¿Por qué ha elegido Sabor Guajiro como uno de los singles de PaloSanto?

Porque es súper veraniega. Creo que para la época en la que estamos a la gente le va a gustar mucho.

¿Diría que refleja el espíritu del disco que sale el próximo 6 de octubre?

En general, creo que todas las canciones, como Carrusel, que ya la saqué y es un bolero más clásico, o Sabor Guajiro, que, de repente, es más moderna, creo que todas tienen en común lo que engloba PaloSanto, que es la música latina y la fusión. En este caso, Sabor Guajiro es con El Taiger, que es cubano, y hemos fusionado el saborcito que tiene de Cuba él y el mío canario.

¿Cómo diría que ha evolucionado su música en este disco con respecto a su EP anterior?

En este disco está mi esencia tal cual. Ha sido un trabajo de un año y medio de sentarme, de hablar de cosas que me han pasado, de escuchar mucha música y centrarme y decirme: esta es la música que yo quiero hacer, de sentarme con productores muy buenos que han sabido dar con la clave de lo que yo tenía en mi cabeza, de estar con compositores también muy buenos... Y bueno, amigos que al final también me han ayudado con este disco que creo que es mi esencia. Creo que es el camino perfecto y que he dado con la tecla (risas).

Dejó su anterior discográfica porque no podía desarrollar el proyecto musical que quería. ¿Cómo fue el proceso de tomar esta decisión?

Realmente se acabó la relación porque no teníamos un punto en común. Yo quería tirar por un lado y entiendo que al final ellos querían tirar por otro, que también es lícito. Al final, ahora llevo un año haciendo lo que me gusta, liderando yo mi proyecto, que es súper importante, y haciendo lo que me nace y me sale del alma sin prisas, sin tener que cumplir expectativas con nadie, sino las mías propias. Y siendo feliz.

Dice que ha estado escuchando mucha música durante este proceso de creación. ¿Qué ha escuchado?

Pues empapándome de música latina. Escuchando muchos cantantes que, a la vez, son productores, son músicos, compositores... Como Alain Pérez, que me gusta mucho y lo nombro todo el rato, yendo a conciertos de él, viendo lo que hace encima del escenario, cómo controla y cómo domina... Mucha música latina, mucha salsa, mucho Rubén Blades, también... Gente del otro lado del charco para empaparme, coger ideas y escuchar lo que podría llegar a ser mi música.

¿Cómo llega la música latina, que está tan presente en sus canciones, a su vida?

La primera canción que canté en mi vida era una ranchera. En mi casa siempre se ha escuchado música latina. Los canarios tenemos al final esa unión con Latinoamérica. No hay más que vernos cuando suenan aquí Los Aseres, que son cubanos y hacen música latina. La gente se viene súper arriba. Creo que eso me viene desde pequeña, mamado en casa.

¿Hasta qué punto cree que triunfa o es rentable la música latina, como la salsa, que está tan presente en sus canciones pero que no es tan comercial como el reguetón?

Yo creo que al final hay hueco para todo el mundo. Estoy súper contenta porque al principio, cuando saqué Caminito de Lamento, jamás pensé que esa salsa, que es súper mega clásica, fuese a sonar en la radio y sonaba en Cadena Dial. Hay un hueco en la industria musical donde, aquí en España, no hay nadie que esté haciendo salsa, por lo menos con mucha exposición. Yo voy a intentar tirar para adelante con lo que me gusta, que es la salsa, y a ver qué pasa (risas).

Ahora hay muchos artistas, como usted, que están poniendo a Canarias en el mapa. ¿Cómo ve el panorama musical en las Islas y cuál diría que es su mensaje para los artistas canarios que quieren hacerse un hueco en la industria?

Me hace estar muy orgullosa. En Canarias hay mucho talento por esa misma razón que te decía antes, la unión con Latinoamérica. Aquí, desde pequeños escuchamos mucha música y hay mucho talento. El problema es que es ahora cuando nos están dando la visibilidad, que era lo único que nos faltaba. Porque talento aquí ya hay de sobra. Ahora, con artistas como Quevedo, Cruz Cafuné, Ptazeta..., que están abriendo camino... Que la gente confíe, que confíen porque ahora estamos en un punto muy bueno para Canarias en cuanto al tema musical. Que se lancen, que nos están haciendo caso, por fin.

¿Con qué artista tiene pendiente o le gustaría mucho hacer una colaboración?

Siempre lo digo en todas las entrevistas: mi top uno es Marc Anthony (risas). Algún día pasará, estoy segura de que algún día pasará. Pero también tengo otros muchos como Manuel Turizo, con Ptazeta también molaría hacerse algo, con Juseph... Tengo mucha gente con la que me gustaría hacer alguna colaboración.

Como curiosidad final, ¿tiene algún ritual antes de salir al escenario en un concierto?

Qué va, no hago nada. Lo único es que no me gusta que me hablen mucho antes de salir, porque me concentro y no quiero que me saquen del modo, porque me pongo muy nerviosa antes de empezar. Una vez que ya me subo al escenario, se me pasa todo, pero no tengo ningún ritual como tal. Lo único es eso, silencio (risas).