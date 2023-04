Paz Padilla: «No pretendo enseñar a nadie cómo tiene que vivir el duelo»

En un refugio secreto, entre bosques de pinos y al borde de un pantano, la popular actriz y presentadora Paz Padilla fraguó las páginas de su libro El humor de mi vida, que se convirtió en número uno en ventas escrito por la propia artista en 2021 y editado por Harper Collins, en el que narra su experiencia vital acompañando al que fuera su segundo marido, Antonio Vidal, en el proceso de su enfermedad y su despedida, acaecida en 2020.

Padilla, que recorrerá con el montaje teatral homónimo inspirado en dicho título distintos escenarios de las siete Islas entre abril y mayo, actúará en Tenerife los días 21 y 22 de abril en el Teatro Leal de La Laguna, para luego hacerlo el 23 de este mes en el Auditorio Juan Carlos I de Arafo y concluir su periplo insular el 14 de mayo en el Auditorio de Adeje.

Según asegura la popular humorista sobre su espectáculo «la sensación con la que sale la gente es con unas ganas de vivir locas, de amar y de decirle a su familia un ‘te quiero, gracias’. Es muy gratificante ver al público reír y llorar de emoción y salir feliz del teatro», señala Padilla, que comparte escenario con el compositor Juan Fernández de Valderrama (miembro del grupo Materia Prima), quien acompaña a Paz Padilla con algunas melodías y canciones en acústico durante una función que está repleta de numerosas anécdotas personales –tanto tristes como divertidas– vividas junto a Antonio Vidal.

«Se trata de una obra muy emotiva e intensa, capaz de acompañar al público a un viaje a modo de montaña rusa de emociones. El que se sienta a verla llora y ríe sin darse cuenta. Lo mismo lo llevo a Maldivas que lo meto en un tanatorio. La gente sale de allí muy positiva, con muchas ganas de vivir», señala.

Padilla no considera en absoluto que esta obra que dirige Pablo Barrea se asemeje a un libro de autoayuda o a una sesión con un psicólogo, porque El humor de mi vida «es un libro de mi experiencia por los caminos que he atravesado y tampoco pretendo enseñar a nadie cómo tiene que vivir el duelo. Quiero que mi experiencia sirva para ayudar a otras personas a pasar por ese trance, y con que ayude a una, para mí ya sería una gran labor: igual esta era mi misión en la vida».

La humorista recuerda que lo más gratificante que le dijo una espectadora al bajar del escenario tras representar El humor de mi vida fue: «Mi marido está ingresado en la clínica de La Paz, se está muriendo y lo he dejado con las enfermeras para poder ver tu obra, me voy de aquí diferente y voy a despedirlo con amor y sin sufrimiento, gracias por ayudarme».

La conocida presentadora confiesa que «el hecho de que haya fallecido mi marido no me ha quitado las ganas de vivir ni el humor». En el proceso de la enfermedad, de la pérdida y del luto de Antonio Vidal, estuvo presente el humor que siempre ha guiado a la artista.

«Sigo llorando y sé que lloraré hasta el día en que me vaya yo. La tristeza y la alegría conviven, las dos son necesarias y las dos son sanas. Voy a seguir viviendo y tengo un propósito, ser feliz. Se lo debo a él. A este punto de mi vida no se llega sin llorar, es un trabajo interno», sostiene la artista que se preparó para aceptar serenamente que su marido iba a morir y que ella quería estar a su lado diciéndole te quiero continuamente, un propósito que facilitó los meses de confinamiento debido al coronavirus.

Centrada en el cine

Su libro, en el que se basa la obra, lleva doce ediciones y más de 250.000 ejemplares vendidos. La clave de su éxito, según Padilla, es que en sus páginas se habla de la muerte como un acontecimiento más de la vida. «Todos tenemos pérdidas y no nos enseñan a enfrentarnos ni a prepararnos para ellas. Vivimos de espaldas a la muerte. Cuando alguien a quien amas muchísimo enferma hay que superar los miedos para acompañarle, para ayudarle a morir con amor. Antonio me ha dejado el legado no tenerle miedo a la muerte», dice la presentadora que espera del público canario durante su gira «que ría, que llore y que salga del teatro como me han dicho muchas veces bastantes espectadores: he salido diferente a como entré».

Paz Padilla no para de trabajar. «Bueno, ahora también estoy centrada en el cine. He estrenado dos películas que han sido un éxito de taquilla, A todo tren dos y El hotel de los líos. Además, pronto estrenaré una tercera, La reina del convento. Me encanta y quiero seguir trabajando en el cine», afirma. La obra que recorre Canarias transmite al espectador una mezcla de emociones y sensaciones. La puesta en escena del montaje cuenta con objetos playeros que transportan al público hasta el añorado Cádiz de la actriz, donde transcurre parte de la historia.

El monólogo de Paz Padilla predomina en la función, aunque en distintas fases la música de Juan Fernández de Valderrama la acompaña en su aventura a través de melodías en acústico. Como punto y aparte de los diferentes temas de la historia, las dulces voces de Paz y Juan se juntan en diversas canciones. El final del monólogo termina con una canción en la que el auditorio es partícipe repitiendo su estribillo: «¡Vamos a disfrutar juntos de esta fiesta tan divertida!».

Si sus personajes habían convertido a Paz Padilla en una persona querida para el público, la forma de asumir y explicar la enfermedad y la muerte de su marido a través de su exitoso libro y ahora en su versión teatral, la han convertido en referencia.

Padilla, que inició su gira en Gran Canaria, también estará en Fuerteventura ocupando el escenario de Palacio de Formación y Congresos el día 5 de mayo, mientras que, en Lanzarote, el Auditorio de los Jameos del Agua acogerá dos funciones previstas para los días 6 y 7 de mayo.

También la gira de El humor de mi vida llegará al Centro Cultural Asabanos de El Hierro los días 12 y 13 de mayo y al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma los días 19 y 20 de mayo, para concluir en el Auditorio Insular de la capital de La Gomera el día 21 de dicho mes.