlo mejor. También está acompañado de imágenes, vídeos y atrezzo, por poner ejemplos. Pero el vehículo o el elemento principal es el movimiento. Se explica a través del cuerpo en movimiento. Y no es que todo el rato esté bailando, sino que el baile es un elemento que ilustra la explicación, el discurso.

La conferencia bailada que veremos este viernes en el Auditorio de Tenerife forma parte de una trilogía, ¿cierto?

Correcto. Finaliza una trilogía de dos conferencias anteriores. La primera trataba sobre la historia de los lenguajes contemporáneos hasta los años ochenta. La segunda sería la explicación sobre los lenguajes de los ochenta hasta nuestros días, lo que implicaría no solo los lenguajes contemporáneos en danza sino también los relacionados con otras disciplinas artísticas. Esta tercera, la de este viernes, trata sobre el diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Ciertamente a veces, y pese a su capacidad comunicativa, es necesario darle explicaciones a la danza contemporánea. ¿Por qué cree que pasa esto?

Bueno, pues pienso que se debe a que no hay suficiente costumbre o información. Hay más abundancia de referentes en la danza clásica porque también ahí suele haber una historia, un libreto o en cuento detrás. La danza contemporánea, sin embargo, se basa más en la abstracción. Es lo mismo que pasó con la pintura figurativa y la pintura abstracta; el salto de una a otra fue así. Hasta que no se empezó a hablar más sobre ello no fue admitida. Lo mismo con la música, cuando se pasó hacia los sonidos más concretos que no eran simples melodías o ritmos constantes de compases de cuatro, ocho o tres. Cuando se introdujeron compases más complicados que resultaban más extraños al oído. Esto ha pasado en todas las disciplinas, en el teatro contemporáneo, en la literatura contemporánea... La realidad es que al público todavía le cuesta habituarse o que sus referentes no son aún los que priman. Cuando un lenguaje artístico es muy minoritario solo lo conocen unos pocos. Cuando este lenguaje se va haciendo más público o más popular, entonces se va admitiendo. Es un proceso histórico, un proceso social, como en todas las disciplinas.

Y para tratar de acelerar ese proceso nació el proyecto Explica Dansa...

Exacto. Nació para responder a ese vacío que existía en la danza contemporánea. Mientras las otras disciplinas contemporáneas como la pintura o la música se iban conociendo más, en la danza existía ese vacío histórico. Como bailarín contemporáneo me di cuenta de que había, desde dentro de la danza, que explicarlo. La idea es que no lo hiciera un historiador, un conferenciante o un catedrático de historia o de arte, sino que queríamos explicarlo desde el punto de vista del bailarín que ha bailado estos códigos durante años. De ahí que la haya titulado conferencia bailada o performance pedagógica. Se explica desde el bailarín, desde la persona que ha vivido y bailado la danza contemporánea.

¿Cuál es la respuesta del público ante esta disciplina cuando se le ofrecen las herramientas adecuadas para entenderlo todo?

Suele decir ‘caramba, si lo hubiese sabido antes lo hubiese entendido mejor’. Siempre digo esto: la danza no es rara, simplemente es desconocida. Me refiero, claro, a la danza contemporánea. Cuando la conoces un poco, ya no es rara, extraña o ajena.

Y qué pena que haya muchas personas que se priven de disfrutarla simplemente por miedo, ¿no cree?

Sí. La danza contemporánea daba un poco de miedo. Nosotros empezamos con estas conferencias titulándola precisamente La danza no da miedo.

La conferencia que ofrece del Auditorio lleva por título Tra, tra, tra. Tradición, transmisión y traición y deja claro que entre los conceptos de tradición y traición no hay mucha distancia o diferencia.

Muy buena pregunta. La propia palabra, en su etimología, lo dice. Tradición viene de tradere, que también se entiende en latín como traición. Tradere es extraer una cosa a otro sitio y en ese pasar de un sitio a otro, en ese puente, suceden una serie de cosas. Cuando llevas una cosa a otro sitio, quizás te puedes tropezar, puedes resbalar, llegas más cansado o el paquete que llevas se moja porque llueve. En ese trayecto sufre una serie de fricciones y hay como un desgaste o una modificación. Ahí es cuando se produce una cierta traición en el sentido de que ya el paquete no es exactamente igual a como te lo han dado. Al entregarlo puede estar un poco más manoseado o sudado. Ahí se produce esa pequeña variación o modificación, una traición a fin de cuentas, en el sentido más extremo de la palabra. Por eso jugamos con las tres palabras: se produce una transmisión y en esa transmisión, de un maestro a un alumno y de este a otro, pasa por diferentes manos y se produce un cierto desgaste o variación. Y, por lo tanto, hay una cierta traición.