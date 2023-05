«Voy a inaugurar mi primera exposición de pinturas: Veladuras, un camino por la tierra canaria. En todos los trazos de mi pincel se encuentran todas y cada una de las vivencias que, probablemente, he compartido contigo», estas son las palabras con las que Virginia Moreno Pedreiro ha cursado la invitación a la inauguración de su primera muestra. El proyecto quedará abierto al público este jueves día 11, a partir de las 17:00 horas, en la Sala de exposiciones del Parlamento de Canarias (calle Teobaldo Power, 7).

La muestra estará disponible para su visita hasta el próximo 25 de mayo en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En total, Moreno Pedreiro ha reunido una treintena de piezas –la mayoría de gran formato– que son buen reflejo de dos factores claves en su trayectoria: su faceta profesional como restauradora y su pasión por los colores de la naturaleza.

Las veladuras, tal y como explicó, son «capas delgadas de pintura superpuestas que permiten al espectador apreciar el volumen en el grosor o en la delgadez de cada trazo y pigmento». Esas veladuras fueron su material de trabajo en la época en la que trabajó como restauradora de bienes artísticos. «Hice restauración en Madrid y estuve trabajando como restauradora durante casi 20 años en andamios, en las iglesias. Primero en la Península y después me vine a Canarias. Me fui a La Gomera a restaurar unas iglesias; me casé y me quedé allí. Cuando dejé de restaurar, empecé a pintar para amigos. Me hacían encargos y ya llevo tres años pintando sin parar», explicó.

Tan solo con el «boca a boca», Moreno Pedreiro y sus creaciones han ido ganando adeptos. «Me decían que hiciera una exposición y yo no me veía. Al final lo he hecho, al igual que mi página web», dijo. Los colores que la artista refleja en sus lienzos son «los mapas olvidados de la geografía insular». Sus veladuras reflejan, añadió, «la espléndida sencillez de la piedra caliza, del picón y de los basaltos». En su pequeño taller, a su ritmo, Moreno Pedreiro disfruta de «poder pintar como a mi me gusta. Me dejan total libertad para crear y, hasta ahora, no he recibido queja».