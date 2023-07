Richard Bona: «Abrazar las diferencias con la música es abrazar la tolerancia»

¿Qué propuesta tiene preparada para participar en la nueva edición del festival Jazz & Más?

Hemos preparado un buen combo con varias de nuestras músicas. Ofreceremos nuestras propias composiciones y algunas versiones sobre las que hemos estado trabajando.

En su música habla de tradición, cultura, belleza y los problemas de África. ¿Cuáles son los sentimientos con los que afronta la composición?

En mi música yo elijo abrazar las diferencias para mostrar lo que sucede en ese continente porque creo que todo ello embellece mi música, gracias a esas raíces africanas que yo mismo poseo. Creo que abrazar las diferencias es abrazar también la tolerancia.

En su música combina sonidos tradicionales y modernos. ¿Hay alguna música con la que le gustaría experimentar?

Hasta ahora podría decir que he combinado prácticamente todos los géneros musical que conozco, desde el flamenco hasta el jazz, desde el pop hasta el rock, así que no sé qué me queda por hacer pero seguro que continuaré experimentando.

En sus nuevos proyectos hay una parte de flamenco. ¿Cuál es tu opinión sobre esta música de España?

El flamenco precisamente es uno de mis estilos musicales favoritos. Creo que cuenta con unas bellas articulaciones rítmicas que se muestran a través de finas melodías y además tiene su propio baile. Lo tiene todo. La verdad que yo lo considero como mi combinación musical perfecta.

Además de músico es también profesor de improvisación. ¿Cuál es el aspecto principal para hacer una buena improvisación en el escenario?

Lo que yo le digo a mis alumnos cuando hablamos de improvisación es que lo primordial es que sigan a su propio corazón y a su intuición cuando estén haciendo música.

Con esas clases precisamente forma a jóvenes talentos. ¿Cuál es el consejo que siempre le da a sus alumnos?

La excelencia está en la repetición. Si quieren ser buenos haciendo algo que yo he hecho durante toda mi vida lo que necesitan es constancia.

Es embajador de diferentes proyectos sin ánimo de lucro. ¿Cree que la música ayuda a fomentar la solidaridad?

Yo creo que la música promueve algo más que la solidaridad porque la música es unidad y tiene también algo de espiritual. Yo nunca he conocido a un ser humano que no escuche música y eso será por algo...

Trabaja en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Cuál es la última música que ha escuchado en el extranjero que le llamó la atención?

Yo creo que la música es hermosa en todas partes y por eso allá donde voy siempre me sorprende. Me gusta sobre todo cuando se trata de ritmos tradicionales porque a través de esa música puedo relacionarme con la historia de las personas de los lugares que visito. Al final, la gente hace música igual que habla y así la podemos conocer mejor.

¿Puede contarnos algo sobre la música en la que está trabajando ahora mismo?

Pues ahora mismo estoy trabajando en la creación de un nuevo enfoque con temas en los que incluyo afrobeats.

¿Qué invitación realiza para que los canarios acudan a los conciertos que va a ofrecer dentro del festival Jazz & Más?

La verdad que no puedo esperar para ver a todos los amigos y seguidores que tengo en Canarias porque hace ya bastante tiempo que no viajo a las Islas por lo que tengo muchas ganas de actuar frente a todo años.