La ‘rentrée’ literaria de 2023

El mes de septiembre comienza a escribir sus páginas con prometedores capítulos literarios de la mano de grandes consagrados de las letras, referentes de la literatura de género y voces de autores rescatados, emergentes o debutantes. A continuación, una selección de los más destacados.

Clásicos de la ‘rentrée’

Siete años llevaba John Irving sin publicar, una eternidad para sus lectores más devotos. Ahora vuelve con una historia de amor, sexo y política ambientada en los años 40 en Aspen, Colorado, en El último telesilla (Tusquets). Tras La cucaracha, aquella sátira sobre el Brexit y la Europa de los populismos, Ian McEwan publica Lecciones (Anagrama), la historia de un hombre marcado por un traumático episodio del pasado con su profesora de piano. La ganadora del Pulitzer Jennifer Egan retoma el hilo de El tiempo es un canalla en su muy esperada nueva novela, La casa de caramelo, sobre las entrañas del mundo digital. También estrenan curso con nuevo libro bajo el brazo nombres como Antonio Muñoz Molina con No te veré morir (Seix Barral) y Virginie Despentes con Querido capullo (Random House), una novela sobre cómo sobrevivir a las drogas.

Diarios y biografías

Leer a Annie Ernaux, la última Premio Nobel de Literatura, es leer sobre su experiencia vital desde una franqueza radical y áspera, sin ningún tipo de concesión. Su editorial de siempre, Cabaret Voltaire, publicará este otoño dos nuevos títulos de la francesa: La otra hija va sobre su hermana mayor, que murió a los seis años por difteria y a la que nunca llegó a conocer, y La escritura como cuchillo sobre la relación con sus padres y la literatura. Algo de memorialístico tienen también las cartas que le envió John Le Carré a otros escritores como John Cheever, Philip Roth, Ian McEwan o William Burroughs y que Planeta reúne bajo el título Un espía privado. Libros del Asteroide lanzó ayer Biografía del fuego, los ultraconfesionales cuentos que Carlota Gurt escribió durante su divorcio. Y Random House publicará en un formato muy especial Recuerdos de montañas lejanas, los cuadernos en los que el Nobel Orhan Pamuk escribe y dibuja desde hace más de una década su día a día, a modo de diario.

Recuerdos y confesiones

Más memorias para todos los gustos: las de Britney Spears, la princesa del pop encerrada en el castillo de la tutela paterna durante 15 años, se titulan La mujer que soy (Plaza) y prometen ser de lo más liberadoras (el libro, aviso a navegantes, fue a imprenta antes de su reciente divorcio). Blackie Books publicará las de Jarvis Cocker, líder de la mítica banda Pulp, con un título muy estimulante para el fan melómano: Buen Pop, Mal Pop. Anagrama finaliza la publicación de los Diarios de Rafael Chirbes con el tercer tomo que el autor de Crematorio escribió entre 2007 y 2015, cuando su carrera explotó. Donna Leon también se anima a contar su vida en Una historia propia (Seix Barral). Y la familia y el entorno más cercano a Jesús Quintero han elaborado Memoria del silencio (Temas de Hoy), un volumen para glosar la figura de El loco de la colina, fallecido el pasado octubre.

Amor por los clásicos

El próximo octubre Alianza inaugura una Biblioteca de autor dedicada a Robert Graves con tres títulos: el clásico Yo, Claudio, La hija de Homero (una versión alternativa de la Odisea) y El conde Belisario, sobre el turbulento reinado de Justiniano. También en octubre llega El Quijote dentro de la colección Clásicos liberados de Blackie Books, una edición con ilustraciones, notas y textos de Luis García Montero, Irene Vallejo, Bolaño, Nabokov, Muñoz Molina y Harold Bloom sobre el gran clásico de Cervantes. Y en La leyenda de las mareas mansas (Siruela), Vallejo se zambulle en una de las historias que se cuentan en la Metamorfosis de Ovidio, en un volumen ilustrado por Lina Vila.

El PSOE al desnudo

Casualidad o no, este otoño coinciden dos novedades de cariz biográfico sobre los dos grandes prohombres del Partido Socialista Obrero Español. El periodista Gregorio Morán se atreve con el que fuera presidente del gobierno desde 1982 a 1996 en Felipe González. El jugador de billar (Roca) y La Esfera de los Libros publica La rosa y las espinas, donde Alfonso Guerra se sincera sobre los entresijos de la Transición, la elaboración de la Constitución, el 23F, la histórica victoria del PSOE de 1982 y una de sus grandes pasiones, el teatro.

Recordar a Salvador Allende

Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar liderado por Pinochet que en 1973 acabó con la vida de Salvador Allende y son varios los libros que bucean en este episodio histórico que marcó la geopolítica latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Mario Amorós ha escrito Salvador Allende (Capitán Swing), que aspira a convertirse en la biografía definitiva del presidente chileno, y hay otros títulos como Allende y el museo del suicidio (Galaxia), de Ariel Dorfman, que fue asesor cultural de los tres años de gobierno del presidente, y Allende. Una novela en cinco actos (Ediciones B), de Carlos Tromben, un retrato de la época por el que desfilan figuras como el Che Guevara, Michel Foucault y Jacques Derrida.

Debuts

El debut es terreno abonado para la efervescencia y los fuegos artificiales literarios en distintos géneros, y eso es lo que el lector encontrará en Soy fan (Alpha Decay) de Sheena Patel, una novela adictiva y muy poco decorosa sobre una mujer lista y joven obsesionada con un hombre maduro y poderoso que la ignora de un modo retorcido. El fundador de El Mundo Today Xavi Puig también se estrena en la ficción con La mejor persona (Temas de Hoy), una novela sobre la locura que tiene a un desahuciado social como protagonista. Tampoco hay que perderle la pista a La Conejera, que publica Sexto Piso, con la que Tess Gunty (Indiana, 1993) se convirtió en la ganadora más joven del National Book Award desde Philip Roth con una historia sobre el derrumbamiento de una ciudad industrial del Medio Oeste, Vacca Vale y, en el fondo, de todo un país.

‘Bestsellers’

La autora viva que más libros ha vendido (hace poco superó la barrera de los mil millones), Danielle Steel, vuelve a las librerías con La aventura (Plaza y Janés). El rey del suspense y el horror, Stephen King, publica una novela muy esperada por sus lectores: Holly (Plaza), protagonizada por Holly Gibney, un personaje que aparecía en la trilogía de Bill Hodges, en el libro El visitante y en el relato de La sangre manda. Lo nuevo de John Grisham, Los chicos de Biloxi, se adentra en los comienzos de la mafia del sur de Estados Unidos en los 60. Y muy esperada es también La armadura de la luz de Ken Follet: el quinto volumen de Los pilares de la Tierra vuelve a Kingsbridge, esta vez con las guerras napoleónicas y la revolución industrial de fondo.

Entender a Rusia

Ismaíl Kadaré evoca en Tres minutos: sobre el misterio de la llamada de Stalin a Pasternak (Alianza) un episodio mítico de la era staliniana: la conversación telefónica entre Stalin y Borís Pasternak en junio de 1934. Apenas duró tres minutos, pero se habló de ella en toda la Unión Soviética y los países del bloque del este. Pilar Bonet, corresponsal en Moscú durante 34 años, indaga en Náufragos del imperio (Galaxia Gutenberg) en las raíces de la invasión rusa y Bernard Wasserstein se zambulle en el pueblo del que viene su familia, Krakovets, 60 kilómetros al oeste de Leópolis, para explicar la historia de Ucrania en Un pueblo de Ucrania (Galaxia). Memorias de una actriz en el Gulag (Periférica) narra las vivencias de Tamara Petkévich, cuyo testimonio no se pudo publicar en Rusia hasta arrancado 1993.

Superventas patrios

Entre las novedades más esperadas de la rentrée figura lo nuevo de Carmen Mola, el seudónimo tras el que se esconden Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Su nueva entrega vuelve a ser histórica, se titula El infierno (Planeta) y está ambientada en los tiempos de Isabel II. Otros superventas que empiezan el curso con novedad son Pilar Eyre con De amor y de guerra (Planeta), Cómo no escribí nuestra historia (Suma), de Elísabet Benavent y Santiago Posteguillo, de quien Ediciones B presenta Maldita Roma, la segunda parte de la saga dedicada a Julio César. Para la continuación de Todo arde de Juan Gómez-Jurado habrá que esperar a octubre, que es cuando llegará a librerías Todo vuelve.

Los Nobel

De Vargas Llosa a Abdulrazak Gurnah, la cosecha de la rentrée incluye títulos de varios Premios Nobel como Le dedico mi silencio (Alfaguara), donde el peruano viaja hasta su país natal de la mano de Toño Azpilicueta, un experto en música criolla; El desertor, de Abdulrazak Gurnah, se zambulle en una historia de amor prohibida ambientada en 1899 en la África colonial y J.M.G. Le Clézio publica El amor en Francia (Lumen), ocho historias de enamoramiento protagonizadas por jóvenes.

Inéditos

El pasado abril se encontró una novela inédita de Manuel Vázquez Montalbán que el autor de Galíndez metió en un cajón y de la que no le habló a nadie. Verá la luz este otoño de la mano de Navona junto con otros inéditos, como El hombre de la guerra (Tusquets) de Ramiro Pinila o Una nueva vida (Alfaguara), un volumen que recopila todo lo que no se había publicado en español de Lucia Berlin, con edición a cargo de su hijo Jeff Berlin y que reúne 15 relatos que no fueron incluidos en Manual para mujeres de la limpieza. También habrá poemas inéditos de Antonio Gala en Poemas de lo irremediable (Planeta).